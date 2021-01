Amsterdam wil wietmarkt terugdringen

De gemeente Amsterdam wil drugstoeristen ontmoedigen naar de stad te komen door coffeeshops voor hen te sluiten. Dat voornemen, vrijdag aangekondigd door burgemeester Femke Halsema, maakt onderdeel uit van een breder plan om de softdrugsmarkt in de hoofdstad terug te dringen.

De gemeente streeft naar een ‘kleinschaliger en beheersbaarder’ cannabismarkt, maar op dit moment neemt de vraag naar wiet alleen maar toe, schrijft Halsema aan de gemeenteraad. Dat speelt niet alleen criminelen in de kaart, het heeft ook invloed op de leefbaarheid in de stad.

Zo heeft Amsterdam te maken grote stromen drugstoeristen. Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de mogelijkheid tot blowen in een café-achtige setting voor meer dan de helft van de toeristen meespeelt bij de keuze om naar Amsterdam te komen. De markt speelt daarop in: de gemeente huisvest 166 coffeeshops, bijna 30 procent van het landelijke totaal. Hoewel dat er al een stuk minder zijn dan twintig jaar geleden (toen stond de teller op 283), is het nog altijd meer dan volgens de gemeente nodig is om in de lokale wietbehoefte te voorzien. Zo'n zeventig coffeeshops moeten daarvoor voldoende zijn.

Amsterdamse horeca vreest voor meer illegale handel op straat

Het weren van toeristen in coffeeshops is niet onomstreden. Zo zegt de Amsterdamse tak van branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland tegen persbureau ANP te vrezen voor nog meer illegale handel op straat. Die handel is nu al niet onder controle, laat staan als het plan van Halsema doorgaat, aldus de brancheorganisatie.

De burgemeester erkent het risico van meer straathandel zelf ook. Samen met de politie en het Openbaar Ministerie zegt ze nog te onderzoeken hoe dat is tegen te gaan.

Naast het weren van toeristen, wil Halsema ook een Amsterdams coffeeshopkeurmerk. Dat kan een eerste stap zijn in de richting van het reguleren van de ‘achterdeur’, aldus Halsema. Hoewel coffeeshops wel wiet mogen verkopen, is de teelt nu nog in handen van criminelen. Voor de gemeente is dat volstrekt oncontroleerbaar.

Met een keurmerk kiest Amsterdam een andere weg dan het Rijk, dat dit jaar met een wietexperiment voor gereguleerde teelt start. In dat experiment krijgen tien partijen een vergunning om cannabis te kweken en aan coffeeshops te verkopen. De hoofdstad doet er niet mee, omdat de voorwaarde was dat alle coffeeshops in een gemeente moesten aanhaken. Dat is vanwege het grote aantal shops in Amsterdam niet te doen, zegt Halsema.

Dat de teelt en handel nu niet gereguleerd zijn, terwijl de vraag naar wiet in de hoofdstad stijgt, merken vooral criminelen in hun portemonnee. De belangen in die criminele markt zijn groot. De politie zegt zelfs ‘ernstige vermoedens’ te hebben dat het softdrugscircuit zich aan het vermengen is met geharde organisaties die zich bezig houden met de handel in harddrugs. Ook dat is een reden voor de gemeente om met nieuw beleid te komen.

Het is nu eerst aan de gemeenteraad om zich over de plannen van Halsema te buigen. De burgemeester zegt zich te beseffen dat het softdrugsbeleid ‘een politiek beladen onderwerp is’ waar de meningen bij partijen sterk over verschillen. Toch is het volgens haar onvermijdelijk dat er beleid moet komen om de vraag naar cannabis te verminderen.

