Amsterdams plan: Verander tankstations in elektrische laadpunten

Binnen vijf jaar moeten tankstations bij Amsterdamse wegen worden omgebouwd tot elektrische laadpunten voor stekkerauto’s. Niet een of twee, maar dertig stuks als het even kan. Alleen dan lukt het om in 2030 al het vervoer in de hoofdstad schoon te maken, zoals de gemeente wil. Dit voorstel komt in de gemeenteraad van D66, dat ook meebestuurt in de coalitie van Amsterdam.

Het plan om stekkerladers op gemeentegrond af te dwingen is in Nederland een unicum. In Duitsland zet de overheid wel al doelgericht in op de komst van laadpunten langs de snelweg, om elektrisch rijden te stimuleren. Amsterdam wil voor e-auto’s ook losse laadpalen installeren. Toch zijn laadstations langs de weg ook nodig, om te zorgen dat niemand met een lege accu stil komt te staan. De ruimte in de stad is schaars, en de laadinfrastructuur schiet nog tekort.

“’Door bestaande benzinestations om te bouwen tot snellaadstations wil ik ervoor zorgen dat zoveel mogelijk Amsterdammers al vóór 2030 in een elektrische auto rijden”, zegt D66-raadslid Jan-Bert Vroege die het plan opstelde. Volgens hem is een gebrek aan laadpunten waar e-auto’s relatief snel kunnen opladen een bedreiging voor het plan voor schoon vervoer. Hij wil daarom zo snel mogelijk de laadinfrastructuur verbeteren. Dit is nodig, als Amsterdam voorop wil lopen met elektrische verkeer, wat goed is voor klimaat en luchtkwaliteit.

De kans bestaat dat benzineverkopers bezwaar aantekenen

In en om Amsterdam staan in totaal 55 benzinestations. Over 20 ervan heeft de stad weinig te zeggen. Maar de andere 35 staan op gemeentegrond, waarbij Total, BP, Shell en andere aanbieders van diesel en benzine de locatie via een contract huren. Die contracten kan de hoofdstad zo aanpassen dat er snellaadpunten verschijnen, denkt Vroege. Hij voelt de bui wel hangen: de kans bestaat dat benzineverkopers bezwaar aantekenen.

“Het is belangrijk dat we exploitanten van brandstofverkooppunten tijdig informeren”, zegt Vroege daarover in zijn plan. “Hoe eerder we beginnen met het omzetten van benzinestations in snellaadstations, hoe kleiner de kans op schadeclaims.” Dat de wetgeving is gericht op klassieke tankstations in plaats van laadpunten, bleek uit rechtszaken. Snellaadbedrijf Fastned moest jarenlang procederen, om net als oliepompen een winkeltje konden te mogen openen met koffie en snacks.

Amsterdam gaat stapsgewijs over op elektrisch vervoer. Vanaf 2030 is in de hele stad schoon vervoer verplicht.