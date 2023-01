Amalia’s vuurdoop op de Cariben: ‘Dit wordt royal topsport’ 

Zouden ze nog even zijn gaan shoppen? Deze week regende het in de Spaanse pers foto’s van een undercover Amalia en Máxima (met grote zonnebril en beanie) én hondje Mambo in het centrum van Madrid. Een geheime trip, wellicht om nog even wat outfits te scoren voor Amalia’s grote voorstelronde op de Cariben, die vrijdagmiddag start op Bonaire.

Het is een voor de Oranjes een vast overgangsritueel naar de volwassenheid: als groentje overzee kennismaken met het Caribisch deel van het Koninkrijk. Willem-Alexander ging ook op z’n negentiende, in het kielzog van Beatrix en prins Claus. Beatrix stond er op haar twintigste helemaal alleen voor op de eilanden, Juliana zwaaide tot ze in het vliegtuig verdween.

De reis van Amalia is ‘absoluut een vuurdoop’ zegt Claudia Witteveen, Amalia-kenner en mede-eigenaar van de weblog All Things Amalia. Amalia is, anders dan andere jonge Europese royals, heel afgeschermd opgevoed. Pas sinds haar 18e treedt ze actiever naar buiten als toekomstig koningin, onder andere door het zitting nemen in de Raad van State.

Witteveen verwacht daarom op haar eerste officiële reis ‘wat onwennigheid’. “Willem-Alexander was tijdens zijn reis naar de Cariben ook nog een beetje bleu. Wat mij opvalt aan Amalia in een setting als Koningsdag, is dat ze best wel wat tijd nodig heeft om los te komen. Tijdens deze reis van twee weken krijgt ze de tijd om in haar element te raken.”

Koninklijke topsport

Volgens Witteveen betoont Amalia zich tot nu toe een leergierige en intelligente vrouw, dus ze groeit vast gauw in haar rol. “Zo’n reis als dit is royal topsport. Het vraagt heel veel van je als je dit nog nooit gedaan hebt. Op woensdag is Amalia nog student, en op vrijdag staat ze volop in de spotlights. Maar ik verwacht dat we na een paar dagen een kant van de prinses zien die we nog niet kennen.”

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zei Willem-Alexander in elk geval zin te hebben in de tweeweekse reis naar Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Sint-Eustatius en Saba. “We verheugen ons erop Amalia te introduceren en samen met haar te ervaren wat ieder eiland zo bijzonder maakt en wat ons – met alle verschillen die er zijn – blijft verbinden.”

Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst hebben de eilanden zelf het programma vormgegeven. Er is in elk geval veel aandacht voor het slavernijverleden. Zo bezoekt de koninklijke familie ‘slavenhuisjes’ op Bonaire. Op Curaçao gaan ze langs de voormalige plantage waar Tula in 1795 zijn slavenopstand begon, op Sint-Eustatius volgt een slavernijwandeling.

Amalia-wals

Verder zit het programma bomvol cultuur, van breakdance tot optredens door koren tot en met een speciaal voor Amalia gecomponeerde wals, uitgevoerd op de Amaliabrug op Curaçao. Natuur en klimaatverandering krijgen ook veel aandacht: tijdens een vogelexpeditie op Sint-Maarten gaat Amalia op zoek naar de bruine pelikaan, op Saba is er aandacht voor de zee-egel.

Witteveen vindt het wel spannend welke rol Amalia’s perfectionisme speelt tijdens deze reis. In de biografie die Claudia de Breij schreef toen de prinses 18 werd, kwam deze eigenschap duidelijk naar voren. “Hoe zal ze ermee omgaan als het even anders loopt? Dat is de vraag. Gelukkig heeft ze de spontane Maxima aan haar zijde, die kan als geen ander improviseren.”

De Rijksvoorlichtingsdienst wil niets zeggen over de beveiliging van Amalia op deze reis. Het is nog maar enkele maanden geleden dat haar ouders tijdens een persmoment tijdens het staatsbezoek aan Griekenland bevestigden dat Amalia bedreigd werd en genoodzaakt was om weer thuis te wonen. Ze kon het huis amper verlaten, behalve voor haar studie.

Hoe het er nu voorstaat met de bedreigingen en de beperkingen, is onduidelijk. Wellicht dat Amalia er tijdens het persgesprek aan het eind van de eilandentour nog iets over wil zeggen. Witteveen: “Het is moeilijk om te zeggen of de storm weer is gaan liggen. Ik denk wel dat we beveiliging gaan zien op de eilanden, de vraag is hoeveel.”

Volgens Witteveen zijn de Oranjes redelijk populair op de eilanden. Ze gaat de reis in ieder geval op de voet volgen. “Ik ben vooral benieuwd hoe Amalia meer zelfvertrouwen op gaat bouwen in haar rol als troonopvolger. Ik denk dat we op de Cariben de eerste glimp gaan zien van Amalia zoals ze later wordt als koningin.”

