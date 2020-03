Als niemand meer komt, moet de kroeg dan dicht?

De vader van Corné Klijsen is er niet meer. Maandag werd hij ziek, dinsdag volgde een coronatest, woensdag werd de longontsteking hem fataal. Hij werd 88. Of hij het virus bij zich droeg? Klijsen denkt van niet.

“Hij had geen symptomen, maar ik weet niet of de uitslag nog komt. De GGD zou contact opnemen als hij het zou hebben, we hebben niets gehoord. Maar ja, nu is hij overleden. Ik heb geen idee of de GGD dan nog iets laat weten.”

Het coronavirus treft ook de horeca hard. Net als andere gelegenheden in Prinsenbeek, krijgt café Elsakker de ene na de andere afzegging. Eigenaar Corné Klijsen (50) vreest Italiaanse toestanden. Ondanks het verlies heeft Klijsen de deuren van zijn café Elsakker, even buiten Prinsenbeek, gewoon geopend. Maar het is op deze ochtend behelpen geblazen. Twee biljartclubjes zijn niet komen opdagen, net als drie hardlopers die elke donderdag even aanleggen. Klijsen heeft van niemand iets gehoord, maar het C-woord ligt in Prinsenbeek op ieders lippen. Het aantal besmettingen heeft hier de dubbele cijfers bereikt, er komen dagelijks nieuwe gevallen bij.

Het bourgondische leven viert doorgaans hoogtij in dit dorp, dat fysiek slechts door de hogesnelheidslijn en de A16 van Breda wordt gescheiden. Maar nu even niet. De cafés, de restaurants, het zalencomplex aan de Markt: het regent overal afmeldingen bij de ruimschoots aanwezige horeca. Ook bij Klijsen, die zich vertwijfeld afvraagt of hij er goed aan doet open te blijven. Dat hij vanuit instanties geen duidelijke richtlijnen krijgt, draagt ook niet bij aan zijn besluitvaardigheid. “Ik kan twee weken dichtgaan, maar daarna zal er ook weer iemand binnenkomen die begint te hoesten. Zou het desondanks verstandig zijn, of overdreven? Ik weet het niet. Straks krijg ik een groep van achttien die komt eten. Het is voorlopig de enige reservering die nog staat.”

Niemand weet wat te doen

In de zaak begint een enkele bezoeker te hoesten. Het is niet veel, één kuchje maar. Toch schrikt Klijsen ervan. “Moet ik zo iemand naar buiten sturen? Ik ben daar wel mee bezig, maar misschien maak ik mezelf gek.” Andere horecaondernemers uit het dorp zitten met soortgelijke vragen. De Elsakker is geen uitgaanskroeg. Maar de uitbaatster van een café dat in het weekend wel tientallen jongeren in de zaak heeft, vraagt via de groepsapp advies aan haar collega’s. Ze weet niet wat te doen. Niemand weet dat.

Het heeft ook te maken met een gegroeid wantrouwen ten opzichte van de autoriteiten, legt Klijsen uit. Om te beginnen omdat aantallen niet kloppen, want gezinsleden van besmette personen worden niet meer getest. “Er zijn in het dorp meer besmettingen dan wij denken.” Daarnaast worden beslissingen te veel aan de mensen zelf overgelaten. “Ik mis duidelijkheid. Al doen ze Prinsenbeek op slot, dan weten we tenminste waar we aan toe zijn. Als individuele ondernemer gooi je de zaak niet zo maar dicht. Maar als ik eerlijk ben: wat je nu in Italië ziet, zul je hier ook krijgen.”

Corné Klijsen:´Op vrijdag komen hier altijd dertig man kaarten.´ Beeld Maikel Samuels

Als Klijsen gelijk krijgt, betekent het dat horecagelegenheden zullen moeten sluiten. Zou dat ernstig zijn? “Ach, ik mis nu ook mijn inkomsten. Als het geen maanden duurt, overleef ik het wel.” Hoe het tot die tijd gaat, weet hij niet. “Op vrijdag komt hier altijd dertig man kaarten, ik heb geen idee of ze nu willen komen. Ik weet ook niet wat beter is. Ik kreeg net een appje van een klant dat hij de komende dagen niet komt; hij heeft griep. Maar heeft hij griep of kan het ook corona zijn?”

Juist daarom is hij misschien wel opgelucht dat twee grote groepen voor dit weekend hebben afgezegd. Toen de annuleringen binnenkwamen, wist hij nog niet eens dat zijn vader zou komen te overlijden. Dinsdag is de uitvaart, samenkomst in de Elsakker. “Dat wordt ook nog wat. Ik ben bezig desinfectiemateriaal te regelen, maar wat gebeurt er als er virusdragende mensen op afkomen? Jij, ik, iedereen kan hier corona hebben.”

De horeca wordt hard geraakt door de problemen rond het coronavirus. Volgens cijfers van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is het aantal annuleringen met 48 procent gestegen, terwijl het aantal nieuwe reserveringen uitblijft. Uit onderzoek van KHN onder bijna 4000 horecaondernemers blijkt dat zij zelfs kampen met 55 procent meer annuleringen van bestaande reserveringen dan normaal. Ook ervaren zij gemiddeld een derde omzetverlies.