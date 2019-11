Als je het aan de burgers vraagt, moet de luchtvaart van al die kortingen af

Op de eerste nationale burgertop over de luchtvaart zaterdag in Wijk aan Zee hebben de deelnemers vooral gepleit voor een eerlijker financiering. Vliegen moet mogelijk blijven, maar de sector zou geen belastingvoordelen meer mogen hebben. Met accijns op kerosine, btw op tickets en een milieubelasting voor ‘veelreizigers’ moet de prijs van vliegen omhoog. Daarmee wordt een vakantie- of zakenreis niet onnodig duur, maar ontstaan reële prijzen voor een nog steeds vervuilend product, aldus de deelnemers.

Na een aantal experimenten met lokale en regionale burgertoppen, namen zaterdag honderd geselecteerde burgers deel aan de eerste nationale top, die meteen over een heikel onderwerp ging. Hoewel doorgaans politici, juristen en technocraten aan het woord komen als het over de luchtvaart gaat, zijn burgers met verschillende achtergronden er beter in om naar een aanvaardbaar compromis toe te werken, vinden de organisatoren.

Volgens initiatiefnemer Bert Blase, burgemeester van Heerhugowaard, zijn juist ingewikkelde onderwerpen bij uitstek geschikt voor een burgertop. “Burgers laten vanuit hun eigen invalshoek juist zien wat er wél mogelijk is.”

Daarom zaten aan tafel geen bekende Nederlanders, maar gewone burgers met verschillende achtergronden. Zowel de mensen die last hebben van de luchtvaart, zoals omwonenden, waren vertegenwoordigd, maar ook zij die er van leven, zoals een purser en een gezagvoerder van de KLM.

In Ierland leverde een burgertop al een versoepeling van de abortuswet op

In het buitenland is al veel meer ervaring met burgertoppen. In het katholieke Ierland heeft zo’n vergadering al de abortusdiscussie vlotgetrokken waardoor de ingreep daar nu beperkt mogelijk is geworden. In Frankrijk nemen burgers binnenkort deel aan een top over het klimaat. De uitkomsten worden vervolgens als petitie naar de parlementen gestuurd die het item weer moeten oppakken. Dat gaat ook met de uitkomsten van deze Nederlandse burgertop gebeuren.

KLM-purser Jürgen Nagelkerke, een van de initiatiefnemers van een luchtvaartplatform voor behoud van banen, stelde tijdens deze burgertop een soort ‘minimumverkoopprijzen’ voor, een bodemprijs waaronder niet verkocht mag worden. Dat is volgens hem niet leuk voor Europese prijsvechters, maar wél goed voor het Schipholnetwerk.

Verder kwam ook de verplaatsing van Schiphol naar zee regelmatig aan de orde. Die verhuizing kan leiden tot een forse teruggang van de geluidsoverlast, maar ook tot een enorme innovatie op allerlei terreinen en economische groei. Verder vroegen de deelnemers meer aandacht voor de mogelijkheden van ‘stille landingen’ door middel van glijvluchten. Ook dient de luchthaven ’s nachts op slot te gaan.

Commissie van wijze vrouwen en mannen

Job Cohen, oud-minister en -burgemeester van Amsterdam, kwam in de loop van de top ook luisteren naar de conclusies. Hij is gevraagd om een commissie van wijze vrouwen en mannen te leiden die de minister van Infrastructuur half 2020 gaat adviseren over mogelijke nieuwe vormen van inspraak en regie over de complexe luchtvaartproblematiek.

In februari wordt een tweede nationale burgertop georganiseerd in Oost-Nederland, over het nog te openen Lelystad Airport.

