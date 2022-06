Amsterdam is ‘alert’ na de aanslag in een gaybar in Oslo

De gemeente Amsterdam is na de aanslag in Oslo ‘alert’ met het oog op de Pride Amsterdam, die over een maand plaats heeft. In Oslo opende een man in de nacht van vrijdag op zaterdag het vuur op bezoekers van een homobar in het centrum van de stad. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam zegt: “We gaan uit van de informatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en kijken zorgvuldig naar de situatie.”

Pride Amsterdam reageerde via Facebook geschokt op de aanslag. “Het is verschrikkelijk”, zegt woordvoerder Martijn Albers. Hij zegt dat er in Amsterdam ‘altijd zichtbaar en onzichtbaar’ veiligheidsmaatregelen worden getroffen, en wil niet ingaan op eventuele extra maatregelen die worden genomen.

Bij de aanslag in Oslo vielen twee doden en twintig mensen liepen verwondingen op. Afgelopen week was in die stad Pride Oslo gaande en die festiviteiten werden afgelast. “Logisch”, vindt Albers.

Volgens Albers gaat de Pride Amsterdam door en is dit weekeinde in Turkije weer ‘gebleken hoe zeer een pride nodig is’. In het Turkse Istanbul verhinderde de politie zondag een manifestatie, de Pride Parade, met deelnemers uit de lhbti+-gemeenschap. De deelnemers werden verjaagd en een deel werd gearresteerd.