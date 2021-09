Amsterdams studentencorps breekt ontgroening af na incidenten

Het studentencorps in Amsterdam heeft vrijdag haar introductieweek stopgezet vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag. Dat laat de vereniging A.S.C./ A.V.S.V. (Amsterdamsch Studenten Corps en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging) weten in een persbericht.

“Op studentenverenigingen is geen enkele plaats voor geweld of intimidatie. Helaas hebben wij wel een aantal meldingen over incidenten ontvangen. Dat is volstrekt onacceptabel,” aldus Jack Koopman, rector van het A.S.C./A.V.S.V, die met de stop een ‘krachtig signaal’ wil afgeven.

Over de aard van de incidenten zegt de vereniging niets. Een aangestelde woordvoerder verwees gisterenmiddag naar de sociëteit, waar de telefoon werd opgenomen maar men niet direct vragen wilde beantwoorden. Op een mail kwam geen reactie.

Verantwoordelijkheidsbesef

In het persbericht zegt rector Koopman: “Studenten horen verantwoordelijkheidsbesef te hebben over wat toelaatbaar en ontoelaatbaar gedrag is. Blijkbaar is dat besef er niet bij iedereen. Het is treurig dat studenten die zich wel verantwoordelijk opstellen lijden onder dit besluit. Toch is het een noodzakelijk besluit.”

Het is nog lang niet zeker of er volgend jaar wel weer een dispuutkennismakingstijd komt, aldus de vereniging. Dat kan alleen als er voldoende verantwoordelijkheidsbesef is dan, stelt het bestuur. De vereniging wil nu ‘de reeds ingezette cultuurverandering binnen het A.S.C./A.V.S.V.’ de komende tijd verder verwezenlijken.

In 2017 ondertekende het corps al een gedragscode om misstanden bij ontgroeningen in de toekomst te voorkomen. Het Amsterdamsch Studenten Corps (motto: ‘Wij streven naar het edele’) is met meer dan 2.700 actieve leden en 35 disputen de grootste studentenvereniging van Nederland.

Slapen tussen afval

De aanleiding voor de strengere introductietijdregels vanuit de hogescholen en universiteiten in Amsterdam, was een uit de hand gelopen ontgroening van een herendispuut van het Amsterdamse studentencorps. Drie aspirant-leden belandden in het ziekenhuis. Tijdens hun ontgroening moesten ze zwemmen in de Amsterdamse grachten en sliepen gedwongen tussen afval.

De afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor de excessen bij ontgroeningen, met name na de incidenten bij het Groningse Vindicat. Ex-corpslid Viktor Frölke, auteur van de roman Het Dispuut, betoogt vandaag in Tijdsgeest dat al die horrorverhalen een vertekend beeld geven van ontgroeningen, en niet het hele verhaal zijn.

“De functie van ontgroenen is niet alleen het door een gemeenschappelijke ervaring mensen die elkaar niet kennen tot lotgenoten maken, maar ook: afzien. Van afzien word je sterker, is het idee. Wellicht geen overbodige luxe voor de beeldschermgeneratie”, schrijft hij.

Horrorverhalen over de ontgroeningen van studentencorpsen geven een vertekend beeld, vindt ex-corpslid Viktor Frölke. Het gaat om de saamhorigheid en ‘corpsballen’ lezen heus ook wel­eens een boek. En een ding is zeker: studenten staan in coronatijd te dringen om erbij te mogen.