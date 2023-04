Amsterdams studentencorps biedt excuses aan voor structureel geweld tijdens ontgroening

Ze werden geschopt, geslagen en gestompt. De mannelijke aspirant-leden van het Amsterdamse studentencorps ASC/AVSV werden in de periode van 2017 tot 2021 hardhandig onthaald op hun nieuwe disputen, blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor De Roos & Pen. In de herendisputen werden nieuwkomers structureel onderworpen aan fysiek geweld tijdens hun ontgroening.

Zo vond het advocatenkantoor geen enkel herendispuut waar nooit geweld werd gebruikt tegen de ‘aspiranten’. In enkele mannenhuizen was het zelfs gebruikelijk om een datum te prikken waarop de nieuwelingen in elkaar werden geslagen. Daarbij kon het er volgens de vereniging hard aan toe gaan: het geweld leidde in ieder geval tot striemen, kneuzingen en hersenschuddingen. Sommige nieuwkomers liepen mank na hun mishandeling.

Excuses aan leden en ouders

In een brief aan de leden biedt de vereniging zaterdag excuses aan voor het stelselmatige geweld van de afgelopen jaren. “De omvang, ernst en aard van de vele misstanden hebben ons geschokt. We willen onze excuses aanbieden aan iedereen die heeft geleden onder de kennismakingstijd van onze vereniging in voorgaande jaren. Het is duidelijk dat onze verenigingscultuur verrot was.” Ook zegt de vereniging sorry tegen ouders, ‘wier vertrouwen wij soms ernstig hebben geschaad’.

Disputen brachten hun aankomende leden ook op talloze andere manieren in gevaar. Zo was in alle disputen (dus ook die voor vrouwen) sprake van seksueel getinte activiteiten die het risico op grensoverschrijdend gedrag vergrootten. Daarnaast kregen aspiranten structureel te weinig slaap, vaak slecht of te weinig voedsel en was de hygiëne soms erbarmelijk. Nieuwelingen moesten door ijskoud water waden en stelen of bedelen voor geld.

Aspirantleden slapen niet langer in dispuutshuizen

De Roos & Pen voerde het onderzoek uit in opdracht van de studentenvereniging zelf. De directe aanleiding daarvoor was het voortijdig afbreken van de ontgroening in de zomer van 2021. Toen raakten zes disputen – waaronder dat van de huidige voorzitter – in opspraak na geweld tegen ‘nuldejaars’. In 2017 deed een aspirant-lid al aangifte nadat hem een tand uit de mond was geslagen.

Sinds 2021 probeert ASC/AVSV de verenigingscultuur te veranderen. Zo slapen aspirant-leden sinds afgelopen zomer niet langer in de dispuutshuizen, waar het geweld vaak achter gesloten deuren plaatsvond. Ook houdt altijd iemand van het verenigingsbestuur of ander dispuut een oogje in het zeil. Volgens de vereniging is er sindsdien ‘verbetering waarneembaar’, al is dat nog lastig te zeggen omdat er in de zomer van 2022 sowieso geen enkele vorm van beproeving was toegestaan.

Aantal gewonden niet duidelijk

De vereniging kan niet zeggen hoeveel aspiranten de afgelopen jaren in het ziekenhuis belandden of botbreuken opliepen door toedoen van ontgroeningen. Volgens ASC/AVSV bevat het onderzoek ‘geen ruwe data qua aantallen verwondingen en ziekenhuisopnames’. ASC/AVSV maakt alleen de aanbevelingen van het onderzoek openbaar, en wil de terugblik over de periode 2017 tot 2021 enkel mondeling toelichten. Dit omdat het rapport volgens het bestuur herleidbaar is tot individuen, en daarmee ook de geïnterviewde slachtoffers in gevaar kan brengen. “Zonder de garantie van anonimiteit had De Roos & Pen hen niet kunnen spreken”, zegt Arthur Knipping, voorzitter van de reünistenvereniging.

Tegelijkertijd ziet de studentenvereniging in het rapport geen aanleiding om specifieke disputen te bestraffen die meermaals in de fout zijn gegaan. “In alle mannendisputen vond geweld plaats, en in sommige meer dan andere”, aldus Knipping. “Maar het rapport kan niet de reden zijn om er nu mensen uit te gooien. Dat was niet de opzet van het onderzoek, en het is er ook niet zomaar uit te herleiden.” Eerder kregen enkele disputen als straf wel al minder nieuwe leden.

Onderwijsinstellingen houden beurzen in

Ook Amsterdamse onderwijsinstellingen moeten het doen met de aanbevelingen en een mondelinge presentatie. De universiteiten en hogeschool trokken na het geweld van 2021 de financiële beurzen voor bestuursleden in, en hebben deze na het nieuwe incident van 2022 niet meer teruggegeven. Het is nog de vraag of zij voldoende vertrouwen hebben in de ingezette cultuurverandering om weer geld te storten.

Fysiek geweld was jarenlang de norm binnen de mannendisputen van het Amsterdamse studentencorps. De vereniging wil dat veranderen, maar liefst wel achter gesloten deuren. ‘De vertrouwenspersonen zijn reünisten.’