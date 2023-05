Afgelopen week eisten ouders van kinderen met autisme een verbod op ABA-therapie (Applied Behavior Analysis). Een online petitie werd 2400 keer ondertekend, en de LBVSO, belangenorganisatie voor leerlingen in het speciaal onderwijs, kreeg meer dan vijfhonderd klachten binnen. Met ABA zou getracht worden autistisch gedrag af te leren, en daarmee zou het trauma’s veroorzaken.

Jacqueline Schenk is psycholoog en associate professor orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit, en gespecialiseerd in ABA.

Schrok u toen u de klachten zag?

“Nee, ik schrok niet. In het buitenland zijn al langer dergelijke klachten over ABA. Ik zag voorbeelden voorbijkomen zoals knuffels die werden afgepakt, of een verplichte time-out. Het is heel verdrietig dat kinderen en ouders deze ervaringen hebben.”

Wat is volgens u het probleem?

“Als je fatsoenlijk bent opgeleid in ABA, dan hoor je kinderen niet te straffen. Het probleem is dat er in Nederland geen fatsoenlijke opleiding voor is, niet in het mbo en hbo en ook niet in het wo. Er zijn alleen losse lessen en cursussen. Er is ook geen inspectie die controleert of de behandelingen goed worden uitgevoerd.”

Hoe kan het dat er geen opleiding of inspectie voor is?

“Op dit moment is cognitieve gedragstherapie erg in trek, en worden behandelingen die gefocust zijn op gedrag, zoals ABA, niet zo serieus genomen. Maar veel autistische kinderen communiceren non-verbaal of op ander manieren, en dan kun je beter naar gedrag kijken.”

Wat is ABA dan volgens u?

“Het dwangmatig aanleren van vaardigheden is absoluut niet de bedoeling. Evenmin om een kind dingen aan te leren tegen zijn of haar wil. Bij ABA kijk je naar waar gedrag vandaan komt, het gedrag zelf, en de consequenties. Er zijn twee soorten consequenties: gedrag dat vermindert door ontkrachtigers, en gedrag dat toeneemt door bekrachtigers.”

‘Ontkrachtigers’ en ‘bekrachtigers’, is dat het straffen en belonen waar nu zoveel kritiek op is?

“Die termen worden vaak door elkaar gehaald, maar ze betekenen iets anders. Straffen werkt bijvoorbeeld niet altijd als ontkrachting. Je hebt bijvoorbeeld ouders die hun kind een klap geven, maar daarna wordt het gedrag erger. Dan is die klap eigenlijk een bekrachtiger.

“Stel dat een kind zichzelf slaat, dat is gedrag waarvan geen enkele ouder denkt: laat maar gaan. Bij ABA ga je dan eerst observeren: slaat het kind zichzelf op een bepaald moment van de dag, of als er specifieke mensen in de buurt zijn? Als je dat weet, kun je de trigger wegnemen, of zoeken naar een alternatief, zodat het kind zichzelf nog steeds kan uiten, maar op een minder schadelijke manier.

“En als de oplossing niet werkt, moet je teruggaan naar de tekentafel. De valkuil als het niet werkt is dat je steeds strenger en strakker dingen blijft herhalen. Daarom is het zo belangrijk dat er genoeg controle is, van collega’s en leidinggevenden, en dat er goed wordt overlegd met ouders, en waar mogelijk ook met het kind zelf.”

Een andere kritiek op ABA is dat kinderen leren om zich ‘normaal’ te gedragen. Wat vindt u daarvan?

“Er is heel veel gedrag dat helemaal niet aangepast hoeft te worden. Veel autistische kinderen fladderen met hun armen. Dat is een vorm van emotieregulering. Als je dat gaat afleren, ben je gewoon niet goed bezig. Kinderen gaan zich dan verstoppen achter een masker.”

U stelt dat er bij ABA enorm veel rekening gehouden wordt met autistische personen, terwijl er nu juist zoveel kritiek is omdat behandelaars heel erg over de grenzen van autistische kinderen heen zouden gaan.

“Er is geen geschikte ABA-opleiding, en er is geen toezicht op. Wie zorgt er dan voor dat mensen dit op een zorgvuldige manier doen? Er zijn locaties waar ze alleen werken met mensen die een gekwalificeerde opleiding hebben gevolgd in het buitenland, maar niet overal.”

Gaan die opleidingen hier ooit komen?

“Op dit moment ben ik bezig met andere Europese landen criteria op te stellen voor echte ABA-opleidingen. Dat betekent niet dat de opleidingen er meteen zijn, maar het maakt het wel een stuk makkelijker om ze op te zetten, en betere controles uit te voeren.”

