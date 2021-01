Als gezinsuitje door de teststraat in Lansingerland: ‘Ik schrik van de beelden in Londen’

Alsof het gaat om een heus gezinsuitje staan ouders met hun kinderen in de rij bij sporthal De Ackers in Bergschenhoek. Binnen wachten niet een trampoline of een luchtkussen, maar wattenstaafjes voor een coronatest. Het ene kind verlaat de sporthal in tranen, een ander vindt het niet erg om nog een keer te gaan. Allen lopen weg met een knuffeldier dat ze cadeau hebben gekregen.

Gezinnen, kinderen met skateboards, echtparen, een dame in een elektrisch wagentje, een vrouw met haar hond en jongeren gaven met hun komst bij De Ackers woensdag gehoor aan de oproep van burgemeester Pieter van de Stadt. Alle inwoners vanaf 2 jaar in de Zuid-Hollandse gemeente Lansingerland, waaronder Bergschenhoek valt, zijn gevraagd zich te laten testen op corona. Daarmee heeft Lansingerland, dat ruim zestigduizend inwoners telt, de primeur. Het is de eerste Nederlandse gemeente waar grootschalig wordt getest. Woensdag ontvingen de bewoners de oproep, dezelfde dag begon het testen.

RotterdamDrukte op de testlocatie. Beeld Arie Kieviet

Sinds december weet vooral Bergschenhoek – aan de dorpsrand zie je de flats van Rotterdam liggen – de ogen op zich gericht. Op basisschool Willibrord hadden mensen het Britse coronavirus opgelopen. Dat gold ook voor een andere basisschool in hetzelfde gebouw.

‘Gezinsuitje’

Reden voor het gezin Fennema – Jerry (47), Floid (13) en Masja (47) – om zich te laten testen. “Dit is het enige gezinsuitje van het jaar”, lacht Jerry, doelend op de lockdown.

Vooral de dreiging van de Britse variant van het coronavirus ligt bij de sporthal op ieders tong. Mogelijk is deze variant besmettelijker. Daarom noemt Jerry het testen een goede zet om te kijken wat er binnen de gemeente gebeurt en hoe het virus zich verspreidt. “Ik schrik van de beelden in Londen”, vertelt Masja. “Van de ziekenhuizen. Ik hoop niet dat het hier zo uit de hand loopt.” Jerry is er nuchter onder. “Als mensen mij een hand willen geven, geef ik een hand.” Masja: “Dat mag niet van mij. Maar hij doet het wel.”

Het grootschalig testen in de gemeente Lansingerland heeft drie doelen, zegt Ewout Fanoy (45), arts infectieziektebestrijding van de GGD Rotterdam-Rijnmond, aan de telefoon. In samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam wil de GGD Rotterdam-Rijnmond de omvang van de besmettingen in kaart brengen, de uitbraak vertragen en stoppen, en kennis vergaren over wat de besmettingen veroorzaken bij kinderen en ouderen. In het laatste geval hopen de onderzoekers meer te weten te komen over de Britse variant.

Mick Netten (10 jaar) heeft liever geen stokje in zijn neus dus mag hij op een soort spons lolly zuigen en moet hij zo een buisje speeksel vullen, dit duurt veel langer en is minder nauwkeurig. Beeld Arie Kieviet

Testbereidheid doorslaggevend

De testbereidheid onder de inwoners is doorslaggevend. Aan het eind van de woensdag zijn er zesduizend aanmeldingen binnengekomen, zegt Fanoy. Tien procent van de totale bevolking in de gemeente Lansingerland, benadrukt hij. Per postcodegebied maken de inwoners een afspraak. De komende dagen volgen andere postcodes. “Het succes van het testen valt of staat met de opkomst”, zegt Fanoy.

Jerry en Masja vermoeden dat de oproep massaal wordt gevolgd. Zoon Floid: “Alle kinderen uit mijn klas worden getest.”

Sanne Bijl (32) en haar rondrennende zoons Jayden (6) en Milan (3) hebben het gepeuter, ‘gekietel’, met de wattenstaafjes achter de rug. “Sommige mensen met kinderen laten zich niet testen. Die vinden dat niet nodig. Maar het zijn maar twee à drie seconden. Dat is niks. Als we het op deze manier kunnen doen met zijn allen: laten we ervoor gaan. Wij hebben samen met zijn drieën ons steentje bijgedragen.”

Sanne Bijl en haar zoontjes laten zich testen. Beeld Arie Kieviet

Lees ook:

Kabinet vreest Britse virusmutatie: langere periode van zwaardere beperkingen dreigt

Het kabinet is zeer bezorgd over de Britse virusmutatie. Een avondklok of andere zware ingrepen lijken onontkoombaar.

Kabinet hoopt basisscholen op 25 januari te openen, maar durven scholen dat aan?

Het kabinet hoopt de basisscholen over twee weken weer te kunnen openen. Wie durft nog?