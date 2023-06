Ambtenaar én klimaatactivist, gaat dat samen?

Dat Hannah Deelstra (26) haar vrije tijd gebruikt om met Extinction Rebellion te demonstreren voor een duurzame wereld, is op haar werk, op het ministerie van defensie, algemeen bekend. “Waar de ene collega zaterdag op het voetbalveld staat, sta ik op de A12. Daar gaat het gewoon over.”

‘Ik sta daar als burger’

Het gaat ook prima samen, vindt ze. Ambtenaar zijn en tegelijk activist. “Ik sta daar als burger. Ik verkonding mijn eigen mening.”

Ze is niet de enige overheidsmedewerker die zich bij de klimaatbeweging Extinction Rebellion heeft aangesloten. Onder de noemer XR Ambtenaren hebben ruim zeventig overheidsmedewerkers zich verenigd.

Zelf zien ze het als hun ambtenarenplicht om middels klimaatdemonstraties in actie te komen voor het algemeen belang, zo is te lezen op de website van XR Ambtenaren. Maar niet iedereen vindt wegblokkades een acceptabele manier voor een overheidsmedewerker om dat te doen.

Hannah Deelstra

De VVD in Den Haag was boos

In februari raakte Sam Schwencke, werkzaam bij de gemeente Den Haag in opspraak, nadat ze had deelgenomen aan een actie van Extinction Rebellion voor het VVD-kantoor in die gemeente. Demonstranten hadden zich met stalen buizen aan elkaar vastgeketend en acht van hen – onder wie Schwencke – werden gearresteerd.

Het leidde tot boze woorden van de VVD, het CDA en Hart voor Den Haag in de gemeenteraad. “Ook als ambtenaar mag je natuurlijk je mening uiten en demonstreren. Maar dat is iets anders dan de wet naast je neerleggen en de weg blokkeren”, zei VVD-fractievoorzitter Lotte van Basten Batenburg. De VVD vond de actie reden voor ontslag.

Toch ontslag genomen

Afgelopen week maakte Schwencke bekend dat ze per 1 juni zelf ontslag heeft genomen. Hoewel ze mocht aanblijven bij de gemeente moest ze wel aanvullende voorwaarden tekenen. Daarin stond, zo schreef Schwencke zelf op LinkedIn, dat ze niet meer kon deelnemen aan ‘burgerlijk ongehoorzame acties’. Schwencke ondertekende de afspraken, maar voelde zich er toch te zeer door beperkt. ‘Nu neem ik ontslag om me weer vrij te voelen.’

Hoe ver gaat het recht van de ambtenaar om te demonstreren? Dat is geen gemakkelijke vraag, zegt hoogleraar sociaal recht Barend Barentsen. Want de wet is aan interpretatie onderhevig. “Het wettelijke criterium is eigenlijk of de actie jouw functioneren of dat van de werkgever al te zeer in de weg zit. Maar ja, wat is ‘al te zeer’?”

In de basis is de wet niet strenger voor ambtenaren dan voor andere werknemers. Maar, zo legt Barentsen uit:“Een dienaar van de overheid loopt wel sneller tegen het imago van de baas aan.” De overheid houdt zich immers met een breed scala aan onderwerpen bezig, en demonstraties hebben vaak als doel overheidsbeleid te beïnvloeden.

Demonstreren op je ‘eigen’ beleidsterrein

Demonstreren tegen beleid waaraan de ambtenaar tussen 9 en 5 zelf meewerkt, dat schuurt. In zo’n geval kan er reden zijn het grondrecht van de werknemer te beperken en demonstraties niet toe te staan, zegt Barentsen. Sowieso is bij de afweging van belang of er raakvlakken zijn tussen het werk van de ambtenaar en het onderwerp van de demonstratie, legt hij uit. “Hoe verder je van je beleidsterrein afkomt, hoe minder het je functioneren raakt. Dan is het echt een privékwestie.”

Precies hier zit één van de pijnpunten van de Haagse zaak. Want Schwencke werkte als klimaatadviseur bij de gemeente. Dat speelde mee toen de VVD de deelname aan de actie van Extinction Rebellion ongepast vond. Een ander discussiepunt is de manier van demonstreren. De actie bij het VVD-kantoor betrof geen aangemelde klimaatmars, maar een onaangekondigde blokkade. Een ‘illegale actie’ vinden de rechtse partijen in de gemeenteraad het daarom. Een ambtenaar heeft er wat de raadsleden betreft niets te zoeken.

‘De ophef maakt ambtenaren onzeker’

Gijsbert Boggia, bestuurslid bij FNV-overheid is niet onder de indruk van die argumenten. Hij is bekend met de kwestie-Schwencke. “Deze ambtenaar had de zorg voor het klimaat, het milieu, in haar pakket. Een demonstratie voor duurzaamheid is daarmee niet in strijd”, vindt hij.

Ook deelname aan een onaangemelde blokkade vindt Boggia niet direct problematisch. “Extinction Rebellion is een geweldloze organisatie. Hoeveel mensen hebben niet als vrijwilliger voor Greenpeace posters en vlaggen opgehangen? Dat mag formeel ook niet, maar er is nog nooit een ambtenaar zwaar onder druk gezet vanwege lidmaatschap van Greenpeace.”

FNV gaat praten op het stadhuis

Schwencke mag nu zelf zijn opgestapt, FNV wil de kwestie alsnog bespreken met de gemeente Den Haag. De vakbond is kritisch op de manier waarop met de Haagse medewerker is omgesprongen. “Dit raakt aan fundamentele vrijheden”, zegt Boggia. “De ophef maakt ambtenaren extreem onzeker.”

De andere XR Ambtenaren laten zich niet afschrikken. Deelstra gaat binnenkort opnieuw demonstreren, vertelt ze. Bij Tata Steel dit keer. Ze vindt het belangrijk dat ambtenaren zich uitspreken. Door te demonstreren, maar ook door tijdens het werk discussies niet te schuwen. “Als ambtenaren open zijn over hun mening verbetert dat de dialoog.”

