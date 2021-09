‘Als dit sober moet uitstralen, ben ik erg blij’

Koningin Máxima droeg een tafzijden rok van een van haar favoriete modehuizen, het Belgische Natan. De rok had een bloemenmotief met de kleuren rood, wit en blauw. De koningin combineerde de rok met een wollen jersey top, net als haar hoed en handschoenen in een fel oranjerood .

Koningin Máxima met ‘een opvallend feestelijke’ outfit. Beeld Brunopress

Josine Droogendijk, Máxima-kenner en modejournalist, vindt de outfit “opvallend feestelijk”. De modekenner is er wel gelukkig mee. “Het zou een sobere Prinsjesdag worden, ook al is het een feestdag. Als dit sober is, dan ben ik erg blij.”

Natan is al geruime tijd hét modehuis waar Máxima graag komt. “Voordat ze verloofd was met Willem-Alexander kocht ze er al.” Overigens is niet de gehele outfit voor de gelegenheid aangeschaft. “De hoed kennen we al, van onder andere een bezoek aan Duitsland.”

Droogendijk had binnen luttele minuten opgezocht voor welke ontwerper de koningin gekozen had. “Ik stond bij het hek en heb gisteren al de hele avond gekeken op de website en de Instagram van modehuizen, om te zien wat voor looks ze nu hebben. Bij deze stof wist ik meteen wat het was.”

Máxima's japon is een ontwerp van Natan. pic.twitter.com/tKqoKy9Jbo — Josine Droogendijk (@josineevers) 21 september 2021

De vrolijke bloemenprint van de majesteit sprong eruit op deze Prinsjesdag waar veel vrouwelijke genodigden kozen voor een effen look. Zo was staatssecretaris Mona Keijzer (CDA) volledig in het lila. En aan demissionair landbouwminister Carola Schouten (ChristenUnie) viel af te zien dat het een sobere dag moest worden. De minister droeg een lange jurk die geheel was opgetrokken uit dezelfde legergroen-grijsachtige kleur. Haar hoed deed wat denken aan een slakkenhuis, wat dan wel weer uitstekend bij haar portefeuille paste. Staatssecretaris Barbara Visser (VVD) koos voor een wat opgewekter ensemble, bestaande uit een blauwe wijde broek en crème blouse met bijpassende dophoed.

Mona Keijzer. Beeld ANP

Demissionair minister Carola Schouten van landbouw, natuur en voedselkwaliteit (CU) arriveert bij de Grote Kerk. Beeld ANP

Ook prinses Laurentien opteerde voor stemmige kleuren, namelijk beige en grijs met gele bloemen als accent. Ook dat was opvallend, zegt modekenner Droogendijk. “Prinses Laurentien heeft vaak bonte dingen aan met veel accenten en accessoires. Nu was ze opvallend ingetogen. Ze droeg ook een hele rijke stof brokaat. Als de stof al zo voor zich spreekt, heb je eigenlijk niet meer nodig.” Droogendijk vindt het een goede stijlkundige ontwikkeling van de prinses. “Ze heeft ook weleens de plank wat mis geslagen. Maar nu ging het helemaal goed.”

Demissionair minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat (VVD) op weg naar de Grote Kerk op Prinsjesdag.

Prins Constantijn en prinses Laurentien bij de Grote Kerk. Beeld ANP

Esther Ouwehand (Partij voor de Dieren) hulde zich traditiegetrouw in een draagbaar statement. Dit jaar was het een hoedje van boomschors met echt mos. Erop viel te lezen: Kappen met kappen. “We zijn in Nederland kampioen soortenverlies", verklaarde de leider van de Partij voor de Dieren. Ouwehand wil ook dat er een einde komt aan het gebruik van biomassa.

Partij voor de Dieren-Kamerlid Esther Ouwehand op Prinsjesdag. Beeld ANP

Haar collega Laura Bromet (GroenLinks) droeg vandaag een vintage jurk in zonnebloemgeel met een bijpassend dopje van stro. De jurk komt van een kiloshop waar je je kleding kan afwegen en op basis van het gewicht betaalt, laat het Kamerlid weten. Voor BIJ1-leider Sylvana Simons was het de eerste keer op Prinsjesdag als Kamerlid. Zij bracht een ode aan haar Surinaamse achtergrond met een traditioneel hoofddeksel.

Sylvana Simons (BIJ1) op Prinsjesdag. Beeld ANP

