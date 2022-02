Ambtenaren straffen voor de toeslagenaffaire? Dat werkt net wat anders dan bij ‘gewone’ burgers

Dat ambtenaren van de Belastingdienst zich erg ongemakkelijk voelen bij de oproep van het programma Boos om hun namen door te geven, begrijpt Tijn Kortmann wel. De jurist bij advocatenkantoor Stibbe is onder meer gespecialiseerd in overheidsaansprakelijkheidsrecht. “Dit doet mij sterk denken aan trial by media.”

Dinsdag werd bekend dat vakbond NCF aangifte heeft gedaan tegen Boos nadat die slachtoffers van de toeslagenaffaire opriep om door te geven wie binnen de Belastingdienst betrokken waren bij fouten. Presentator Tim Hofman zei te willen weten welke ambtenaren zijn ontslagen of gestraft ‘zoals de Belastingdienst ooit de ouders strafte’.

Het straffen van ambtenaren werkt net even anders dan het straffen van ‘gewone’ burgers, legt Kortmann uit. Zo genieten ambtenaren van de Rijksoverheid, ministers en Kamerleden een zekere mate van strafrechtelijke immuniteit.

Hoe ziet die immuniteit eruit?

Kortmann: “Bij de decentrale overheid ligt het iets anders, maar voor de Rijksoverheid, waar de Belastingdienst onder valt, geldt dat die altijd immuun is. En omdat dat zo is, zijn ook de ambtenaren die er werken immuun.

“Dat geldt wel alleen voor overtredingen die werkgerelateerd zijn. Een ambtenaar die een moord pleegt, ook als dat in werkverband is, is niet immuun. Daarnaast zijn er ook ambtsmisdrijven waar ambtenaren voor vervolgd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan omkoping.”

Uit onderzoeken blijkt dat er door de Belastingdienst in de toeslagenaffaire is gediscrimineerd. Valt dat onder de immuniteit?

“Het kan heel ernstig zijn wat er is gebeurd, maar het is de vraag of dat ook een misdrijf oplevert. Dat kan bijvoorbeeld zo zijn als er in interne memo’s sprake is van discriminatie op basis van godsdienst. Dat zijn delicten die niet onder de immuniteit hoeven vallen, omdat ze niets te maken hebben met de taakuitoefening en elke burger ze kan plegen. Als het gaat om discriminatie in de vorm van het van te voren labelen van mensen op basis van herkomst en die dan extra controleren, dan kan dat verbonden zijn met de taakuitvoering en kan de immuniteit wel gelden.”

Waarom bestaat de immuniteit?

“Dat heeft met staatsrecht te maken. In de grondwet hebben we een systeem vastgelegd over de manier waarop onze ministers verantwoording afleggen. Dat is in het parlement. En als het gaat om een ambtsmisdrijf dan loopt dat voor een minister via de Hoge Raad. De gedachte is dat dat moet volstaan. Je moet daarnaast niet nog een tweede systeem hebben met het Openbaar Ministerie dat daar met een strafrechtelijk onderzoek doorheen marcheert.”

Wordt ambtenaren op deze manier de hand boven het hoofd gehouden?

“Ambtenaren kunnen, naast de ambtsmisdrijven, op allerlei manieren worden aangepakt. Als werknemer kunnen ze bijvoorbeeld geen promotie krijgen, disciplinair gestraft worden of ontslagen. Ik denk zelf dat dat in het geval van de toeslagenaffaire een effectievere en reëlere aanpak is dan via het strafrecht.”

Mogelijk wil Boos via de oproep onderzoeken of dat ook is gebeurd?

“Als zij zouden zeggen: wij onderzoeken of het interne reinigingssysteem van de Belastingdienst goed werkt, het lukt ons niet om dat op een andere manier boven tafel te krijgen dan via deze oproep en wij garanderen de privacy van de betrokken ambtenaren, dan zou het een ander verhaal zijn. Maar dat zeggen ze er volgens mij niet bij.”

Lees ook

Aangifte tegen Boos na oproep om namen te delen van ambtenaren uit het toeslagenschandaal die zich niet aan de regels hielden

De oproep van Boos om namen van ambtenaren die verantwoordelijk zouden zijn voor het toeslagenschandaal te delen, is bij de Belastingdienst in het verkeerde keelgat geschoten. De grootste vakbond heeft aangifte gedaan.