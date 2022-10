Als een complotdenker aan de haal gaat met de dood van je kind

Een moeder verloor in mei haar dochter van veertien. Het meisje pleegde zelfmoord. De maanden na haar dood waren zwaar, maar werden al snel ondraaglijk. Complotdenker Agnes P. suggereerde herhaaldelijk op sociale media dat het meisje was vermoord door de staat en dat er sprake zou zijn van een doofpot. P. zou onder andere hebben opgeroepen om de crematie van het meisje te stoppen. Die ging uiteindelijk door, maar is wel beveiligd.

De moeder uit Emmen stapte naar de rechter en wilde dat P. stopte met deze berichten en een contactverbod zou krijgen. Afgelopen week gaf de rechter haar gelijk. P. is in een kort geding een dwangsom van 500 euro per dag opgelegd.

Zaak Marianne Vaatstra

Het doet denken aan andere gevallen waarbij ‘gewone’ burgers slachtoffer zijn van complotdenkers. In de Verenigde Staten ging de Amerikaanse complotdenker Alex Jones aan de haal met de bloedige schietpartij op een school in Sandy Hook in 2012. Na die schietpartij beweerde de complotdenker dat alles door de regering in scène was gezet en dat de slachtoffers acteurs waren.

In de zaak rond de vermoorde Marianne Vaatstra overspoelden complotdenkers haar graf met bloemen. Eerder werd de vader van Vaatstra gestalkt door iemand die beweerde dat de verkeerde verdachte vastzat. Het komt vaker voor dat gewone burgers slachtoffer worden van complotdenkers, weet Jan Willem van Prooijen, bijzonder hoogleraar radicalisering, extremisme en complotdenken. “Maar meestal gaat het in de ogen van complotdenkers om een machtige kwade elite, oftewel bekende mensen zoals politici.”

Wie slachtoffer is van deze complotten staat redelijk machteloos, ondervindt advocaat Joe Jay de Haas, die de moeder uit Emmen bijstaat. Na het tevergeefs contact leggen met de dader, rapporteren van berichten en het doen van aangifte bij de politie was het aanspannen van de zaak de laatste mogelijkheid om de complotdenker te stoppen. Zelfs nu de zaak bij de rechter is gewonnen, stopt de complotdenker niet. Een deurwaarder heeft het dossier overgenomen.

Accounts geblokkeerd

Als het aan de advocaat van de moeder ligt, is een rechterlijke route zoals deze niet dé oplossing. “De sociale media moeten veel meer ingrijpen”, vindt advocaat Joe Jay de Haas. “Twitter en Facebook verschuilen zich achter hun eigen platforms, dat ze te groot en te ongrijpbaar zijn om meer te doen aan het tegenhouden van complottheorieën.”

P. had drie accounts op Twitter waarmee zij maanden desinformatie over het meisje verspreidde, eentje is uiteindelijk geblokkeerd. Maar, zegt De Haas: “Volgens Twitter kan een gebruiker niet nog een account openen als er eentje geblokkeerd is. Bij haar gebeurde dat wel.”

Doen platforms zoals Twitter genoeg om het verspreiden van desinformatie tegen te gaan? In een recente rechtszaak over een zogenaamd ‘pedonetwerk’ in Bodegraven legde de rechter een viertal complotdenkers een schadevergoeding van ruim twee ton op en vroeg hen alle berichten waarin zij spraken over een satanisch pedofielennetwerk in het Zuid-Hollandse dorp te verwijderen.

Verwijderen helpt niet altijd

Twitter heeft uiteindelijk een account dat deze complotten verspreidde en alle retweets van dat account verwijderd, maar dat vond de gemeente niet genoeg. De rechtbank in Den Haag vond vervolgens niet dat Twitter verplicht was om “uit eigen beweging nog andere tweets van anderen te verwijderen” die de complottheoriën aanhangen en verspreiden.

Hoogleraar Van Prooijen vindt dat bekende platforms als Twitter al veel doen met het verwijderen van dubieuze inhoud, maar dat zet lang niet altijd zoden aan de dijk. “Gebruikers verhuizen vaak naar andere fora, bijvoorbeeld Telegram, waar het veel moeilijker is om iets tegen verspreiding van complotten te doen.” Het is volgens Van Prooijen “heel complex” om als sociaal medium in te grijpen. “Want wie ga je blokkeren en in welke context?” Van Prooijen denkt daarom dat een gang naar de rechter wel degelijk zinvol kan zijn.

De moeder uit Emmen won afgelopen week de rechtszaak tegen Agnes P.. Ook na de zaak is P. geregeld gevraagd te stoppen met haar berichten, maar daar werd volgens advocaat De Haas nog niet op gereageerd. “Mijn cliënt is haar kind verloren. Hoe langer deze kwestie voortsleept, hoe erger haar verdriet.”

