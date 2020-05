Amsterdam en Utrecht zijn laaiend: Ollongren jaagt middenklasse de stad uit met huurverhoging

Dit kabinet pretendeert het beste voor de middeninkomens over te hebben, zegt de Amsterdamse wethouder wonen Laurens Ivens (SP). “En applaudisseert voor verpleegkundigen. Maar met een jaarlijkse maximale huurverhoging van ruim vijf procent laat het de middengroepen en starters juist in de steek.” De afspraak was huren betaalbaar te houden voor verpleegkundigen, agenten en onderwijzers. “De huurverhoging was hier in tien jaar niet zo hoog”, zegt Ivens.

Amsterdam en Utrecht wilden een noodknop van de minister om de uittocht van vitale beroepskrachten tegen te gaan. De hoofdstad en Utrecht kampen met grote personeelstekorten bij politie, in onderwijs, kinderopvang en gezondheidszorg. Die hebben direct te maken met de woningnood. De twee steden groeien snel en beleggers hebben zich op de woningmarkt gestort. Middengroepen slaan gedwongen aan het forenzen, en verlaten Amsterdam als ze dichterbij huis werk kunnen krijgen, aldus de wethouder.

Daarom reageren de snelst groeiende steden van Nederland als door een wesp gestoken op de aangekondigde huurverhoging van minister Kajsa Ollongren (D66) van binnenlandse zaken. “Als je het ritme van de minister volgt, vliegen de woningen het middensegment uit”, voorspelt collega wethouder Kees Diepenveen (GroenLinks) van Utrecht. Datzelfde verwacht Ivens. En dat segment is al relatief klein. Bijna 20 procent van de Amsterdammers behoort tot de middeninkomens. Maar slechts 7 procent van het totale huuraanbod is voor hen beschikbaar. Leerkrachten en verpleegkundigen die samenwonen verdienen te veel voor de sociale sector. In Utrecht moet de middengroep het doen met elf procent van het huuraanbod.

Malafide verhuurders

Amsterdamse woningprijzen zijn de afgelopen jaren verdubbeld. De gemiddelde huur in de vrije sector is 1500 euro, de gemiddelde koopprijs een half miljoen. Daarom overleggen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de regio Utrecht al jaren met de minister over lokaal maatwerk. Zij hadden hun hoop vooral gevestigd op een ‘noodknop’ die maatwerk kan geven, om beleggers de pas af te snijden en het broodnodige personeel voor de stad te behouden.

Vorige zomer legden het ministerie en de MRA de afspraken vast in een woondeal. De regio Utrecht deed hetzelfde. Een kernafspraak is voldoende betaalbare woningen creëren voor lagere en middeninkomens in de strijd tegen ‘malafide verhuurders, excessieve huurstijgingen en gebrek aan doorstroming’.

Wachtend op de komst van de noodknop, wisten Amsterdam en Utrecht met de institutionele beleggers een maximale huurverhoging van 3,6 procent (inflatie plus 1 procent) voor vier jaar af te spreken voor het middensegment. Daar gaat de minister in een Kamerbrief nu overheen met 5,1 procent (inflatie plus 2,5 procent) voor de komende drie jaar. “Dat veroorzaakt veel onrust op de markt”, aldus Diepenveen. “Bovendien is het coronatijd, met stijgende werkloosheid.”

Amsterdam heeft nog 55.000 particuliere huurwoningen onder de grens van 710 euro. “Maar als een huurder vertrekt, verdwijnt bijna alles naar het segment van boven de duizend euro”, weet Ivens. Tot zijn verbazing ‘negeert’ ex-collega Ollongren, die zelf jaren wethouder in Amsterdam was, de afspraak voor een noodknop. “Met een middengrens van duizend euro wilden wij het middensegment beschermen.”

Buy to let

Utrecht vindt de huurmaximering van Ollongren ‘te weinig en te laat’. Diepenveen wilde een noodknop om de aanvangshuur voor een opvolger onder de duizend euro te houden: “Maar over aanvangshuur zegt zij helemaal niets.” Ook Amsterdam meent dat de minister bescherming van huurstarters in het middensegment ‘compleet vergeet’.

Ollongren komt wel met een nieuwe ‘opkoopbescherming’: in bepaalde wijken kan een gemeente kopers dwingen tot bewoning van betaalbare koopwoningen om zo speculatie en ‘buy to let’-verhuurconstructies tegen te gaan. Dit had Ivens al voor nieuwbouw geïntroduceerd.

In een reactie op de kritiek laat de minister weten dat haar introductie van een maximale huurstijging in de vrije sector de noodknop ís: “Want ook ik wil betaalbaarheid van middenhuurwoningen verbeteren en excessen tegengaan. Met deze noodknop beschermen we huurders en geven we voldoende ruimte om te investeren, wat uiteindelijk ook leidt tot meer aanbod en lagere prijzen.”

Belangenbehartiger voor vastgoedpartijen IVBN reageert positief op de 5,1 procent en is blij dat de minister het ‘vastgoedpartijen niet extra lastig maakt met een noodknop’. De Federatie Huurders Commerciële Sector is verbolgen dat de minister een gunstiger afspraak doorkruist met dit ‘cadeau voor beleggers’ en eist een totaal maximum van 2 procent.

