Alweer luidt de noodklok over de jeugdzorg: deze keer door de rechters

Het gaat beroerd met de jeugdzorg, en de situatie wordt ‘alleen maar slechter’. Die boodschap is niet nieuw, wel de afzender: de Nederlandse rechters, verenigd in de Raad van de Rechtspraak. De rechters zien in hun werk dat kinderen ernstig de dupe zijn van de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Voor kinderen die uit huis zijn geplaatst, hebben de wachtlijsten bijvoorbeeld ‘onomkeerbare gevolgen’, stellen de rechters. Vaak beslist een rechter dat een gezin in dat geval hulp moet krijgen van een gezinsvoogd of jeugdhulpverlener, zodat het kind hopelijk later terug kan naar zijn ouders. Maar soms komt die hulp zo laat, dat kinderen al te zeer gehecht zijn aan hun pleeggezin, en niet meer terug kunnen. Dat probleem speelt mogelijk ook bij kinderen van ouders die het slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire.

Reactie op een brandbrief van de rechters bleef uit

In maart stuurden de rechters een brandbrief aan minister Frank Weerwind van rechtsbescherming en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS. Daarop kwam nog geen reactie. Daarom zoeken ze nu de media op. Ze zijn de zoveelste in de rij, na onder andere de gemeenten, de landelijke kinderombudsman en de kinderombudsmannen van de grote steden en werkgevers en werknemers in de jeugdzorg zelf. Die laatste groep voerde in maart actie op het Malieveld. Ondertussen is het kabinet nog steeds van plan om verder te bezuinigen op de jeugdzorg.

‘Rechters ervaren helaas in hun dagelijkse praktijk een voortdurende verslechtering van de situatie’, staat in de brief. ‘Onze zorgen zijn nog urgenter geworden doordat ze in ernst en omvang zijn toegenomen.’

Dat de hulp te laat komt, leidt tot ernstige schade in de ontwikkeling van kinderen

Ook kinderen die beschadigd dreigen te raken door een vechtscheiding van hun ouders worden volgens de rechter niet of niet genoeg geholpen, terwijl rechters dat wel bevolen hebben. Dat kan leiden tot schade in hun ontwikkeling, ervoor zorgen dat ze later met grotere problemen kampen en veel complexere hulp nodig hebben, waarschuwen de rechters.

Ook binnen het jeugdstrafrecht zijn problemen, zeggen de rechters. Kinderen die de rechter na een misdrijf doorverwijst naar gespecialiseerde hulp, in een instelling of via ambulante begeleiding, staan ‘onaanvaardbaar lang’ op de wachtlijst.

