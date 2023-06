Amsterdamse gemeenteraad bekvecht over verkeersproef: ‘Jongens, rustig aan’

Ongewone furie, woensdag, in de Amsterdamse gemeenteraad. De lokale politici kennen elkaar goed, spreken bijna dagelijks en meestal op vriendelijke toon. Maar dit debat, over een eenvoudige proef met auto‘s, is anders. Oppositieleden staan met ongewoon diepe fronsen bij de interruptiemicrofoon. Burgemeester Femke Halsema kijkt vanaf de voorzittersstoel al even ernstig. “Het is een belangrijke en actuele zaak”, zucht ze. “Maar er is hier teveel irritatie. Jongens, rustig aan.”

Drie weken is een drukke verkeersader in de hoofdstad nu afsloten. Tienduizenden auto‘s rijden normaal via de Weesperstraat Amsterdam in en uit. De gemeente wil van al dat verkeer af, de stad moet autoluw worden. Met een experiment op de Weesperstraat willen ze te ontdekken hoe automobilisten hun gedrag aanpassen. Welke alternatieve routes nemen ze? Stappen ze over op het openbaar vervoer? De proef duurt nog drie weken.

Onacceptabel, vindt de oppositie. De proef, ook wel ‘de knip’ genoemd, moet stoppen. Dagelijks staan er grote files op wegen in de buurt van de Weesperstraat. Met gevoel voor drama vallen ze het college aan. Süleyman Koyuncu (DENK) spreekt van een ‘ideologische dwangblokkade’, Kevin Kreuger (JA21) noemt de knip ‘anti-gewone mensen beleid’.

Files en hulpdiensten

De coalitie, bestaande uit GroenLinks, D66 en PvdA, lijkt niet van plan de proef te stoppen, de komende weken willen ze meer over reisbewegingen leren. Verantwoordelijk wethouder Melanie van der Horst (D66) zegt dat files vervelend zijn, maar ze horen erbij. Ze heeft dan nog geen idee dat níet files, maar vertragingen bij brandweerwagens en ambulances het probleem zijn.

De Amsterdamse VVD heeft van ‘bronnen’ begrepen dat de politie, brandweer en ambulances door ‘de knip’ te laat aankomen. De wethouder en burgemeester Halsema horen van hulpdiensten dat er nauwelijks vertragingen zijn. VVD‘er Daan Wijnants staat tussen zijn collega‘s te briesen. “Het is buitengewoon ernstig”, hij kijkt de wethouder aan. “Hoe kan u dat niets weet van vertragingen?” Tijdens het debat publiceert stadszender AT5 een artikel dat zijn zienswijze ondersteunt: hulpdiensten zijn bezorgd. “Wat de fuck”, fluistert Süleyman Koyuncu (DENK) net iets te dicht bij de microfoon. De wethouder heeft haar feiten niet op orde, vindt de oppositie. Is ‘de knip’ nog wel verantwoord?

Controle? ‘Volstrekte kul’

Vanaf dat moment gaat het niet meer over overlast, of de extra fijnstof die de files veroorzaken. De wethouder gaat bellen en bellen en komt na twee uur terug bij de raad. Er zijn inderdaad wat vertragingen bij hulpdiensten geweest, concludeert ze. Die zijn inmiddels opgelost. “Stom vervelend dat ik het niet wist”, zegt Van der Horst. “Maar ik heb de controle.”

De mannen van DENK, JA21, VVD en CDA trappelen onrustig voor de microfoon. Ze wijzen elkaar op brieven, fluisteren tips. “Ontiegelijke prietpraat en volstrekte kul”, spuwt Kevin Kreuger de raadszaal in. “Het gaat om een proef, over drie weken is het over”, herhaalt wethouder Van der Horst. Ze blijft rustig, maar kijkt bezwaard.

Lokale politici zijn al maanden verdeeld over ‘de knip’, sommige partijen willen überhaupt geen autoluwe stad. Alle opgebouwde frustratie laten de raadsleden deze woensdag lopen. Ook als de wethouders meermaals haar fouten toegeeft komt men niet tot elkaar. “Ik zou het prijs op stellen als wet het fatsoen bewaren”, zegt Halsema na een laatste uitbrander van Kreuger. Vier partijen dienen een motie van afkeuring in, ongebruikelijk in de Amsterdamse raad. De motie wordt niet aangenomen. “Bij de volgende fout ga je gewoon naar huis”, werpt Kreuger de wethouder nog voor de voeten.

Anke Bakker van de Partij van de Dieren besluit door te zeggen dat ze de persoonlijke aanvallen vandaag erg slecht vond. De zaal reageert instemmend. Tegen de half twaalf gaan raadsleden verder met het volgende onderwerp: discriminatie en inclusiviteit. De felle toont verdwijnt direct.

