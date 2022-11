Als de komst van de Sinterklaas te spannend is

Schoen zetten, zak verstoppen, hysterie over een onvindbare Piet of een zinkende stoomboot en spanning over cadeaus. Sinterklaas geeft, naast mooie jeugdherinneringen, ook stress in gezinnen.

Sinterklaas vindt altijd een oplossing. Omroep NTR, die Het Sinterklaasjournaal uitzendt, zag zich vrijdag genoodzaakt een geruststellende verklaring af te geven. Beelden van een zinkende stoomboot en een kletsnatte Sint kwamen in veel Nederlandse huiskamers hard aan: sommige kinderen waren in tranen. In de dagen voor de landelijke intocht van zaterdag wordt de spanning flink opgevoerd.

Voor sommige kinderen is de onvoorspelbare periode waarin iedereen gek doet, erg veel om te verwerken. Hoogleraar mediaopvoeding Peter Nikken van het Nederlands Jeugdinstituut zegt dat de aandacht rondom sinterklaas met de jaren enorm is toegenomen. Je kunt je er bijna niet meer aan onttrekken. “Ik weet niet of het korter duurde, maar het geheel van aandacht in de media was vroeger met alleen televisie vele malen minder. Er zijn allerlei kanalen bijgekomen, ook via sociale media, om te verspreiden dat er iets gezelligs staat te gebeuren. Dat levert veel druk op voor kinderen.”

Nikken adviseert ouders om de spanning niet onnodig hoog op te voeren. “Samen met je kind griezelen kan de band versterken, maar neem je kind een beetje in bescherming en kijk goed wat het aankan.”

Onderschep de speelgoedfolders

Sommige ouders slaken een zucht van opluchting als Sinterklaas op 6 december weer op de boot stapt naar Spanje. Joli Luijckx was daar één van. Ieder jaar als ze de pepernoten in de winkel zag liggen, begon het gedonder. Voor haar zoon met autisme zorgde de sinterklaasperiode voor veel onrust. “Hij werd dan ineens veel wakker ’s nachts of ging weer in bed plassen. Dat hele geheimzinnige was te spannend voor hem.”

Om ervoor te zorgen dat haar zoon in de weken tot en met 5 december beter in zijn vel zat, besloot ze hem op jonge leeftijd de waarheid te vertellen. “Ik vertelde dat het een soort toneelstukje was met een leuk feestje eromheen. Hij had er daardoor minder last en meer plezier van. We kochten samen cadeautjes en pakten het samen in, zodat hij wist wat erin zat. Dat maakte het allemaal een stuk overzichtelijker.”

Luijckx werkt bij oudervereniging Balans, voor ouders en kinderen met een ontwikkelingsstoornis bij leren of gedrag. De vereniging heeft tien tips online gezet voor een prikkelarm sinterklaasfeest die op ieder gezin wel van toepassing kunnen zijn, zoals het onderscheppen van speelgoedfolders om ze op een geschikt moment te geven (liefst zo laat mogelijk).

Naast de intocht ook een uittocht

Een tip die ontbreekt is hoe om te gaan met het dilemma van verschillende oma’s of opa’s die het ook allemaal willen vieren met de kleinkinderen. “Het is als ouder toch lastig om dan nee te verkopen. Maak daar in ieder geval bewuste keuzes in.”

Luijckx vraagt zich af of er niet te veel vieringen voor kinderen zijn. “Naast sinterklaas staan sommige mensen ook stil bij Halloween en Sint-Maarten, en dan krijg je ook nog kerst. Al die feestjes hebben ook een commercieel belang. In hoeverre is het nog in het belang van kinderen om daar elke keer maar weer uitgebreid mee uit te pakken?”

Ze is in ieder geval blij dat steeds meer gemeenten sinterklaas ook afsluiten door naast de intocht ook een uittocht te organiseren. Dan weten de kinderen dat de goedheiligman niet in januari nog op de rug van Amerigo over de daken galoppeert.

Tips van oudervereniging Balans voor een ‘prikkelarm’ Sinterklaasfeest 1. Probeer speelgoedfolders te onderscheppen om ze op een geschikt moment aan je kind te kunnen geven (liefst zo laat mogelijk). 2. Voor sommige kinderen geeft het rust om het sinterklaasgeheim te weten. 3. Maak samen met je kind een ‘sinterklaasdraaiboek’. 4. Probeer zo concreet mogelijk te zijn in tijd en plaats. Bijvoorbeeld: ‘Om 12 uur gaan we naar de intocht kijken op tv’. 5. Probeer te zorgen dat je kind zo min mogelijk sinterklaasprogramma’s ziet op televisie. 6. Laat je kind niet te veel op zijn verlanglijstje zetten. Sommige kinderen zetten heel veel op het lijstje en dan valt het resultaat zwaar tegen. 7. Ga samen met je kind de cadeautjes kopen en laat je kind eventueel ook zelf het papier kiezen zodat het weet: die blauwe pakjes, die zijn van mij. Is het sinterklaasgeheim nog niet onthuld, kan je bijvoorbeeld zeggen: ‘Sinterklaas belde en zei dat we alvast zelf de cadeautjes mogen gaan kopen als jij dat prettiger vindt.’ 8. Geef duidelijk (en zichtbaar) aan wanneer je kind zijn of haar schoen mag zetten. 9. Bespreek op school de mogelijkheden voor je kind om zich aan het feest te onttrekken als het hem of haar te veel wordt. Het is fijn voor je kind als er een rustige plek is waar hij of zij dan heen kan gaan. Vraag of het daar gewoon zijn snoep en zijn cadeau kan krijgen. Denk je dat jouw kind echt beter thuis kan blijven als Sinterklaas langskomt op school, vraag dan verlof aan. 10. Laat je kind weten dat Sinterklaas op 6 december ook weer weggaat.

