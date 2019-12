Alles wat de autistische Robin (14) heeft opgebouwd, is in één klap weg

“Stel je voor: je bent veertien jaar en je hebt autisme”, schetst Heidi van ’t Hoff de situatie van haar zoon Robin. “Je bent een intelligente jongen, maar de wereld is zo vreemd en groot dat je voortdurend zoekt naar voorspelbaarheid. Als het daaraan ontbreekt, ben je zo angstig dat je dwingend en boos wordt. En dan verlies je alle grip op jezelf. Je wordt een gevaar voor jezelf en je omgeving. Dat is absoluut niet wat je wilt. Je bent er zelf ook bang voor, maar je kunt niet anders. Het is jouw manier van overleven.”

Die manier zorgde ervoor dat Van ’t Hoff uiteindelijk niet meer voor Robin kon zorgen. Ze stortte in en kon het niet langer opbrengen hem voortdurend door het leven te leiden. “Zijn broertje en zusje werden bang voor hem. Op de voor hem enige veilige plek in deze wereld, thuis, kon hij niet meer wonen.”

Rust en toekomst

Het circus dat op dat moment begon, is nauwelijks voor te stellen, vertelt Van ’t Hoff. Het was moeilijk om hulp te krijgen. Hulpverleners wezen naar elkaar. “Geld speelt een grote rol. Er werd voortdurend gekibbeld of deze ‘casus’ bij Jeugdzorg of bij de GGZ thuishoort. Robin ging van de ene naar de andere crisis om uiteindelijk, twee jaar en heel wat traumatische ervaringen verder, bij de Hoenderloo Groep te belanden. Honderdvijftig kilometer van huis. Maar wel een plek waar hij voorlopig zou kunnen blijven, waar hem een toekomst werd beloofd en waar hij langzaam weer tot rust kwam. Nu is Robin bezig daar zijn leven op te bouwen. Hij krijgt zijn gevoel van eigenwaarde terug.”

Maar vorige week werd bekend dat De Hoenderloo Groep gaat sluiten. Meteen werd Van ’t Hoff gebeld door haar zoon. Robin was in alle staten. “Ze sluiten mijn huis, ik kan hier niet blijven, alles is voor niks geweest! riep hij. Alles wat hij het afgelopen jaar heeft opgebouwd is in één klap weg.”

Beeld reyer boxem

‘Leven gestolen’

Pluryn, de overkoepelende zorgaanbieder, laat weten dat er voor de 214 jongeren een nieuwe plek wordt gezocht. Dat klinkt als goede zorg, beaamt Van ’t Hoff, maar ze vreest het ergste. “Waar zijn al die nieuwe plekken? Wat is er gebeurd met de wachtlijsten? Zijn die plotseling weg? En al zouden die plekken er zijn, dan nog heeft dit desastreuze gevolgen voor deze kinderen. Het gaat niet over honden die even een nieuw hok krijgen. Het gaat om beschadigde kinderen. Kinderen die wonen, die hechten aan groepsleiding, aan groepsgenoten, aan hun vaste therapeut, die een eigen kamer hebben en naar school gaan. Het gaat om mijn zoon.”

Robin verblijft nu een jaar bij De Hoenderloo Groep en is daar met veel pijn en moeite weer onderwijs gaan volgen, zegt zijn moeder. Hij kreeg weer ruimte in zijn hoofd om na te denken over zijn toekomst. “Hij heeft een vriend op de groep. Ook autistisch, en gamen is waarschijnlijk hun enige gezamenlijke interesse. Maar toch, hij ervaart voor het eerst in zijn leven vriendschap. Hij komt om de week een zondag thuis, zelfstandig met de trein. En toen zijn jongste zusje werd geboren had hij haar dezelfde dag al in zijn armen, omdat een begeleider van de Hoenderloo Groep hem de honderdvijftig kilometer naar huis reed. Mijn kind heeft weer lol in het leven. Maar met de sluiting van De Hoenderloo Groep wordt ook zijn leven gesloten. En met dat van hem, dat van nog ruim tweehonderd jongeren.”

Dit artikel is deels gebaseerd op een brief die Heidi van 't Hoff naar deze krant stuurde en deels op een interview.

Lees ook:

Oppositie: Minister De Jonge moet ingrijpen bij sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

De minister moet zich actiever bemoeien met de sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep, vinden oppositiepartijen. Jongeren dreigen op wachtlijsten te belanden.