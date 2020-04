Allemaal een mondkapje op kan nuttig zijn

De inzet van mondkapjes is een afweging tussen schaarste, nut en vertrouwen in de mensen die ze dragen. Dat is, kort samengevat, antwoord op de vraag waarom de adviseurs van het kabinet nog niet aanraden om massaal mondkapjes te gaan dragen. Maar dat advies is wankel, want in het geval van een overvloed aan mondkapjes kunnen ze best nuttig zijn.

Nu we zoveel mogelijk thuis zitten is het opzetten van een masker niet zo zinvol. Zeker niet als het Outbreak Management Team (OMT) van het RIVM in hun afweging rekening moet houden met schaarste. Op dit moment is het tekort aan mondkapjes zo nijpend dat ieder maskertje naar een zorgverlener moet, en gaat. Particulieren die zich begeven op de markt voor mondneusmaskers; daar zit het OMT niet op te wachten.

Voorzitter Jaap van Dissel van het OMT was donderdag in de Tweede Kamer duidelijk. “Er is schaarste: we moeten prioriteiten stellen.” Maar hij stond wel degelijk open voor een ander mondkapjesbeleid, mits dat een toegevoegde waarde heeft.

In veel andere landen menen ze dat die toegevoegde waarde er al is. Overheden adviseren (of verplichten): draag buiten een mondkapje want dat helpt bij het vertragen van de verspreiding van het coronavirus. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong gisteren bij het kabinet aan op het het gebruik van mondkapjes door burgers. Waarom gebeurt dat in andere landen wel en hier niet, klonk het.

Vooropgesteld: geen enkel masker beschermt voor de volle honderd procent, al benaderen de beste kapjes wel een bescherming van minimaal 99 procent. De maskers in ziekenhuizen halen zeker 94 procent. Een chirurgisch mondneusmasker of simpeler kapje van een aantal laagjes keukenpapier heeft alleen als doel om uitgeademde lucht te filteren en de omgeving van de drager te beschermen.

Een mondkapje is niet volmaakt, zeker niet de huisgemaakte variant. Maar gebrekkige bescherming betekent niet nutteloos. Alle maatregelen om het virus in te dammen tellen bij elkaar op: afstand houden, handen wassen en in een zakdoek niezen. En het opzetten van een mondkapje. Dat weten Jaap van Dissel en zijn collega’s ook. Viroloog Marion Koopmans, lid van het OMT, zei woensdag: mondkapjes dragen weinig bij. Maar dus wel een beetje.

Wat als schaarste geen rol meer speelt omdat de productie hier op gang is gekomen en er zeeschepen vol mondneusmaskers in Rotterdam aanmeren? Verandert dan het mondkapjesbeleid? Misschien. Minister Hugo de Jonge noemde een ander advies donderdag nog ‘onwenselijk’. Maar de deskundigen waarnaar het kabinet luistert zien wel een rol weggelegd voor mondkapjes, als het moment is aangebroken dat we de lockdown iets willen versoepelen. Mensen in contactberoepen, zoals kappers, kunnen ze dan misschien dragen, zei van Dissel. Of in de trein, opperde viroloog Koopmans. Want mondkapjes zijn vooral nuttig wanneer mensen elkaar ontmoeten in gesloten ruimtes en daar langer blijven, zoals bij de kapper en in een treincoupé.

Maar dan is er nog die derde afweging: het vertrouwen in de mens die het mondkapje draagt. Zorgpersoneel is daarvoor opgeleid, burgers zijn dat niet. Het gebruik van mondkapjes luistert heel nauw: ze moeten goed zitten en mensen moeten van het kapje afblijven, anders raken handen mogelijk besmet. En hoe gedragen we ons met een masker op? Misschien voelen mensen zich dan wel veiliger dan ze zijn, en houden ze iets minder afstand dan nu. Schijnveiligheid noemt Van Dissel dat, en daarom wil hij niet zomaar morrelen aan het huidige advies van afstand houden en hygiëne, dat in zijn ogen werkt.

