Als het te koud wordt voor terrassen, dan krijgen cafés het echt moeilijk

Een uur eerder sluiten? Dat zal het verschil misschien niet maken, denken caféhouders aan het Wed in Utrecht.

Op het tijdstip dat premier Rutte zijn persconferentie houdt, zitten aan 't Wed in Utrecht de terrassen vol en houdt de nieuwe sluitingstijd nog niemand bezig. Nog even buiten aan het bier, want hoeveel van zulke nazomerse dagen krijgen we nog - dat is hier de sfeer.

“Zonde", zegt bedrijfsleider Jolien Wanner van café Orloff. Dat sluit vandaag tegen drieën, vanaf zondag moet dat dus een paar uur eerder. De lichten aan om twaalf uur, geen nieuwe klanten meer naar binnen en om één uur echt dicht. En dat in zes veiligheidsregio’s, inclusief de vier grote steden. "Maar een grote ramp? Nee, dat niet."

Orloff heeft de crisis tot nu toe vrij goed overleefd, vooral dankzij het mooie terrasweer. Binnen was het vreemd, zegt Wanner, met al die coronaregels. “En als mensen iets gedronken hebben, is het wel iets lastiger om die te handhaven”, zegt ze. Maar of het helpt om die dan maar iets eerder het café uit te zetten? Wanner trekt er een sceptisch gezicht bij.

‘Een strop voor de sector’

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland weet zeker van niet. De KHN begon al te protesteren zodra het gerucht over de nieuwe maatregelen de ronde ging doen. “Alsof mensen na twaalf uur naar huis gaan en dan een boek gaan lezen”, zei directeur Dick Beljaarts. Volgens hem werken de nieuwe maatregelen averechts. “Als op één tijdstip alle cafés leeglopen, gaat het uitgaanspubliek zich verspreiden en heb je geen toezicht meer.”

En voorzitter Robèr Willemsen sprak van “een strop voor een sector die nu al de afgrond in kijkt.” Volgens eigen KHN-onderzoek weet 70 procent van de horecaondernemers niet zeker of ze de crisis overleven en zijn intussen al zo’n 50.000 banen in de horeca verdwenen.

Beter zal het niet worden, waarschuwt Willemsen. Want de winter komt eraan en de omzet die veel cafés nu nog binnenhalen met hun terrassen zal zeker teruglopen, tegelijk met de steun van de overheid. “Het grootste probleem zit in het gedrag van mensen. Dat los je niet op door de horeca eerder te sluiten.”

‘Na enen is er sowieso niets meer te doen’

De branche haalt graag een uitspraak aan van premier Rutte, een paar weken geleden: “Vier uw feestje niet thuis, maar in de horeca, daar is het veilig”. De RIVM-cijfers van afgelopen dinsdag wijzen diezelfde kant op: 55 procent van de besmettingen vindt thuis plaats, 16 procent bij (andere) familie, vrienden en kennissen. Ook op het werk raken steeds vaker mensen besmet, nu 10 procent. Zo bezien is het risico in de horeca niet zo groot, wil de branchevereniging maar zeggen; in ‘slechts’ 5,5 procent van de gevallen is dat de plek waar iemand besmet raakt.

Tegenover Orloff aan het Utrechtse Wed zit café ’t Heen en Weer. Binnen is het leeg, het terras zit vol. Nu is die nieuwe sluitingstijd nog geen probleem, zegt barman Martin Doornhein. “Tegen twaalven is het te koud geworden om buiten te zitten, dan is iedereen toch al vertrokken.” In de herfst gaan de beperkingen wel knellen. “Maar ach, gezellig is het in Utrecht al sinds het begin van de crisis niet meer. Na enen is er sowieso niets meer te doen.”

