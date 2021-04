Amerikaanse onderzoekers: als je gevaccineerd bent, draag je het coronavirus nauwelijks over

Goed nieuws over vaccins. Wie een vaccin laat zetten tegen het coronavirus beschermt niet alleen zichzelf, maar ook anderen. Uit een recente Amerikaanse studie blijkt dat een vaccinatie niet alleen voorkomt dat mensen (ernstig) ziek worden, maar ook dat zij het virus nauwelijks nog kunnen overdragen aan anderen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het CDC, de Amerikaanse evenknie van het RIVM. Tussen half december en half maart volgde het CDC 3950 zorgmedewerkers die werden ingeënt met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna. Iedere week verzamelden de deelnemers zelf neusswabs, die werden onderzocht met een PCR-test.

Met al die tests konden de onderzoekers nagaan of de zorgmedewerkers, ongeacht of ze ziekteverschijnselen hadden ontwikkeld, virusdeeltjes bij zich droegen. Dat bleek op termijn steeds minder het geval, en dit bewijst dat mensen na vaccinatie het virus niet kunnen verspreiden. De beste resultaten werden behaald na een dubbele inenting met het vaccin, zoals bij Pfizer en Moderna nodig is. Maar ook na één dosis waren de resultaten al hoopgevend.

RIVM: Dit zijn heel bemoedigende resultaten

CDC-directeur Rochelle Walensky zegt in een persbericht dat de studie aantoont dat vaccinatie heel goed werkt. “De vaccins zijn het belangrijkste instrument om een einde te maken aan deze verwoestende pandemie.”

Ook het RIVM reageert verheugd op de onderzoeksresultaten uit Amerika. Volgens een woordvoerder is het ‘echt goed nieuws’. “Dat de vaccins ook transmissie van het virus voorkomen lag in de lijn der verwachting en werd al wel aangetoond in de eerdere studies die met de vaccins zijn uitgevoerd. Maar nu wordt dat goede nieuws bevestigd in het echte leven. Het zijn heel bemoedigende resultaten.”

Ander onderzoek, uitgevoerd in Israël en deze week gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, laat vergelijkbare resultaten zien. Hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) zei donderdagochtend in het NOS Journaal dat het ‘heel fijn’ is dat de resultaten op twee plekken gelijk zijn. “Je ziet dat de eerste twee weken na vaccinatie het afweersysteem nog op gang moet komen, maar daarna zie je heel duidelijk een afname van het aantal virusdeeltjes waardoor mensen niet meer besmettelijk zijn.”

Jongeren zijn straks beter te motiveren

Met deze uitkomst kan de overheid jongeren straks beter motiveren om zich te laten vaccineren, zegt immunoloog Ger Rijkers (Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis) in het AD, dat als eerste over het onderzoek publiceerde. “Nu hoor je nog wel eens: dat doe ik niet, want ik word toch niet ziek. Maar jongeren helpen dus ook anderen, en dragen na vaccinatie niet meer bij aan het beruchte R-getal.”

Dat mensen na vaccinatie niet meer besmettelijk zijn stond nog niet vast. “Vaccinatie beschermt jou tegen ziekte door corona, maar we weten nog niet of iemand die gevaccineerd is toch het virus kan verspreiden”, staat op de site van het RIVM. De woordvoerder laat weten dat het RIVM bekijkt of deze tekst moet worden aangepast. De nieuwe onderzoeken hebben alleen betrekking op de vaccins van Pfizer en Moderna. De verwachting is dat andere vaccins ook de verspreiding van het virus kunnen voorkomen, maar het RIVM wacht op wetenschappelijke bevestiging hiervoor.

