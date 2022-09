Als Ema het nieuwe coronavaccin toelaat, heeft Nederland er snel 16 miljoen klaarliggen

Het Europees geneesmiddelenbureau besluit vandaag of de aangepaste coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna worden toegelaten. Als zij worden goedgekeurd, liggen er op korte termijn ruim 16 miljoen doses klaar voor de nieuwe vaccinatieronde die half september begint.

Vanaf deze maand worden er 6,2 miljoen vaccins van farmaceut Moderna en 9,9 miljoen vaccins van farmaceut BioNTech/Pfizer geleverd, laat het ministerie van volksgezondheid weten. Pfizer laat weten dat het van plan is om volgende week 1,4 miljoen doses te leveren, en de week erna evenveel.

“Deze vaccins zijn niet extra aangekocht, maar worden geleverd onder de al bestaande contracten”, stelt een woordvoerder van het ministerie. “Alle uitstaande leveringen die Nederland tegoed had dit jaar zijn omgezet in leveringen van bivalente vaccins.”

Wildtype en omikron

Met bivalente vaccins doelt de woordvoerder op de samenstelling van het vaccin. Het oude vaccin was een monovalent vaccin. Dat richtte zich alleen op het spike-eiwit van het oorspronkelijke virus dat eind 2019 in het Chinese Wuhan opdook. Ondertussen heeft het virus al flink wat mutaties doorgemaakt, wat allerlei nieuwe varianten opleverde, zoals alpha, delta en omikron. Het nieuwe vaccin van Pfizer en Moderna is gebaseerd op zowel het oorspronkelijke virus als de omikron-variant en wordt daarom een bivalent vaccin genoemd.

Vaccins van meerdere virusstammen zijn niet nieuw. De griepprik bijvoorbeeld beschermt tegen vier soorten virusstammen, het vaccin tegen HPV zelfs tegen 9 stammen.

Bredere bescherming

Het voordeel van het aangepaste vaccin is dat het een bredere bescherming biedt, ook tegen de BA5-subvariant die al enige tijd in Nederland dominant is. Nu is deze subvariant al op zijn retour. De vraag is welke nieuwe variant daarvoor in de plaats komt. Het lijkt er op dat het centaurus wordt, wederom een subvariant van omikron die net iets beter in staat is om opgebouwde afweer te omzeilen. In hoeverre de aangepaste boosters beschermen tegen deze subvariant is niet bekend.

Waarschijnlijk zal de Ema het aangepaste vaccin alleen toelaten als booster omdat het oude vaccin beter geschikt is voor een eerste vaccinatie. Van dat oude vaccin heeft Nederland er nog 13,6 miljoen doses in voorraad. Het ministerie zegt bezig te zijn met een plan voor deze overgebleven monovalente vaccins. “Zodra dit plan gereed is, wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd”, aldus de woordvoerder. “Naar verwachting zal dit in de aankomende weken gebeuren.”

