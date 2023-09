Amsterdammer voelt zich onveilig op de fiets, maar een helm dragen? Nou, nee

Yahina Fernandez gaat door haar knieën. Ze kijkt haar oppaskindje van drie indringend aan. Het meisje is voor het eerst op haar eigen fiets mee gegaan om haar broertje van school te halen, en keerde plotseling onderweg, zonder uit te kijken.

Met een indringende blik zegt Fernandez: “Ik werd daar heel erg bang van, snap je dat? Dat er iets met jou zou gebeuren.” Het meisje knikt schuldbewust. Fernandez probeert op te voeden, maar ziet andere volwassenen juist het verkeerde voorbeeld geven. “Soms zie je mensen die met kinderen fietsen, die gewoon geen voorrang geven. Zo leren kinderen het toch verkeerd?”

Het veiligheidsgevoel onder fietsende Amsterdammers is afgelopen jaar afgenomen, en dat ligt vooral aan andere fietsers. Dat blijkt uit onderzoek van Cyclomedia, dat 25 Europese hoofdsteden vergeleek. Het percentage Amsterdammers dat zich veilig voelt op de fiets daalde volgens Het Parool afgelopen jaar van 72 procent naar 59 procent. Daarbij wijzen ze vooral naar de e-bike: volgens vier op de vijf leidt de opmars van elektrische fietsen tot meer ongelukken. Het is een probleem waar ook andere steden mee worstelen.

De elektrische bakfietsen staan opgesteld in een rij naast de stoep

Voor de Lidwinaschool in Amsterdam-Oost-Watergraafsmeer stromen woensdagmiddag de basisschoolleerlingen naar buiten, sommige met een fietshelm, de meeste zonder. Ouders met elektrische bakfietsen staan in een rijtje opgesteld naast de stoep.

Bernardina Borra kijkt schuldbewust naar de Urban Arrow bakfiets onder haar handen, waarin de schooltassen liggen opgestapeld. De passagiers ontbreken nog. “Sinds ik deze rijd, voel ik me wel veiliger”, zegt Borra. “Je bent toch meer aanwezig. Aan de andere kant moet je wel voorzichtig zijn op zo’n fiets, en niet iedereen doet dat.” Vooral voor mensen op fatbikes (met hun brede banden) is het oppassen, is haar ervaring.

Zelf gebruikt ze alleen de laagste twee standen van haar hulpmotor. Haar man rijdt ook weleens in ‘sport’- en ‘turbo’-modus, zo weet ze. “Maar niet harder dan 20 kilometer per uur.” Met een schuin oog houdt ze haar dochters van 5 en 7 in de gaten, verderop op de stoep, en de vriendinnetjes van 6 en 7 die ze vandaag ook thuis brengt.

Borra, zelf stedenbouwkundige, weet dat Amsterdam veel doet om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, bijvoorbeeld door gevaarlijke punten anders in te richten. “Je ziet verbetering. Maar de menselijke norm is het allerbelangrijkst”, vindt ze. “Ik ben half Belgisch, half Italiaans. Toen ik naar Nederland kwam, was ik verbaasd dat niemand een helm draagt. U ziet, ik ben inmiddels ingeburgerd”, zegt ze, wijzend naar haar onbeschermde hoofd. “Strengere regels kunnen helpen. Niet om mensen te dwingen, dat gaat niet bij Nederlanders. Maar wel om mensen te laten begrijpen dat het echt gevaarlijk is.”

Met twee kinderen in haar bakfiets rijdt ze weg. Haar dochter van 7 en een vriendin rijden achter haar aan, met fel gekleurde helmen op het hoofd.

‘De fietspaden worden overvraagd door de koeriers op e-bikes’

Micha Schipper voelt zich redelijk veilig op de fiets. “Maar voor hem is het niet veilig”, zegt hij, met een knikje naar de 8-jarige Ilya naast hem. “De fietspaden worden overvraagd, door alle drukte en al die snelle fietsen, met name de koeriers op e-bikes”, zegt Schipper. “Maar ja. Beter dat ze op de fiets rijden dan met de auto, dan is het nog minder veilig.”

Ilya mag daarom voorlopig nog niet in zijn eentje met de fiets op pad. Of hij weleens een helm draagt? “Op de skatebaan”, zegt Ilya. “We hadden het er toevallig gisteren over”, zegt Schipper. “We zijn op vakantie geweest in Duitsland, daar draagt echt iedereen op de fiets een helm. Wij overwegen dat nu.”

Een paar straten verderop loopt Els (5) trots met haar roze fiets in de hand. “Ik vind het wel meevallen met die onveiligheid op de fiets”, zegt haar moeder, Sara Beishuizen. “Maar ja, ik woon ook al mijn hele leven in Amsterdam. Je wordt nu alleen wat rapper ingehaald dan vroeger.”

Els is vandaag voor het eerst met haar vader op de fiets naar school gegaan, de 5e Montessorischool Watergraafsmeer. “We hebben een mooie roze helm voor haar gekocht. Maar ja”, zegt Beishuizen, “die ligt nog in de woonkamer. Wel geregeld dus, maar we zijn nog niet echt consequent in onze acties.”

Amsterdam start proef met snelfietsen op de rijbaan De snelheid op de meeste wegen in Amsterdam gaat vanaf december naar 30 kilometer per uur. De gemeente hoopt dat dat de veiligheid voor fietsers vergroot. “We moeten voorkomen dat mensen op andere vervoersmiddelen overstappen, omdat fietsen samen met lopen de gezondste manier is om door de stad te gaan”, zo stelt een woordvoerder. De gemeente wil liefst ook een maximumsnelheid op het fietspad kunnen invoeren, en grotere elektrische fietsen (zoals bezorgbakfietsen) naar de rijbaan kunnen sturen. Amsterdam is daarover in overleg met het Rijk. Komend voorjaar start een proef waarbij fietsers die sneller willen rijden naar de rijbaan worden verwezen. Dat zal gebeuren op een plek waar de snelheid op de rijbaan verlaagd is naar 30 kilometer per uur. Amsterdam eindigde op de 21ste plek in de vergelijking tussen 25 Europese hoofdsteden op het gebied van fietsveiligheid van Cyclomedia. Tallinn (Estland), Olso (Noorwegen) en Warschau (Polen) vormen de top 3.

Lees ook:

291 fietsers overleden in het verkeer: dat is het hoogste aantal in 27 jaar

Het kabinet wil dat het aantal verkeersslachtoffers naar nul gaat, maar vorig jaar was er een forse stijging. Volgens het CBS komt het onder meer omdat steeds meer ouderen fit genoeg zijn om te fietsen.