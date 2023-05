Alle ogen op de vlaggen in deze beladen week: ‘Hang ze recht, uit respect voor de nabestaanden’

Twee e-mails ontving Bouke Arends vorige week. In beide gevallen was het verzoek aan de burgemeester van de gemeente Westland helder: ‘Kom in actie, doe iets aan die omgekeerde vlaggen’.

En zo geschiedde. Afgelopen maandag verspreidde hij een oproep aan de bewoners van het Westland om op 4 en 5 mei ‘de nationale driekleur’ op de juiste manier op te hangen. ‘Uit respect voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en hun nabestaanden.’

Arends staat niet alleen. In het hele land mengen burgemeesters zich in de discussie over de omgekeerde vlag, een symbool van het boerenprotest dat het afgelopen jaar uitgroeide tot een uiting van algeheel ongenoegen over de landelijke politiek. Een motie van wantrouwen aan de vlaggenstok.

Verleden tijd

Na de monsterzege van de BoerBurgerBeweging (BBB) bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart zijn de meeste omgekeerde vlaggen uit het straatbeeld verdwenen. Burgemeester René Verhulst fietst regelmatig door ‘zijn’ gemeente Ede, vertelt hij, waar het blauw-wit-rood inmiddels tot het verleden behoort. “Het doel is bereikt, hè”, zegt Verhulst, nu de kans groot is dat de provincies zich tegen het stikstofbeleid van het kabinet zullen keren.

Maar de protestvlag is niet overal gestreken. Ze hangen nog her en der achter ramen en wapperen in weilanden van boeren, plekken waar de overheid niet veel te vertellen heeft. Burgemeesters moeten het doen met een moreel appel.

Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan den Rijn, weet dat het veteranen kan kwetsen als de vlag ondersteboven hangt. Er zijn ook nabestaanden van omgekomen militairen die er aanstoot aan nemen, zegt ze. Maandag plaatste Spies op Facebook een oproep om de vlag op 4 en 5 mei goed te hangen, ‘uit respect voor diegenen die er onder hebben gediend’.

‘Je wil er voor iedereen zijn’

Het wel of niet tolereren van de omgekeerde vlag is een gespreksonderwerp tussen burgemeesters, vertelt Spies. Vorig jaar zomer, toen de stikstofdiscussie een hoogtepunt bereikte, wapperde het blauw-wit-rood langs talloze openbare wegen. De overheid gedoogde dat aanvankelijk, hoewel het om ‘neutraal’ gebied ging. Pas later grepen provincies en gemeenten in, met als argument dat vlaggen dreigden weg te waaien en voor gevaarlijke situaties zorgden.

Nu staan gemeenten voor een dilemma: spreek je inwoners aan op het blauw-wit-rood, ook al valt dat onder de vrijheid van meningsuiting? “Als burgemeester wil je er voor iedereen zijn”, zegt Spies. “En als zoveel mensen de vlag ondersteboven hangen, moet je je afvragen: begrijpen we onze samenleving nog?” Maar ze ziet ook dat de heftigheid van het boerenprotest is geluwd. “Het slijt”, zegt Spies. En op dit moment vindt ze een oproep om de vlag recht te hangen ‘gepast’, gezien het verdriet dat het bij sommigen oproept.

Signaal van nood

Zo houden nabestaanden van omgekomen Nederlandse militairen via een open brief op Linkedin een pleidooi voor ‘duizenden rood-wit-blauw wapperende vlaggen’ tijdens Dodenherdenking en op Bevrijdingsdag. ‘Den Haag heeft uw vlag gezien, uw stem gehoord. Voor ons, nabestaanden van gesneuvelde militairen, is het pijnlijk om die vlag omgekeerd te zien hangen. Ons kind, onze ouder, partner, broer, zus kwam thuis in een kist onder diezelfde vlag.’

De voorman van boerenactiegroep Agractie, Bart Kemp, is gevoelig voor dit soort oproepen. Hij liet vorige week weten dat wat hem betreft de vlag, tijdelijk, correct moet worden opgehangen, ‘uit respect voor de gebeurtenissen die wij herdenken’.

Maar het radicalere Farmers Defence Force (FDF) voelt daar niets voor. Bestuurslid Sieta van Keimpema zegt dat de omgekeerde vlag al decennialang een teken van nood is, bijvoorbeeld wanneer een schip in problemen raakt op zee. Ook de boer is in nood, vertelt ze. “De omgekeerde vlag is een vreedzaam noodsignaal. Krachtig en emotioneel, dat realiseren we ons ook. Maar het is wel nodig om zichtbaar te blijven.”

