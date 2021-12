Ambulancemedewerkers in Gelderland zien aangiftes niet meer zitten

Ambulancemedewerkers van de veiligheidsregio Gelderland-Zuid hebben weinig fiducie meer in de juridische afhandeling van geweld waar ze tijdens hun werk mee te maken krijgen. Dat komt mede doordat het OM in twee recente zaken het heft in eigen handen nam en de verdachten niet voor de rechter liet verschijnen. “We horen en voelen het ontbreken van vertrouwen over het vervolg bij het OM”, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio.

In 2019 en 2020 vonden in de regio twee ernstige incidenten plaats, schrijft De Gelderlander. Twee ambulancemedewerkers werden met messen geïntimideerd, een derde werd in haar ambulance aangerand en met de dood bedreigd. De incidenten zijn nooit door de rechter behandeld, terwijl de advocaat van de drie ambulancemedewerkers daar wel op aandrong.

Openbaar Ministerie handelt zaken zelf af

In plaats van daarvan handelde het OM de zaken zelf af. Dat gebeurde volgens het OM in het geval van de bedreiging met messen vanwege “de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, in combinatie met haar blanco strafblad, de strafvorderingsrichtlijnen en een tekort aan zittingscapaciteit bij de politierechter”, aldus een woordvoerder. De vrouw die ambulancemedewerkers met messen bedreigde kreeg geldboetes en een taakstraf van het OM; de aanrandingszaak werd geseponeerd wegens gebrek aan bewijs.

Volgens het OM is het niet gezegd dat behandeling bij de politierechter voor hogere straffen zou zorgen. “Het OM treedt stevig op tegen personen die worden verdacht van geweld tegen mensen met een publieke taak”, stelt een woordvoerder van het arrondissementsparket Oost-Nederland.

Slechts taakstraffen

Maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft de beslissing van het OM om de zaken zelf af te handelen wel gevolgen voor de aangiftebereidheid bij ambulancemedewerkers. Die zouden minder zin hebben om na agressie of geweld naar de politie te stappen. “Dat is de algehele trend onder het personeel”, laat de woordvoerder weten. Volgens haar is die trend een “optelsom van de gang van zaken rond aangiften en vonnissen van de afgelopen jaren”. Daarbij zouden verdachten slechts taakstraffen hebben gekregen en moesten slachtoffers lang wachten voordat het tot een zitting kwam. Individuele zaken hebben hun weerslag op het hele personeel. “Iedereen leeft erg mee als er zich een incident heeft voorgedaan.”

De veiligheidsregio wil de huiver bij ambulancemedewerkers om naar de politie te stappen graag doorbreken. “Als werkgever stimuleren we het doen van aangifte. We vinden namelijk dat geen enkele vorm van geweld getolereerd mag worden.”

Hogere straffen zijn ook niet het hoofddoel van de ambulancemedewerkers die nu slachtoffer zijn geworden van geweld, zegt een woordvoerder. “Ze willen in ieder geval de kans krijgen om voor de rechter én de verdachte hun verhaal te doen. Zonder formele zitting bij de politierechter voelen ze zich niet serieus genomen. Het seponeren van de zitting over de aanranding en doodsbedreiging heeft tot veel onbegrip geleid.”

Aanpak geweld tegen hulpverleners speerpunt

Dat de aangiftebereidheid in Gelderland daalt is opvallend, omdat demissionair minister Ferd Grapperhaus van justitie juist een speerpunt heeft gemaakt van de aanpak van geweld tegen hulpverleners. De Tweede Kamer stemde dit jaar in met een wet die ervoor moet zorgen dat wie gewelddadig is tegen bijvoorbeeld ambulancepersoneel er minder gemakkelijk vanaf komt met een taakstraf. In plaats daarvan zouden celstraffen gebruikelijker moeten worden. De wet wordt momenteel behandeld in de Eerste Kamer.

Volgens cijfers van Ambulancezorg Nederland waren er vorig jaar 762 incidenten op ongeveer 1,3 miljoen ambulanceritten. Daarbij ging het in ongeveer de helft van de gevallen om verbaal geweld; bij 29 procent van de incidenten was sprake van fysiek geweld. In 2019 bedroeg het totale aantal incidenten nog 856 gevallen.

