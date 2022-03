Als zestienjarige naar de stembus? In Amsterdam en Rotterdam kan het vandaag

Nog geen 18 jaar en tóch naar de stembus? In Amsterdam kan het vandaag. Ongeveer 15.000 jongeren van 16 en 17 jaar ontvingen de afgelopen weken een uitnodiging om voor het eerst te komen stemmen. Niet voor de gemeenteraad, aan die verkiezing mogen ook in de hoofdstad alleen mensen van 18 jaar of ouder meedoen, maar voor de zogenoemde stadsdeelcommissies.

Stadsdeelcommissies zijn een soort mini-gemeenteraden, met daarin vier tot zes volksvertegenwoordigers uit de buurt. In totaal zijn er in Amsterdam acht van dit soort commissies – de bestuurscommissie van Weesp meegerekend. De commissies brengen advies uit aan het stadsbestuur over wat goed is voor de buurt.

Voor het eerst krijgen jongeren vanaf 16 jaar nu de kans om mee te beslissen over wie er in die commissies plaatsneemt. Volgens de gemeenteraad en het college van Amsterdam een goede zaak, omdat de beslissingen die worden genomen ook van invloed zijn op het leven van de jeugdigen. “We denken dat 16- en 17-jarigen vol meedoen in onze samenleving”, zei GroenLinks-raadslid Lene Groote tegen AT5, toen het plan vorig jaar gepresenteerd werd. “Ze volgen onderwijs, ze werken en ze betalen belasting.”

Omdat de stadsdeelverkiezingen niet onder de Kieswet vallen, kan de gemeente zelf beslissen de regels aan te passen. Eerder deed Rotterdam dat al. Daar konden jongeren van 16 en 17 vier jaar geleden al naar de stembus voor de gebiedscommissies en de wijkraden, zoals de buurtvertegenwoordiging daar wordt genoemd.

Voor het eerst kregen 16- en 17-jarigen daar toen ook de kans zelf volksvertegenwoordiger te worden. In 2018, toen dit nog een experiment was, stelden twaalf minderjarigen zich verkiesbaar voor de Rotterdamse buurtvertegenwoordiging.

Een van hen was de destijds 16-jarige Hamza Cicklaakbiyik, uit de Rotterdamse wijk Delfshaven. In een filmpje van lokale omroep Open Rotterdam zei hij er toen zelf over: “Politiek is veel te belangrijk om aan politici over te laten.” Geen van de jonge kandidaten werd direct verkozen. Maar toen in november 2019 iemand voortijdig stopte, kwam Cicklaakbiyik alsnog in de gebiedscommissie.

Dat het goed is als jongeren als Cicklaakbiyik politiek actief worden, vindt ook de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB). In 2019 riep dat adviesorgaan het kabinet al eens op om provincies en gemeenten toe te staan te experimenteren met het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd. Dat zou de interesse van jongeren in de democratie vergroten. In verschillende Europese landen mogen jongeren al langer vanaf hun zestiende stemmen.

Toch voelt het Nederlandse kabinet tot nu toe niets voor het verlagen van de kiesgerechtigde leeftijd. Vorige maand nog liet minister van binnenlandse zaken Hanke Bruins Slot (CDA) in antwoord op Kamervragen van D66 weten niet van plan te zijn jongeren vanaf 16 het recht te geven aan verkiezingen deel te nemen. Volgens de minister is daar niet genoeg draagvlak voor.

Uit onderzoek van I&O research blijkt inderdaad dat driekwart van de Nederlanders het geen goed idee vindt als jongeren van zestien mee gaan beslissen over politieke kwesties. Zelfs 16- en 17-jarigen zelf zijn er geen voorstander van. Iets meer dan de helft van de ondervraagde minderjarigen zegt tegen een verlaging van de stemgerechtigde leeftijd te zijn. 16-jarigen hebben volgens hen te weinig verstand van de politiek om een geïnformeerde stem te kunnen uitbrengen.

Het is de vraag of de Amsterdamse jongeren daar vandaag anders over zullen denken. Vier jaar geleden kwam ongeveer een kwart van de ruim 12.000 Rotterdamse 16- en 17-jarigen stemmen. In sommige wijken lag dat opkomstpercentage wel een stuk lager, zo rond de 15 procent.

