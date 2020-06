‘Alleskunner’ Marc de Hond, een ondernemende optimist die niet klein kon denken

Nadat een operatie aan een tumor in 2002 fout ging, kreeg hij een dwarslaesie. Hij wilde iedereen laten zien dat door zulke tegenslag het leven zijn glans niet hoeft te verliezen.

Dat had De Hond, die 3 juni op 42-jarige leeftijd overleed, geleerd van zijn opa en oma. Zij hadden de Holocaust overleefd, zijn oma doorstond medische experimenten in Auschwitz. De Hond werd deels door hen opgevoed, nadat zijn moeder stierf toen hij pas drie jaar oud was.

“Als het hen gelukt is om het allerergste dat mensen elkaar aan kunnen doen om te buigen naar: weet je wat? We maken er wat van. Dan mag omgaan met mijn handicap niet zo’n grote opgave zijn, lijkt me”, zei hij in 2015 in een interview met Trouw. “Als er tegenslag is, verzinnen onze hersenen er een verhaal bij waardoor we ermee om kunnen gaan. Ik geloof echt dat ik mijn theatercarrière van mijn dwarslaesie cadeau heb gekregen. Als ik dit verhaal niet had, wat zou ik dan vertellen op het podium? Had ik alleen maar grapjes over ‘ik ben de zoon van Maurice de Hond’ en hoe erg dat is.”

De Hond, toen achttien jaar, hield zijn studie economie al na een jaar voor gezien en begon de website Veiling.com waarmee hij regelmatig het nieuws haalde. Na de verkoop van de site volgde een nieuwe droom, hij werd radio-dj bij 3FM. Daar werkte hij toen hij kanker kreeg en hij in de rolstoel belandde.

Lampjes ophangen in een donkere tunnel

Aanvankelijk wilde hij niet als gehandicapte in de publiciteit komen en werkte hij aan een volledig herstel. Hij schreef een boek over het acceptatieproces. Maar toen hij dat jaren later herlas, dacht hij: “Jongen, wat zit jij nou te zeuren? Zó erg is het ook weer niet. Blijkbaar is er na het boek een nieuw verhaal gekomen van het omarmen en koesteren van mijn handicap. Ik denk dat de paralympische wereld dat met mij gedaan heeft.”

Als rolstoelbasketballer maakte hij deel uit van het Nederlands team dat in 2011 deelnam aan het Europees kampioenschap.

In 2015 debuteerde hij met een eigen theatershow, waarin hij harde grappen over zijn handicap niet schuwde, maar vooral ook mensen wilde inspireren om ‘lampjes op te hangen in een donkere tunnel’, zoals hij zelf geleerd had te doen. Hij noemde zich de meest geprivilegieerde dwarslaesiepatiënt ooit. “Ik heb een mooie woning, een goede auto, drie rolstoelen, een mooie vriendin, ik heb op topniveau kunnen rolstoelbasketballen.”

Toen in 2018 opnieuw kanker werd vastgesteld, vroeg hij op het podium van Theater Carré zijn vriendin, atlete Remona Fransen, ten huwelijk. Ze hadden samen twee kinderen, James en Livia, ongeveer zo jong als hijzelf toen zijn moeder aan borstkanker overleed. Zij liet hem een cassettebandje na, waarop haar stem te horen is. De Hond wilde iets vergelijkbaars maken voor zijn kinderen en daartoe nodigde hij de beste interviewers en theatermakers uit voor een serie gesprekken, die met publiek zouden worden opgenomen. Klein denken paste niet bij hem. Tot zijn verbazing wilde iedereen meewerken, van Janine Abbring tot Eva Jinek. “Het is een verzekering: er is een kans dat ik het later samen met ze kan bekijken, maar ik moet rekening houden met de optie dat het niet goed met me gaat. Voor mij is dit een manier om onsterfelijk te worden.”

In een van zijn laatste interviews merkte hij op dat niemand nu moet zeggen dat hij de strijd tegen kanker verloren heeft. “Net zo min als dat je van kanker kunt winnen. Je hebt geluk of je hebt pech. Trouwens: als je er goed over nadenkt: als jij dood bent, is je kanker ook dood, dus kun je hoogstens spreken van een gelijkspel.”

