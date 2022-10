Amsterdam kan speech Britse complotdenker David Icke waarschijnlijk niet tegenhouden

Hoever gaat de vrijheid van meningsuiting? Geldt die ook voor iemand die mogelijk, al dan niet verdekte, antisemitische standpunten gaat verspreiden bij een demonstratie op de Dam in Amsterdam? Voor die vraag staan Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente nu de discussie losbarst over David Icke, een Britse oud-voetbalcommentator die internationaal bekendstaat om zijn complottheorieën en antisemitisme.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (Cidi) wil dat de gemeente Amsterdam of de landelijke overheid een stokje steken voor de komst van Icke. Ook een meerderheid van de partijen in de Amsterdamse raad vraagt daarom.

Demonstratie ‘tegen de oorlog’ van coronacritici

Icke zal spreken op de demonstratie ‘No War, Just Peace’ van Samen voor Nederland: een collectief van zestig organisaties, waaronder Forum voor Democratie en critici van het coronabeleid, de EU, het stikstofbeleid en het kabinet-Rutte. De bijeenkomst is volgens de organisatoren onder andere gericht tegen ‘de oorlog’, het kabinet en de hoge energieprijzen.

Het gemeentebestuur is bezig zich ‘zorgvuldig voor te bereiden’ op de bijeenkomst op 6 november, en neemt later deze week in overleg met het OM en de politie een besluit.

Het Cidi vindt dat Icke geen podium mag krijgen in Nederland, en zeker niet aan de voet van het oorlogsmonument. Aron Vrieler van het Cidi denkt dat de gemeente wel mogelijkheden heeft om dat te voorkomen. “Bijvoorbeeld omdat de openbare orde verstoord kan worden door de manier waarop Icke extremisme voedt.” Een andere optie is volgens Vrieler dat de landelijke overheid Icke tot ongewenst vreemdeling verklaart.

Reptiliaanse machthebbers

De vrijheid van meningsuiting is niet onbegrensd, benadrukt Vrieler. “Je mag niet in het openbaar aanzetten tot haat tegen bepaalde bevolkingsgroepen. En dat is wat Icke wel gedaan heeft in zijn decennialange carrière.” Volgens het Cidi staan Ickes boeken vol ‘rauw antisemitisme’.

“Zijn theorie over reptiliaanse machthebbers is een bedreiging voor de democratie en de rechtsstaat”, zegt Vrieler. “Dat hebben we gezien bij de Capitoolbestorming in Amerika, die gevoed werd door dit soort complottheorieën.”

Zelf spreekt Icke overigens tegen dat hij antisemiet is.

Voor de gemeente Amsterdam wordt het waarschijnlijk erg lastig de speech van Icke te voorkomen, als het gemeentebestuur dat al zou willen. Voor een beroep op ‘het belang van de openbare orde’ gelden strenge regels, zegt Rian de Jong, universitair hoofddocent staatsrecht aan de Nijmeegse Radboud Universiteit. “Dat mag niet vanwege de vermoedelijke inhoud van de speech, alleen als er sterke aanwijzingen zijn dat het tot zodanige ongeregeldheden komt op straat, dat die ook met maximale politie-inzet niet te voorkomen zijn.”

Als er een tegendemonstratie komt, zou dat tot ongeregeldheden kunnen leiden. Maar in dat geval moet de politie de demonstranten uit elkaar houden. In het uiterste geval zou de burgemeester de tegendemonstranten de aanwijzing kunnen geven om op een andere tijd of plaats te protesteren. De eerste demonstratie gaat daarbij voor.

Haatzaaien en groepsbelediging

De politie kan pas ingrijpen als Icke daadwerkelijk strafbare uitspraken doet. Maar ook dat is lastig, want sprekers bij een demonstratie mogen met een beroep op de vrije meningsuiting redelijk ver gaan. Haatzaaien en groepsbelediging zijn wel strafbaar in Nederland. Volgens De Jong zou de politie Icke dan direct of na afloop kunnen aanhouden. Het ontkennen van de Holocaust is hier nog niet expliciet strafbaar: een wet daarvoor moet nog worden aangenomen door het parlement.

Het Cidi, dat het aantal incidenten met Jodenhaat in Nederland de afgelopen jaren gestaag ziet groeien, vreest dat de speech van Icke op de Dam extra voeding geeft aan het antisemistisme. “We zijn bang dat Joden in de privésfeer steeds vaker te maken krijgen met dit soort ideeën. Nu is dat gelukkig, wat betreft het reptielen-stereotype, nog zeldzaam.”

Mocht het bezoek van Icke doorgaan, dan wil het Cidi proberen zijn speech te overstemmen met fluitkoren.