Desondanks besloot de Rotterdamse gemeenteraad dat het experiment geslaagd was en ook nu mogen Rotterdamse jongeren naar de stembus. Om ze oproepen dat ook te doen heeft de gemeente op sociale media aandacht gevraagd voor de verkiezingen.

Drie betrokkenen over stemmen op je 16de of 17de

Hamza Cicklaakbiyik (20) Beeld Inge van Mill

Hamza Cicklaakbiyik (20), zat op zijn 18de in de gebiedscommissie van zijn Rotterdamse wijk Delfshaven.

“Ik regelde altijd al activiteiten voor jongeren in de straat en in de wijk. Toen ik als 16-jarige mocht stemmen en me verkiesbaar kon stellen voor de gebiedscommissie, dacht ik: ik doe mee. Uiteindelijk zat ik op mijn achttiende in de commissie.

“Meestal zijn het dertig-plussers in de politiek, daar moet verandering in komen. Ik wilde de stemmen van jongeren laten horen. De generatie van de toekomst hoort er ook bij.

“Als er verkiezingen zijn op je 16de en je mag nog niet stemmen, stem je pas voor de eerste keer als je 20 bent. En in hoeverre kunnen politici in de schoenen van jongeren gaan staan? Een 20- of 25-jarige in de politiek kan zich veel beter inleven in jongeren dan een 35 jarige.

“Ik heb veel jongeren bereikt die niet echt actief waren in de buurt en hen laten beseffen wat politiek inhoudt. Veel geloven niet dat de politiek iets voor hen kan doen. Ik vertel hun dan: als je niet stemt, heb je al helemaal geen zeggenschap over welke partij jou gaat vertegenwoordigen.”

Emilie (17), stemt dit jaar voor het eerst voor de stadsdeelverkiezingen in Amsterdam-west, weet nog niet precies op wie.

“Toevallig hoorde ik van een vriendin dat we dit jaar mogen stemmen en ik zag wel eens iets langskomen op social media. Het is goed dat jongeren deel uit kunnen maken van de besluitvorming want zij wonen er ook. Als zij niet hun mening geven, kun je niet zien welke partij het meest geliefd is.

“Ik denk dat elke generatie een nieuwe blik heeft en nieuwe ideeën. Het is daarom belangrijk dat wij mogen en gaan stemmen want het gaat over onze toekomst. Bijvoorbeeld het klimaatprobleem, wij hebben daar later last van.

“Voor grotere verkiezingen zoals de Tweede Kamer vind ik niet dat zestienjarigen al zouden moeten stemmen. Veel mensen van mijn leeftijd zijn nog helemaal niet bezig met de politiek en zien niet in wat voor effect het kan hebben.”

Omar Ameziane (34), jongerenwerker bij DOCK in Amsterdam noord-oost:

“Hoe eerder jongeren betrokken raken met de politiek, hoe meer zij een positie kunnen innemen in de samenleving. Het gaat om burgerschap en persoonlijke ontwikkeling. Er speelt veel onder jongeren, Amsterdam moet daar iets mee.”

“Ik werk met veel jongeren die de overheid wantrouwen. Ze zijn niet opgegroeid met politiek omdat hun ouders bijvoorbeeld nooit stemmen. De afgelopen tijd gebeurde er zoveel met corona en Oekraïne, daardoor beseffen ze dat de politiek veel invloed heeft op hun leven.

“Ze hebben het gevoel dat er over hen gepraat wordt, niet met ze. Daarom proberen wij een brug te bouwen tussen politici en jongeren door bijvoorbeeld debatavonden te organiseren. Het is heel belangrijk om jongeren duidelijk te maken dat ze het recht hebben om te stemmen en dat er wat gedaan wordt met die stem.

“Persoonlijk ben ik voorstander van het stemrecht vanaf 16 jaar. Deze generatie is volwassener, mondiger en van alles op de hoogte door social media. Het is belangrijk dat je ze erbij betrekt want het gaat over hun toekomst. Wel op de juiste manier, met maatwerk. De jongeren van west zijn niet de jongeren van noord.

“We hopen op een soort domino-effect. Als jongeren politiek actiever worden, gaan ze er thuis ook over praten en zo gaan hun ouders misschien eerder naar de stembus.”

