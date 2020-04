‘Als iemand ligt te vechten voor z’n leven, zeg je niet: Wacht effe, ik doe eerst een overall aan’

Hij opent de achterklep en trekt een pakketje van de hoedenplank. Verpakt in cellofaan liggen er in zijn dienstwagen spatbrillen, mondkapjes, medische handschoenen en speciale witgele overalls met het politielogo. “Voor als we moeten reanimeren”, legt Koen van Grinsven uit. “Mond op mond beademing doen we niet meer sinds corona, zelfs niet met dit pak. Maar hartmassage wel. En dat kan natuurlijk niet met anderhalve meter ertussen.”

De bruinverbrande wijkagent van politiebureau Aalsterweg in Eindhoven heeft de beschermende outfit nog niet aan gehad. “Al had ik dat zaterdagnacht eigenlijk wel moeten doen”, reflecteert hij tijdens een rondje surveilleren in het opvallend stille Stadswandelpark. “Maar ja, zo’n pak aansjorren is een heel gedoe. En de tijd die dat kost, die hadden we toen niet. Tegen iemand die ligt te vechten voor z’n leven, zeg je niet: ‘Wacht effe, ik doe eerst een overall aan.’”

De dienstwagen van wijkagent Van Grinsven ligt vol beschermende materialen, zoals dit pak waarin hij kan reanimeren. 'Maar tegen iemand die ligt te vechten voor z’n leven, kun je niet zeggen: Wacht effe, ik doe eerst een overall aan' Beeld Merlin Daleman

Steekincident

Nadat hij zaterdag al uitrukte vanwege een gevonden lijk in de stad, kreeg Van Grinsven ’s avonds laat een bericht van de meldkamer. Er zou een steekincident hebben plaatsgevonden in een appartementencomplex. Samen met een collega ging de 36-jarige politieman op de flat af, waar ze inderdaad een bebloede bewoner op de stenen vloer van een galerij aantroffen.

“We wisten niet wie of waar de dader was, dus vanwege ieders veiligheid wilden we er met z’n tweeën op af”, stelt Van Grinsven. “Alleen al daarom besloten we het beschermingspak niet aan te trekken. Onze koppelriem met wapen past niet onder de overall. Die moet je dan uittrekken en in de auto laten, waarna een van ons ter bewaking bij de wagen moet blijven. Alleen wilden we niet op deze situatie afgaan, en ook niet zonder wapen.”

Inmiddels zijn er verdachten opgepakt. “Maar helaas is die man overleden aan zijn verwondingen, tevergeefs hebben we een half uur gereanimeerd.” Vanuit zijn dienstauto zwaait de wijkagent vrolijk naar twee oudere mensen op een bankje. “Gelukkig mochten we onze handen nadien wassen bij de buren. Maar ook op mijn kleren zaten bloedvlekken.”

In de meldkamer is het nooit stil

Ondanks de pandemie boezemde het incident hem geen angst in. “De politie heeft nu eenmaal een bovengemiddelde kans om besmet te raken met corona. Waar mogelijk houden we afstand, maar soms ontkom ik er niet aan mensen aan te raken. Dat soort risico’s horen bij ons vak.” Van Grinsven lacht. “Het moet echt een roeping zijn hoor, werken bij de politie.”

Zo druk als de wijkagent het dit weekend had, zo rustig is het nu in dit Eindhovense park. Beeld Merlin Daleman

Zo druk als de wijkagent het dit weekend had, zo rustig is het nu. Van Grinsven hoeft de inwoners van het Eindhovense stadsdeel Stratum niet eens te vermanen. In het skatepark hangen vandaag geen samenklittende jongeren, maar racet een drietal kinderen met stepjes. Bij de milieustraat vormt een sliert van auto’s en aanhangwagens een keurige file. En voor de ingang van een verzorgingstehuis brengt een man een serenade aan de senioren op de balkons.

“Bij de politie is geen dag hetzelfde”, zegt Van Grinsven. “Maar één ding staat vast: al is er een crisis gaande, ons werk gaat door. Vanwege corona zijn er misschien minder winkeldiefstallen en inbraken, maar stil is het nooit in de meldkamer. In mijn wijken ruziën buren precies zoals voor het virus, zien we gestolen auto’s nog altijd op de weg en worstelen de bekende probleemgevallen onverminderd met zichzelf. Kón ik me maar eens vervelen.”

