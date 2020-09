‘Als we in de zorg nu nog geen waardering krijgen, wanneer dan wel?’

Voor ‘zijn eigen persoontje’ hoeft het bij Herman Gijsbers niet meer. De verpleegkundige van het AMC wordt binnenkort 64 en heeft nog maar enkele werkzame jaren voor de boeg. Als hij al profiteert van betere arbeidsvoorwaarden, dan is het nog slechts voor even. Toch zit de nestor van de maag-, darm- en leverafdeling dinsdag gespannen voor de televisie. Want het gaat niet om hem, het gaat om zijn vak. “Het zal me goed doen als er mooie woorden over ons werk vallen. Alleen: als je ons beroep waardeert, moet je er ook structureel geld voor vrijmaken. Anders wordt de zorg nooit aantrekkelijk genoeg om jonge mensen aan te trekken.”

Gijsbers verwacht er echter niet veel van. Niet van dinsdag tenminste. Sinds Kamerleden van coalitiepartijen vorige maand wegliepen om een stemming over een salarisverhoging te voorkomen, weet hij genoeg. “Dat was frustrerend, merkte ik ook bij collega’s. Ik vestig mijn hoop daarom meer op de algemene beschouwingen die volgen. Als de oppositie dan de handjes op elkaar krijgt, zorgt dat er misschien voor dat de begroting wordt aangepast. Juist nu is er maatschappelijk draagvlak voor.”

‘Die werkdruk, daar komt veel emotie bij kijken’

Maar van schouderklopjes en een applaus blijft de schoorsteen niet roken. De overheid is aan zet, vindt Elise Merlijn, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn. “Juist tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk de zorg is, ook economisch. De hele samenleving heeft het gezien. Er zijn natuurlijk talloze voorbeelden van medewerkers die niet de zorg kunnen verlenen die ze willen, elke dag weer. Afgelopen week vertelde iemand me heel beeldend hoe ze vaak vertwijfeld met de deurklink in haar hand staat omdat ze al bij de volgende patiënt moet zijn. Terwijl ze nog niet klaar is bij de vorige. Die werkdruk, daar komt veel emotie bij kijken.”

Volgens Merlijn is er 2,25 miljard extra nodig, een berekening die FNV samen met de vakbonden CNV en FBZ maakte. Twee derde daarvan moet dinsdag aangewend voor betere salarissen, de rest voor het verlagen van de werkdruk en het aanpakken van personeelstekorten. “Het gevoel dat het kabinet er niet voor hen is, leeft enorm onder zorgverleners. Ik mag hopen dat Den Haag zich dat realiseert en over de brug komt.”

Hopen, dat doet Anique Landzaad ook. “Maar hoop en verwachting zijn twee verschillende dingen”, zegt de Haagse oncologieverpleegkundige. “Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Het blijkt keer op keer dat Den Haag de zorg toch minder belangrijk vindt dan de rest van Nederland. Je kunt mooie woorden gebruiken, de zorg een kritieke sector vinden en ons zorghelden noemen, maar we hebben er niets aan als dat alleen met een applaus wordt afgekocht. Een bonus is leuk, maar niet structureel. Terwijl het wel kan, want de afgelopen tijd is gebleken dat Nederland diepe zakken heeft.”

‘Nu is het moment dat we ook onszelf iets gunnen’

Landzaad stemt de televisie dinsdag zeker af op de Troonrede. “Ik ben heel benieuwd naar de financiële verdeling komend jaar. Nee, ik heb me niet gestoord aan de steun voor andere sectoren. In de horeca en bij KLM gaan er ook veel banen om. Maar juist op die typerende instelling van zorgmensen, iedereen iets gunnen, worden we vaak gepakt. We zetten altijd onze eigen behoeften opzij. Het werk neerleggen is geen optie, want wat moeten onze patiënten dan? Maar nu is het moment dat we ook onszelf iets gunnen. Dat gevoel leeft heel breed, ik merk het als ik met collega’s spreek. We hebben een heftige periode achter de rug, waarin we veel meer hebben gedaan dan ons reguliere werk. Als we nu de waardering niet krijgen, wanneer dan wel?”

Misschien, denkt Gijsbers, moeten we af van het idee dat een baan in de zorg een roeping is. “Dat hoor je vaak, maar het is puur een vak natuurlijk. Een vak waarvan ik heb ervaren dat de beloning door de jaren heen niet is meegegroeid met die in andere beroepen. Ik weet dat de ministers de Troonrede schrijven, maar ik zou blij worden als de koning dinsdag waarderende woorden over ons uitspreekt.”

