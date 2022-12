Als je Sherry Jae Ebere boos wilt maken, moet je haar met ‘meneer’ aanspreken

Trouw blikt terug op 2022 aan de hand van enkele ‘Woorden van de dag’, die dagelijks op pagina 3 van de papieren krant staan. Vandaag het woord van 21 februari: misgenderen.

Laatst werd Sherry Jae Ebere ‘meneer’ genoemd door een medepas­sagier in een taxi. Ze zit in een rolstoel en daarom maakt de pride-­ambassadeur en beheerder van het Transhuis in Amsterdam gebruik van aanvullend openbaar vervoer. “Ik verbeterde haar”, vertelt Ebere, “en ik zei: ‘Ik ben geen meneer’.” Zij riep: ‘O, dan ben ik geen mevrouw!’ Ebere is even stil. “Als je me boos wilt maken, moet je me op die manier misgenderen.”

Misgenderen betekent een mens met een ver­keer­de gen­der­aan­dui­ding aan­spre­ken: een vrouw met hij of hem, een man met zij of haar en een non-binair persoon met hij, zij, hem, haar. “Het is ontzettend pijnlijk”, zegt Ebere. “Alsof ik niet besta, alsof mijn mens-zijn ontkend wordt.”

Misgenderen was het ‘Woord van de dag’ op 21 februari 2022, toen de chauffeur van een taxibusje Sherry Jae Ebere weigerde aan te spreken met mevrouw. Haar zelfs pesterig ‘meneer’ bleef noemen. Maar net zo goed had het het woord van de dag kunnen zijn op 4 augustus (opening queer gym), of op 26 september (debat over nieuwe Transgenderwet) en op zoveel andere dagen. Want er werd veel over gender geschreven dit jaar. Te veel, lieten sommige lezers per brief aan de redactie weten.

Een pijnlijk probleem

Volgens Ebere kan er niet te veel geschreven worden over zo’n pijnlijk probleem, transfobie, dat zo diep in de samenleving verankerd is. “Er is ook vrij weinig berichtgeving over geweld tegen trans personen”, zegt Ebere. “Terwijl er per jaar wereldwijd 360 trans personen vermoord worden. En dan heb ik het over het geregistreerde aantal, het daadwerkelijke getal ligt hoger.”

Met deze cijfers is ze bijna dagelijks bezig is. “Als je als trans persoon op straat wordt uitgescholden, of als een politicus of journalist zegt dat trans-zijn niet kan, een keuze is, of een trend – zulke uitspraken dragen bij aan dezelfde emotie van waaruit zo’n moord gepleegd wordt.”

Trans ben je niet voor de lol, wil Ebere maar zeggen. “Je niet thuis voelen in je lichaam is alsof je steeds boven jezelf zweeft. Het is pijnlijk. Zeker omdat, als je eenmaal voor de buitenwereld in transitie bent, je ook nog met veel geweld te maken krijgt.”

Na het incident met de taxi- chauffeur diende ze een klacht in bij het bedrijf waarvoor hij werkte. Het bedrijf, dat al meerdere meldingen van transfobie had ontvangen, besloot daarop alle taxichauffeurs naar een diversiteitscursus te sturen. “Dat heeft enorm geholpen”, zegt Ebere. “Veel chauffeurs zijn heel vriendelijk en verbeteren zelfs soms andere passagiers als ze mij misgenderen. Het is een verademing als een bestuurder me zonder het te vragen, zonder een fout te maken, meteen ‘mevrouw’ noemt.”

Te vaak doen mensen het expres

Toch krijgt Ebere nog vaak te ­maken met misgenderen, of erger. Ze is niet de enige: in Nederland wordt één op de drie trans personen minstens één keer per maand uitgescholden, blijkt uit cijfers van Transgender Netwerk Nederland. “Ik vind het niet erg als mensen mij per ongeluk meneer noemen, dat kan gebeuren. Maar veel te vaak doen mensen het expres.”

Ze hoopt dat daar verandering in komt. Wat ze ook wenst, is dat in het nieuwe jaar de Transgenderwet aangepast wordt. Door die wet werd het dit jaar gemakkelijker om het gender in het paspoort aan te passen, maar daarvoor is nu nog een ­geboorteakte nodig. “Ik heb geen ­geboorteakte, omdat ik ooit als vluchteling naar Nederland ben gekomen. Daarom is het voor mij bijna onmogelijk om mijn gender wettelijk aan te passen. Voor mijn zorg­verzekering ben ik dus een man, en daardoor krijg ik dingen als laser­behandelingen niet vergoed.”

