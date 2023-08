Amsterdam sluit toeristenwinkels in de strijd tegen massatoerisme. Helpt het?

Begeleid door Nepalese meditatiemuziek dweilt Dhruba Neupane (35) zijn winkel. Zeven dagen per week begint zijn dag met schoonmaken, Neupane heeft een winkeltje aan de Prinsenstraat in het centrum van Amsterdam. Zijn ogen glijden langs rekken chips, sleutelhangers en glazen bollen met Amsterdamse huisjes en sneeuw. “Ik wist niet dat dit werk zo moeilijk was”, verzucht hij. “Wat heeft Nederland veel regels.”

Begin dit jaar sloot de gemeente Amsterdam zijn winkel Polestar Tobacco tijdelijk. Na klachten uit de buurt bleek tijdens een controle dat Neupane meer souvenirs verkocht dan volgens de regels is toegestaan. Een detailhandelaar mag maximaal 5 procent van zijn winkel inrichten met toeristenartikelen. Ook verkocht hij alcohol en zogeheten grinders, apparaatjes waarmee je wiet kunt vermalen. Dat was niet toegestaan. Pas toen Neupane beloofde zich voortaan aan de bestemmingsplanregels te houden, mocht zijn winkel weer open.

Aanpak tegen massatoerisme

Polestar Tobacco is niet de enige winkel die de gemeente dit jaar sloot. De afgelopen maanden gingen zeven winkeliers Neupane al voor. Deze week nog waarschuwden gemeentelijke controleurs een broodjeszaak zich aan de regels te houden. Een andere koffiewinkel ging op slot.

De winkelsluitingen zijn onderdeel van de Amsterdamse aanpak tegen massatoerisme. Nu overnachten er jaarlijks meer dan twintig miljoen mensen in de hoofdstad. Om te voorkomen dat er nóg meer rolkoffers over de grachten worden getrokken, zette Amsterdam in 2017 een stop op toeristenwinkels in het centrum. Er kwam een verbod op nieuwe winkels met een toeristische functie, zoals souvenirwinkels, smartshops en eetwinkels, waar bezoekers van de hoofdstad Nutellawafels of ijsjes kunnen halen. Ook wijzigde de gemeente een aantal bestemmingsplannen voor de binnenstad.

Toeristenkraan

Sindsdien gaan gemeentecontroleurs in het centrum langs bij zaken met het predicaat ‘detailhandel’, waar zij het assortiment checken. Neupane ontving, voor hij tijdelijk dicht moest, eerst waarschuwingen. Maar hij spreekt geen Nederlands, nauwelijks Engels, en zegt de gemeente niet te begrijpen. In de hoek van de winkel liggen stapels asbakken, versierd met kleine grachtenpandjes. Daarnaast manden vol magneetjes en bieropeners in de vorm van een penis. “Ze verkopen erg slecht”, zegt Neupane. “Gek hè.”

De binnenstad van Amsterdam moet op dagen als deze donderdag vreemd aanvoelen voor de inspecteurs. De zon schijnt, er struinen duizenden toeristen langs de grachten. Ook schitteren er neonreclames in de straten. ‘Local gift shop’, of ‘Amsterdam Souvenirs’. Enkele winkels sluiten? Het lijkt dweilen met de toeristenkraan open.

Bovendien blijkt het onderscheid tussen toeristenspullen en ‘normale’ artikelen nog niet zo eenvoudig te maken. Zijn fel gekleurde zonnebrillen bestemd voor toeristen? Of voor Amsterdammers? En condooms met de naam van de hoofdstad erop, wie koopt die eigenlijk?

Winkelsluitingen zetten niet altijd zoden aan de dijk

In de Leidsestraat is te zien dat winkelsluitingen de stad niet altijd ten goede komen. Zo huisde op nummer 61 jarenlang een viswinkel met een Nederlandse eigenaar. Maar de gemeente vond het niet langer goed dat toeristen direct voor zijn winkel een visje of broodje aten, de zaak moest dicht. De eigenaar spande daarop een rechtszaak aan, en won. Maar toen zat er al een nieuwe winkel op nummer 61. ‘Candy Pirates’ ruikt heerlijk en heeft meer snoep in huis dan Sinterklaas in december ronddeelt.

Een verkoopster in de winkel zegt dat de suikerwalmen haar hoofd bedwelmen. Het deert haar niet, de geur lokt volgens haar toeristen naar binnen. Amsterdammers lijken minder blij met de gummibeertjes en zure matten in het pand. Nog altijd stappen buurtbewoners de drempel over om de verkoopster te melden dat ze nog steeds liever een viszaak hebben. Ze lacht er hard om.

Amsterdamse Toeristenwinkel in de binnenstad. Beeld Joris van Gennip

Dat kan niet gezegd worden van Dhruba Neupane. Hij heeft nog een lange dag voor de boeg, en is niet erg hoopvol over zijn omzet. “Als het zo blijft, dan stop ik ermee”, zegt hij vanachter de kassa. “Zo kan ik niet doorgaan.”

De winkelsluitingen passen bij een reeks anti-toerisme-acties van de gemeente Amsterdam. Sinds mei geldt in de stad een blowverbod aan de op wallen en Engelse zuiptoeristen werden gewaarschuwd met een ‘stay away’ campagne. Op termijn wil Amsterdam, met behulp van een nieuw erotisch centrum elders, het sekstoerisme uit de binnenstad weren. En cruiseschepen zijn in de toekomst niet meer welkom. Om de toeristenstroom aan banden te leggen kan Amsterdam het beste toeristenbelasting verhogen, blijkt uit onderzoek van de gemeente. De belasting moet daarvoor wel verdrievoudigd worden. En daar is het gemeentebestuur tegen. De wethouders noemde de verhoging ‘een scenario met een radicaal karakter’.

