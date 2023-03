Almere Poort hoopt op beter resultaat na bedroevend lage opkomst

“Komt u maar, aansluiten alstublieft!” Het is half elf op woensdagochtend en bij het stembureau in winkelcentrum Duinhal staat een bescheiden rij van vijf mensen. Stembureauleden wenken de stemmers vriendelijk maar doortastend; er moeten nog meer mensen hun stem uitbrengen.

Dat het op dit tijdstip tamelijk druk is, is opvallend. Bij de vorige verkiezingen in 2022 scoorde het stadsdeel Almere Poort, waarin Duinhal ligt, bedroevend laag als het ging om opkomst. Slechts 31,5 procent van de bevolking kwam stemmen, tegen 39,9 procent in de hele gemeente. Alleen Rotterdam en Roosendaal scoorden nog lager. Landelijk lag het gemiddelde op 50 procent opkomst, ook een historisch laag percentage.

Vandaag wordt het anders, hoopt stembureauvoorzitter Souad Haouli. “Dit is zeker een levendige plek waar mensen komen en gaan. Ook als mensen het even niet op hun netvlies hebben dat je vandaag kunt stemmen, komen ze hier om boodschappen te doen. Dan komen ze hopelijk terug om te stemmen.”

Nieuw stembureau

Het stembureau in Duinhal staat er vandaag voor het eerst, om mensen meer gelegenheid te geven om in de buurt hun stem uit te brengen. Bij de vorige verkiezingen waren er in Almere Poort maar vijf stemlocaties, tegen tien in Almere Haven. Bij een man met een snor valt het geheel in ieder geval in de smaak. “Mooi stembureau en mooi weer voor het stemvee.”

Bij het stembureau is ook burgemeester Hein van der Loo, die vandaag een ronde maakt langs verschillende stemlocaties. Nog niet iedereen op het stembureau herkent hem: hij zit er pas sinds 8 maart. “Oh, welkom in dat geval!”, reageert een vrouw met een roze sjaal enigszins verbaasd als Van der Loo zich voorstelt.

Volgens onderzoek in opdracht van het ministerie voor binnenlandse zaken zouden mensen bij de vorige verkiezingen vooral zijn weggebleven vanwege een gebrek aan vertrouwen in politici. Ook Van der Loo denkt dat de lage opkomst “niet aan de inwoners ligt, maar aan de politiek”. “We moeten veel meer vertellen waar politiek over gaat, resultaten laten zien en vertellen als dingen niet gaan lukken.”

Geflopte Floriade

Stembureauvoorzitter Haouli, die van huis uit politicoloog is, vindt het “fascinerend” waarom mensen niet gaan stemmen. “Natuurlijk is die analyse over een gebrek aan vertrouwen interessant. Maar om die te verrijken zul je toch met mensen moeten gaan praten.” Buiten blinkt de zon op de ramen van de comfortabel aandoende, hagelnieuwe flats. “Misschien hebben mensen ook wel zoiets van: alles loopt wel, doet het er iets toe als ik stem?”, oppert Haouli.

In het onderzoek naar de tegenvallende opkomst werd ook de geflopte Floriade genoemd, die Almere tientallen miljoenen euro’s kostte. Mensen zouden daardoor minder vertrouwen hebben in de bestedingsplannen van de lokale overheid. Van der Loo: “Alles wat tegenvalt of verkeerd uitpakt helpt natuurlijk niet. Maar de manier waarop je ermee omgaat is bepalend. Je moet zeggen: dit heeft te veel gekost en dit moet niet nog een keer gebeuren. En daarna moet je gaan zoeken naar oplossingen, en niet te lang blijven hangen in de ellende.”

Moet hij wel een ronde langs stembureaus doen vandaag, waar alleen de mensen zijn die toch al gaan stemmen? Van der Loo denk dat het vandaag daar niet de dag voor is. “Mensen naar de stembus krijgen moet een continu verhaal zijn, gedurende het hele jaar. Vandaag moeten we waardering tonen voor de mensen die op de stembureaus werken en hun stem uitbrengen.”

