Amalia voelt zich ‘super’ op Koningsdag in Rotterdam

Langs de route door Rotterdam die de koning en zijn familie hebben afgelegd was donderdag ook een plek ingeruimd voor mensen die tegen het koningshuis zijn. De antimonarchisten van Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) droegen borden bij zich met onder meer de tekst 'Willem de laatste', met daarbij emoticons van zwaaiende handjes. Een ander had een bord mee met daarop een kroon en de tekst 'het symbool van ongelijkheid'.

Volgens voorzitter Floris Müller stonden er 250 sympathisanten. In de Maasstad ageerde de actieclub niet alleen tegen de monarchie, maar vooral ook tegen de financiële kant van het bezoek. "De kosten bedragen 4 miljoen euro voor een bezoek van drie uur. Dat vinden wij buitensporig", zei hij al eerder. "Het is de duurste Koningsdag ooit in de armste gemeente van Nederland." Donderdag voegde hij daaraan toe: "We komen niet om anderen hun plezier te ontnemen, maar vinden het belangrijk aandacht te vestigen op de tegenstem tegen het erfelijk staatshoofd, in Rotterdam in het bijzonder waar 4 miljoen besteed wordt om de optocht van de Oranjes te faciliteren, terwijl vele mensen op de armoedegrens leven."

De koning kwam even naar de mensen van Republiek toe. Hij wenste hen een "prettige dag". Een echt gesprek was het niet: "We konden zelf niets zeggen, maar ja, wat kan hij doen. Hij ziet ook dat hij na tien jaar koningschap een flink dalende populariteit heeft en dat dat al jaren een trend naar beneden is. Het is sympathiek dat hij laat zien dat er voor iedereen een plek is. Het gaat me niet om Willem-Alexander persoonlijk. Ik hoop van ganser harte dat hij ook een leuke dag heeft, het is immers ook zijn verjaardag. Maar de koning heeft een rol in een sprookjesboek, niet in het wetboek."

Republiek telt ruim 4200 leden en noemt zich de grootste republikeinse beweging van Nederland. (ANP)