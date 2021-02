Amsterdamse hangjongeren belagen dominee, omdat hij homo is

Na het zoveelste angstige moment is het Alexander Noordijk, dominee en homo, te veel geworden. Op het plein voor zijn kerk De Binnenwaai in de Amsterdamse nieuwbouwwijk IJburg vallen hangjongeren hem al enkele jaren lastig, met neerbuigende opmerkingen over zijn geaardheid en godsdienst. Laatst gingen ze over in bedreigende taal. “Dit kan zo niet langer”, zegt hij. “Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen kerk.”

De dominee, verbonden aan de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), heeft aangifte gedaan. Afgelopen week beloofde de stadsdeelvoorzitter van Amsterdam Oost camera’s op te laten hangen bij de kerk.

Mortierbom

Drie jaar geleden ontkwam Noordijk al aan een aanslag bij hem thuis. Een paar jonge mannen bevestigden een mortierbom aan het raam. Het politieonderzoek leverde geen spoor van de daders op, en er werd geen verband vastgesteld met de hangjongeren van het pleintje, die de dominee toen ook al lastigvielen.

Veel jongeren in de buurt kent de dominee wel – hij begon op IJburg als jongerenwerker en leidde bijvoorbeeld de tienerclub. Maar Noordijk weet niet wie de hangjongeren zijn die hem lastigvallen, vertelt hij, omdat ze dat alleen in het donker en met hoodies op doen. Wat hij wel weet, is dat een deel van hen islamitisch moet zijn, omdat ze hun geloof er soms bij halen. “Met kerst zei van de jongens: ‘Kijk maar uit, straks gooien we nog een bom naar je’. En afgelopen week wierp de groep steentjes naar hem en sloten ze hem in.

Oogje in het zeil

Al gaat het om een klein groepje jongeren, zegt Noordijk, de hele wijk is nodig om hier iets aan te doen. Zondag begint hij een campagne, waarbij onder meer regenboogvlaggen worden uitgedeeld. Hierover voert hij gesprekken met jongerenwerkers en vrijwilligers uit de buurt, en met bezoekers van de Al-Fourkanemoskee, het gebedshuis van de Marokkaanse gemeenschap dat schuin tegenover aan hetzelfde plein is gevestigd. Enkele moskeegangers hebben al aangeboden om een oogje in het zeil te houden, zodat de dominee gewoon naar zijn kerk kan blijven gaan.

Het is wel meteen zijn laatste project op IJburg. Noordijk heeft namelijk juist een nieuwe baan aangenomen bij een andere kerk in de omgeving. “De intimidaties zijn niet de reden dat ik vertrek”, zegt hij. Maar hij heeft het er niet makkelijk mee. “Ik probeer mijn tijd hier toch mooi af te sluiten, en dit alles te zien als een kans om verbinding aan te gaan in de buurt.”

Lees ook:

Tofik Dibi: Ik ben zo geschapen, en ga zo verder

Na de coming-out van Tofik Dibi en de verschijning van zijn boek over de innerlijke strijd van iemand die moslim wil zijn en homo is, komt de discussie onder moslims los.

Bij Anneke Kamphuis zijn haar zoon én zijn man welkom (en dat waardeert niet iedereen in Elspeet)

Toen de zoon van Anneke Kamphuis uit de kast kwam, volgde een worsteling, ook voor haar. Zijn bruiloft bezocht ze niet, maar hij blijft welkom, mét zijn man. Niet iedereen in Elspeet waardeert dat.