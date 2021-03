Amsterdam zet een streep door nieuwe islamitische begraafplaats

Soennitische moslims in Amsterdam krijgen voorlopig geen eigen begraafplaats met eeuwigdurende grafrust, waar graven na verloop van tijd niet geruimd kunnen worden. Het college heeft de aanvraag afgewezen. De gemeente verkoopt nu eenmaal geen grond in eigendom, schrijft wethouder Marieke van Doorninck (GroenLinks) in een brief. Bovendien zou de begraafplaats voor iedereen die ‘eeuwig’ begraven wil worden, ongeacht achtergrond, toegankelijk moeten zijn.

Daar is Elsa van de Loo, advocaat en initiatiefnemer van stichting Islamitisch Begraven Nederland die het verzoek indiende, het niet mee eens. “Volgens de wet mag de gemeente wel degelijk grond verkopen, alleen zegt Amsterdam dat niet te doen wegens de eigen regels.”

Islamitisch gedeelte van de begraafplaats Akendam. Beeld Maartje Geels

Van de Loo zou het toejuichen als de gemeente begraafplaatsen wil realiseren met eeuwigdurende grafrust waar iedereen welkom is. “Alleen dienen wij een specifieke aanvraag in vanuit de soennitische gemeenschap. Het is alsof je de komst van een islamitische school afwijst, omdat er ook behoefte is aan een katholieke school.”

Eigen beheer

Volgens Van de Loo hoeft de gemeente alleen een stuk grond aan te wijzen. “Wij draaien op voor de bouw en andere kosten. Het is voor ons juist belangrijk dat het een begraafplaats in eigen beheer is, dan zijn we niet afhankelijk van de gemeente.” Dat is ook de reden waarom ze de oplossing van de gemeente om op begraafplaatsen de Nieuwe Noorder en de Nieuwe Ooster wel eeuwigdurende rust te faciliteren, niet voldoende vindt.

De behoefte aan een islamitische begraafplaats met eeuwige rust bestond al langer binnen de gemeenschap, maar werd versterkt door de coronacrisis. Dierbaren konden niet gerepatrieerd worden, of begraven in Amsterdam volgens religieuze wensen. Eerder bleek daardoor al dat Almere, waar eeuwigdurend grafrecht wel mogelijk is, het veel drukker kreeg. De gemeente Amsterdam gaat met omliggende gemeenten in gesprek om te kijken of daar mogelijkheden zijn.

De stichting Islamitisch Begraven Nederland gaat in beroep bij de provincie. Van de Loo vindt het belangrijk dat moslims hier begraven kunnen worden volgens eigen wens. “De eerste generatie moslims werd wellicht nog begraven in het moederland, maar de generaties daarna zijn in Nederland geworteld. Het zijn mensen die in Amsterdam zijn geboren, getogen en er ook graag begraven willen worden. We willen dat graag mogelijk maken.”

