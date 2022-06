Amsterdamse coalitie wil grotere coronaterrassen permanent maken, bewoners vrezen overlast

Amsterdam maakt permanent meer ruimte voor terrassen. Dat is tenminste de inzet van het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Ondernemers die in coronatijd hun terras hebben vergroot, mogen die uitbreiding in principe houden. Dat zorgt voor “levendige buurten en openbare ruimten”, valt te lezen in het coalitieakkoord van de Partij van de Arbeid, GroenLinks en D66, dat vorige maand werd gepresenteerd.

Geluidsoverlast en minder privacy

Het plan valt niet bij iedereen in goede aarde. Bewoners van de binnenstad klagen dat de grotere terrassen leiden tot meer geluidsoverlast, minder privacy en hinderlijke verkeerssituaties. En waar zij best begrip hadden voor horecaondernemers in coronatijd, zijn ze nu bang dat overlast sluipenderwijs permanent wordt gemaakt.

De gemeente kan dan ook ‘een golf aan procedures’ verwachten als ze het plan doorzet, meent Walther Schoonenberg van de vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. “Wij krijgen veel e-mails en telefoontjes van mensen die zich zorgen maken over het plan. Iedereen staat op scherp. Ze staan in de startblokken om bezwaar te maken zodra dat kan.” Een petitie tegen het beleidsvoornemen is meer dan vijfhonderd keer ondertekend.

Slag om de arm

In het coalitieakkoord houdt het college van burgemeester en wethouders wel een slag om de arm. De grotere terrassen mogen alleen blijven op plaatsen waar dat zonder overlast kan, al is nog niet duidelijk hoe de gemeente dat wil controleren. Vanaf 1 november moet duidelijk zijn hoeveel van de bijna duizend terrassen daadwerkelijk mogen blijven. Eerder besloot de gemeente al wel om de coronaterrassen op te doeken in de drukste delen van de stad, namelijk op de Wallen en in de Nieuwmarktbuurt.

Horecaondernemers juichen het voornemen van de gemeente juist toe. Zij hebben in coronatijd weinig omzet gedraaid of zich zelfs in de schulden gestoken, en zien de grotere terrassen als een manier om te compenseren voor die slechte jaren. Toen burgemeester Femke Halsema de terrassen op de Wallen sloot, stelde Koninklijke Horeca Nederland direct een modelbezwaarschrift op voor de honderd getroffen horecagelegenheden.

De tegenstelling tussen bewoners en horecaondernemers wordt alleen maar groter zolang het college geen duidelijkheid geeft over de invulling van het plan, meent Anneke Veenhoff, die namens GroenLinks vragen stelde in de stadsdeelcommissie West. “Hoe bewijs je overlast? Waar kun je bezwaar maken? En wie vertegenwoordigt het algemeen belang? Zolang dit niet duidelijk is, raken bewoners en horecaondernemers met elkaar in de clinch.”

Coronaregels voor terrassen in andere steden tijdelijk verlengd Amsterdam is voor zover bekend de enige stad die een groot deel van de coronaterrassen permanent wil maken. Wel hebben andere steden besloten de extra terrasruimte tijdelijk te verlengen. In Rotterdam en Den Haag mogen terrassen voorlopig nog 25 procent groter zijn dan voor de coronacrisis. De gemeente Enschede wil de zogeheten XXL-terrassen in de binnenstad graag iedere zomer toestaan, dit najaar stemt de gemeenteraad over een wijziging in het bestemmingsplan om dat mogelijk te maken. En in Leiden mogen de 104 coronaterrassen open blijven tot vier oktober, een dag na het Leidens Ontzet. In andere gemeenten. zoals Groningen, Maastricht en Utrecht, zijn de coronaterrassen inmiddels verdwenen.

Lees ook:

Het massatoerisme is terug: waar blijven die mooie ideeën uit de coronatijd?

Tijdens de lockdowns dachten gemeenten na over een nieuw soort toerisme: minder bezoekers en minder schade aan de omgeving. Maar nu de toeristen terug zijn, liggen er nog geen plannen op tafel.