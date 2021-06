Amsterdam komt uit zijn corona-winterslaap. ‘Voel je die energie op straat?’

22.00 uur Leidseplein

Of dit de Summer of Love is, moet vanavond nog blijken, maar de temperaturen zijn er in ieder geval wel naar: het is de hele nacht zo’n twintig graden. Op het Leidseplein blijken mensen nu ook echt het juk van het Zoom-uniform te hebben afgeworpen: het is naveltruitjes en rode lippenstift wat de klok slaat.

22.35 uur Rembrandtplein

Een rood-witte massa is ontstaan op het Rembrandplein, want Denemarken won vanavond van Wales in Amsterdam. “Fucking 4-0", roept een fan naar ieder tafeltje van een pizzatent op de hoek. Maar hij lacht erbij en de mensen aan de tafeltjes lachen terug. Langzaam wordt het plein voller en voller.

Beeld Patrick Post

22.40 uur Café Reality, Reguliersdwarsstraat

Bij Café Reality zit een bonte groep mensen aan de witte wijn en bier. “Wij brengen kleur in de stad”, lacht rapper Sadiqa el Kahal, die een glitterende regenboogcape draagt. “De mensen hier zijn vrienden, maar voelen als familie.” Daarom is het ook zo fijn dat cafés en clubs weer open mogen tot laat. “Tijdens corona was het moeilijk om bij queer mensen in de buurt te zijn, terwijl ik dat zo nodig heb om me fijn en veilig te voelen. Nu zijn mijn vrienden gevaccineerd, of voelen ze zich veiliger.”

Zijn vriendin Mae de Monchy (26) deelt El Kahals gevoelens. “Ik vind het een verademing dat ik weer mensen kan zien die queer zijn, die radicaal anders zijn.” El Kahal, uitgelaten: “Vanavond wil ik wijn drinken met mijn vrienden! En misschien nog bij iemand anders slapen.”

Beeld Patrick Post

23.17 uur Nog steeds Café Reality, Reguliersdwarsstraat

Er wordt gedanst op straat, mensen filmen en joelen. Een gedistingeerd heerschap komt aangelopen in een zwart pak en met wit en zwart geschminkt gezicht. Het is dj Jordi Ariza Gallego (31), op weg naar club NYX even verderop. Hij heeft de nacht gemist, vertelt hij met een buiging. “De nacht is de plek waar ik mijn tweede familie heb ontmoet. Spelend in de nacht kreeg ik de ruimte om me te ontwikkelen.”

Hij draait zo van drie tot ongeveer vijf uur. “Ik ben nu wel een beetje angstig dat ik weer moet beginnen na al die maanden”, lacht hij. Vriend Diederick van den Ende (28) is ook mee. “Ik ga Jordi vannacht helpen overeind te blijven.”

Hij kijkt zich heen. “Het is gewoon onwerkelijk om al die mensen te zien. Als vanouds in de Reguliers iedereen tegen het lijf lopen, alsof er geen corona bestaat. En het borrelt, hè. Voel je die energie op straat?”

Het ontroert hem bijna een beetje. “Als ik zo de trap van de NYX oploop ga ik wel een traantje wegpinken.”

Een man klampt het gezelschap aan. “Ben u hier bekend? Weet u misschien waar ik vrijgezelle dames kan vinden?”

00.09 uur Rembrandplein

Het plein is nu echt overvol. Met moeite vormen de uitsmijters van club Escape een ordelijke rij. Achterin heeft een groep Franse toeristen geen idee dat je door middel van een QR-code op je telefoon moet aantonen dat je geen corona hebt.

Bij de kroeg ernaast maken ze meer kans, want daar heb je geen code nodig. De mensen staan er als sardientjes in een blik te hossen.

Beeld Patrick Post

00.13 uur Café De Heeren van Aemstel

Bij De Heeren van Aemstel staat een heel jong publiek bijna letterlijk te trappelen om naar binnen te mogen. Maar niet iedereen heeft een geldige individuele code. Een jonge vrouw wordt bij de deur weggestuurd omdat ze probeert binnen te komen met een screenshot van iemand anders die negatief is getest. Volgens het personeel is het gemakkelijk te zien dat iemand sjoemelt met de codes. Het apparaat waarmee ze bij de deur je code scannen, geeft een foutmelding bij een screenshot.

01.10 uur Westerpark

In een van de silo’s op het Westergasterrein is een serieus feest bezig. De beat dreunt door de muren. Uit het donker duikt een jong stel op. Het zijn Sophie van Eijk (21) en Spijker Mans (20). Ze hebben elkaar voor corona ontmoet tijdens carnaval. Nu willen ze eindelijk weer samen kunnen feesten. Van Eijk: “Zonet zaten we ergens waar heel leuke muziek was, maar daar moest je blijven zitten. Nu wil ik eindelijk weer echt kunnen dansen, daar houd ik heel erg van.”

Mans: “Een feest is een uitlaatklep. Je stapt het onbekende in, dat is heel anders dan als je bij mensen thuis een biertje drinkt.” Hij luistert naar de muziek. “Dat gedreun voelen, dat is zo fijn.”

Beeld Patrick Post

02.11 uur Nachtcafé P96

Annabel Luijerink (24) en Anton Fedorog (26) zitten buiten even uit te rusten. Luijerink heeft ‘mixed feelings’ over deze eerste nacht. “Ik was net in een andere kroeg, de Kopstootbar, maar het was echt wennen. Eigenlijk was het veel te druk. Die bar kon er ook niks aan doen, iedereen wil gewoon uit.”

02.38 uur Leidseplein

Het is nog onverminderd chaos op Leidseplein. In de Leidsestraat staat een grote mensenmassa die zich verdringt om de snackmuur van Febo. Het publiek lijkt zich totaal geen zorgen te maken om een zeker virus. Waarom? Een haveloos uitziende man met een grote rugtas heeft misschien het antwoord; uit een speaker in zijn tas komt Vrij zijn van Marco Borsato. ‘Vrij zijn, ze wil alleen maar vrij zijn.’

