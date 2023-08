Alle huisartsen tegelijk op vakantie, maar Co-Med heeft ‘niets verkeerd gedaan’

“Welkom bij de huisartsenpraktijk Co-Med Enschede”, klinkt een stem uit het antwoordapparaat van de praktijk. “Voor levensbedreigende spoedgevallen bel 112. Onze praktijk is gesloten in verband met vakantie tot en met vrijdag 11 augustus. U kunt bellen met de Dagwaarneming.”

Het gaat alweer mis bij één van de praktijken van huisartsenketen Co-Med, meldt regionaal dagblad Tubantia. Alle drie de huisartsen zijn tegelijkertijd op vakantie, waardoor alleen de geplande afspraken doorgaan – de overige van de negenduizend patiënten moet ergens anders naartoe. En dat blijkt ingewikkelder dan van tevoren verwacht. De mensen worden doorverwezen naar de Dagwaarneming, een samenwerking tussen lokale huisartsen. Daar beoordelen triagisten telefonisch wat er aan de hand is en of een doorverwijzing naar een arts nodig is. Alleen: de organisatie kan de hoeveelheid telefoontjes niet aan, bellers wachten soms wel drie kwartier voordat ze aan de beurt zijn.

Patiënten bellen het noodnummer

Dat is zorgelijk, zegt directeur Guus Bruins van de huisartsenposten Hengelo en Enschede. “Als een patiënt met een acute klacht niet snel een dokter aan de telefoon krijgt, belt deze soms 112 of een andere spoedlijn. Dat is niet de bedoeling.” De directeur hoort al sinds maandag klachten van huisartsen uit de regio wiens noodnummer gebeld wordt door cliënten die te lang in de wacht stonden bij de Dagwaarneming. Ook het nabijgelegen ziekenhuis ziet dat er patiënten langs de spoedeisende hulp komen die normaliter behandeld zouden worden door een arts van Co-Med. Zij krijgen ter plekke hulp of worden doorgestuurd naar een andere huisarts.

Co-Med neemt de laatste jaren overal in het land praktijken over en is nu in elf steden actief. Het is niet de eerste keer dat het commerciële bedrijf in opspraak komt: vorige week bleek dat een praktijk in het Brabantse Waalwijk tijdelijk gesloten was vanwege de vakantie. In Zwolle was er zoveel frustratie over de organisatie dat meerdere medewerkers opstapten. Patiënten door het hele land klagen dat ze haast nooit een dokter of assistent aan de lijn kregen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) doen een onderzoek naar de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de artsen van Co-Med en andere huisartsenketens.

‘Wij hebben niet verkeerd gedaan’

In Enschede ging het aan twee kanten mis, zegt Bruins. “Co-Med heeft aan de Dagwaarneming gevraagd of de praktijk voor een paar weken gesloten kon worden. Dat heeft de samenwerking goedgekeurd. Achteraf gezien is dat een inschattingsfout geweest.” Maar, zegt de directeur: “Als je iets uitbesteedt, zeker als het negenduizend patiënten zijn, dan heb je ook een vergewisplicht. Meestal zorgen leden van eenzelfde praktijk dat ze niet tegelijk op vakantie gaan. Dat zou in dit geval ook beter zijn geweest.”

De woordvoerder van Co-Med zegt dat het bedrijf niets verkeerd heeft gedaan. “Voor de extra capaciteit in de zomer is Co-Med aangesloten bij Dagwaarneming.” Hij zegt daarbij dat de praktijk niet helemaal gesloten is. De geplande afspraken gaan namelijk nog wel door. Ook heeft de arts die deze patiënten doorgaans behandelt, aangeboden bij te springen. De Dagwaarneming kan nu ook naar deze huisarts doorverwijzen. “Voor een verdere toelichting verwijs ik u naar de woordvoerder van Menzis.”

Co-Med roept het misschien over zichzelf af

Menzis is de grootste zorgverzekeraar in de regio en daarom verantwoordelijk voor de zorg van de Enschedese patiënten. Een woordvoerder laat weten dat er inderdaad goede afspraken zijn gemaakt met Co-Med en de Dagwaarneming. “Niemand valt tussen wal en schip”, zegt ze. “Toch zou Co-Med zich kunnen afvragen of de organisatie het niet over zichzelf afroept door drie artsen tegelijk op vakantie te laten gaan. Er is over nagedacht, maar het is onderschat.” Ze wijst daarbij op een landelijk huisartsentekort.

De NZa laat weten de situatie “zorgelijk en onwenselijk” te vinden. De zorgautoriteit heeft destijds de overname van de praktijk goedgekeurd, net als de overnames van andere Co-Medpraktijken. Naast het lopende onderzoek naar Co-Med kijkt de organisatie nu ook of ze meer wettelijke bevoegdheden kan krijgen om overnames af te keuren.

