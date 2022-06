Alles wordt duurder. Gaan Nederlanders nu anders leven? ‘Een bloemkool van 3 euro koop ik niet’

Jan Hemmes (72)

Gepensioneerd beroepsmilitair

“In de winkel schrik ik soms wel. Krentenbollen zijn duurder geworden, dus als ze in de aanbieding zijn, koop ik meteen vijf zakken en gaan ze in de vriezer. En het gehakt! Normaal koop ik in de aanbieding twee verpakkingen voor vijf euro. Nu is dat twee voor acht euro.

Gelukkig heb ik een goed pensioen, dus mijn gedrag is niet ontzettend veel veranderd, maar ik let wel extra op mijn uitgaven. Ik gebruikte de auto al zo min mogelijk, maar ga nu helemaal overal op mijn e-bike naartoe.

Tegelijkertijd ben ik bang dat het allemaal erger wordt. Vooral door de oorlog in Oekraïne. Soms ben ik bang dat anderen van deze crisis gaan profiteren. Dat bijvoorbeeld energiebedrijven proberen hun zakken te vullen, nu de prijzen toch hoog zijn. Maar dat kan ik niet hard maken.

Eén van de meest absurde dingen die ik tot nu toe heb gezien, was een bloemkool in de winkel voor drie euro. Die koop ik niet. Gelukkig hebben we een moestuin, daar kunnen we op terugvallen. Onze aardappelen zijn alleen nog niet goed, dus die hebben we vandaag hier gekocht.”

Abdella Kaoiss. Beeld Werry Crone

Abdella Kaoiss (52)

Heeft eigen bedrijf in beton

“Deze prijzen zijn niet normaal, toch? Ik kom elke week bij deze viskraam. Eerst kocht ik hier drie visjes voor zes euro. Nu betaal ik vier euro voor een lekkerbekje. Ik ben ook gek op ansjovis, maar die verkopen ze vandaag niet. Die moeten uit Italië komen, maar vanwege de hoge dieselprijzen gaan er schijnbaar minder transporten.

Ik merk het ook op mijn werk. Normaal betaal ik zeventig euro per kuub beton, nu betaal ik meer dan honderd euro. Dat bereken ik door aan klanten, dus het raakt mij niet direct. Maar wat als de bouw verder stil komt te liggen? Er komt een crisis aan, denk ik. Die oorlog in Oekraïne kan wel veertien of vijftien jaar duren. Ik ben positief ingesteld, dus ik zeg: het komt wel goed. Maar eerlijk gezegd heb ik wel een beetje stress.

Normaal vlieg ik een paar keer per jaar naar Marokko. Zo’n vlucht kostte altijd 400 of 500 euro, nu is dat 700 euro. Als ik met mijn gezin wil gaan, ben ik 2800 euro kwijt. Deze zomer gaan we dus met de auto. Dat deed ik vroeger altijd, maar sinds 2009 niet meer. Mijn kinderen zijn nu 11 en 17, die vinden het op deze leeftijd een leuk idee. Dus gaan we een nieuw avontuur beleven als gezin.”

Danis Maarssen (38)

Tandtechnicus

“Ik maak me eerlijk gezegd best veel zorgen over de toekomst, nu alles duurder wordt. Heb ik straks genoeg geld voor een comfortabel leven? En moet ik nu al gaan sparen voor een warmtepomp? Dat wordt niet makkelijk.

Ik ben opgegroeid in een gezin waar weinig geld was, en verdien nu zelf ongeveer modaal. Met mijn man probeer ik zo zuinig mogelijk te leven. We koken op inductie, douchen korter, en proberen ons huis te isoleren waar het kan.

Mijn brood haal ik niet meer bij de supermarkt, maar via de app Too Good To Go. Aan het eind van de dag koop ik dan goedkoop vijf broden bij de bakker die anders worden weggegooid. Die gaan bij ons de vriezer in.

Ik weet niet wat de toekomst gaat zijn voor ons zoontje. We proberen iets op te bouwen zodat hij straks een goede start heeft, door wat geld opzij te zetten, maar het voelt onzeker. Ik zie de wereld waarin we leven. Met oorlog, maar vooral ook met klimaatverandering. Hebben we in de toekomst nog schoon water? En genoeg eten? De oorlog in Oekraïne laat zien hoe snel zoiets kan veranderen. Ik hoop dat het goed komt.”

Ria van Leeuwen. Beeld Werry Crone

Ria van Leeuwen (78)

Gepensioneerd thuiszorger

“Ik ben net na de Tweede Wereldoorlog opgegroeid, op een boerderij. Zuinig aan doen is er bij mij met de paplepel ingegoten. Ik ben 47 jaar getrouwd, en zit nu aan mijn tweede bankstel. Ik heb een televisie met knoppen, waar ik drie zenders op kan ontvangen. Dat is genoeg voor mij.

De stijgende prijzen merk ik in mijn portemonnee. Ik krijg AOW en een klein pensioen. Mijn man was schilder, dat is ook geen vetpot. Boodschappen kosten meer, net als het voer voor de beesten. We hebben kippen, die eten graan, en graan is duurder.

Ik vind het niet zo moeilijk om zuinig aan te doen. Voor een deel is het ook een probleem van onze maatschappij, vind ik, dat mensen continu zoveel willen kopen. Neem nou kattenvoer. Vroeger, toen ik klein was, bestond dat helemaal niet. De kat kreeg restjes en een schaaltje met melk, en ving muizen. Nu heb je eindeloos veel soorten kattenvoer, de een nog duurder dan de andere. Ik vind dat overdreven luxe. Noem me maar ouderwets, maar ik zeg het toch.”

