Amalia heeft haar jachtdiploma gehaald, en dat doen steeds meer jongeren

Amalia kreeg het jagen met de paplepel ingegoten. Haar jaagakte wilde ze halen om net als haar vader te kunnen jagen op Kroondomein Het Loo. Daar kwam veel kritiek op: in november werden er nog Kamervragen gesteld over de jaagopleiding van Amalia. Ook de jaarlijkse afsluiting van het kroondomein voor de jacht van de koninklijke familie is omstreden.

Voor het behalen van de akte moeten jagers in spe een opleiding volgen die ruim een halfjaar duurt. Daarbij krijgen ze theorielessen, oefeningen in het schieten van groter en kleiner wild en uitleg over de veilige omgang met een schietwapen. Daarna kunnen de cursisten een jaagdiploma aanvragen dat goedgekeurd moet worden door de politie. Maar daarmee is het nog niet gedaan: de akte moet jaarlijks worden hernieuwd.

Verder moeten de veelal jonge deelnemers ergens een ‘mogelijkheid tot jagen’ hebben om het diploma te krijgen. Dat kan een groot stuk land zijn van ouders die ook jagen. Maar dat hoeft niet per se, legt Elsemieke Ruifrok van de Jagersvereniging uit. “Er zijn ook plaatselijke jaagverenigingen die een gebied beheren, dus soms lukt het jongeren om daar een plekje te bemachtigen.”

Een eigen stukje wild op het bord

In het afgelopen jaar haalden 625 jongeren hun jaagakte. Daarmee was meer dan de helft van het totale aantal deelnemers jonger dan 36 jaar. Die populariteit is volgens Ruifrok vooral te verklaren doordat jongeren zich bewuster zijn geworden van hun omgeving en de natuur. “Ze willen graag een positieve bijdrage leveren aan het landschap.” Ook het romantische idee van een eigen geschoten stukje wild op het bord is voor veel jongeren een reden om te gaan jagen, volgens Ruifrok.

Mensen die een jaagdiploma willen halen, moeten een sterke band met de natuur hebben, zegt Ruifrok. Degenen die het ‘voor de sport’ doen vormen niet de beoogde doelgroep van de vereniging, waarvan veel cursisten lid worden na hun opleiding. “Dan heb je bijvoorbeeld gewoon een schietbaan. Mensen die echt willen jagen, moeten een band voelen met het dier.” Overigens wordt Amalia zelf geen lid van de Jagersvereniging, want leden van het Koninklijk Huis mogen zich niet aansluiten bij een vereniging.

Vlees rechtstreeks van de jager

Behalve de populariteit van de opleiding heeft ook de publieke opinie over jagen in de afgelopen jaren een boost gekregen, volgens de Jagersvereniging. Die houdt daarover elke drie jaar een peiling, waarvan de resultaten dit jaar positiever uitpakten dan eerder. In plaats van 36 procent van de respondenten drie jaar geleden, staat nu 60 procent positief tegenover het consumeren van vlees dat rechtstreeks van de jager komt. Daarnaast zou ook de kennis over de jacht zijn toegenomen bij het grote publiek.

Dat de populariteit van jagen onder jongeren nog verder stijgt doordat Amalia haar jaagakte heeft gehaald, sluit Ruifrok niet uit. “Het zou kunnen dat zij denken: ik wil net als Amalia ook wat beter weten hoe dat werkt.” Wie de prinses achterna wil, moet wel diep in de buidel tasten: de totale kosten van de opleiding tot jager bedragen zo’n 2000 euro.

