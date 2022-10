Amalia’s studiegenoten leven met haar mee: ‘Juist in het begin ontmoet je nieuwe mensen’

Op het universiteitscomplex Roeterseiland in Amsterdam haasten studenten zich door de regen om op tijd te komen voor het volgende college. In studentencafé De Krater zitten mensen met opengeslagen laptops druk te praten. Onder een afdakje geniet een jonge vrouw weggedoken in een sjaal juist van de rust, verdiept in een boek en met een grote kop koffie voor zich op tafel.

Het zijn vertrouwde taferelen voor wie studeert aan de Universiteit van Amsterdam. Maar sinds kort kan prinses Amalia geen deel meer uitmaken van het vrolijke studentenleven dat zich hier afspeelt. Vanwege bedreigingen kan de achttienjarige niet meer in Amsterdam in haar studentenhuis wonen en blijft ze voornamelijk binnen. “De consequenties zijn enorm”, zei haar moeder koningin Máxima gisteren tegen NOS over de situatie. “Het is geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben.”

Op Roeterseiland wordt er meegeleefd met de prinses. “Sneu, heel erg sneu”, vindt Eva Ferwerda (18) het voor Amalia. Ze staat voor het lunchcafé, aan een kettinkje om haar nek bungelt een gouden hanger met het geboortejaar dat ze met de prinses deelt: 2003. Ze is heel blij dat ze na de lange coronajaren een normale studententijd kan beleven, zegt ze. “Nu kun je tenminste gewoon weer naar je hoorcollege en op pad gaan.” Daarom leeft ze extra mee met Amalia.

Avontuur

Ook benadrukt Ferwerda net als veel andere studenten vandaag dat niemand er meer gek van opkijkt dat Amalia aan de UvA studeert. “Voor iedereen die hier studeert is het heel normaal dat ze hier rondloopt. Dat er dan mensen zijn die dat zien en denken: dit is mijn kans, is vreselijk.”

Studente Tamara Meijs (19) en Finn Lansink (20) kunnen zich goed voorstellen dat Amalia zich heel erg had verheugd op haar studietijd. Lansink: “Je bent in een stad die helemaal nieuw is, je kunt alles gaan ontdekken. Het is een avontuur.”

Meijs vindt het verdrietig voor Amalia dat ze juist dit gedeelte aan het begin van haar studietijd moet missen. “Ik heb nu net vaste vriendengroepen gevonden, die ook weer met elkaar omgaan. Je hebt zo altijd iemand om naast te gaan zitten bij college", zegt Meijs. “We zien elkaar nu ook buiten de universiteit. Als je dat allemaal mist, kan ik me zo voorstellen dat het lastig is om nieuwe mensen te gaan ontmoeten.” Lansink: “Je wilt gewoon tegen elkaar kunnen zeggen: kom, laten we koffie halen en even samen studeren. Dat kan allemaal niet.”

Lees ook:

Prinses Amalia woont niet meer in Amsterdam en kan ‘eigenlijk’ niet naar buiten. Dat vertelden koning Willem-Alexander en koningin Máxima donderdag tijdens hun staatsbezoek in Zweden.