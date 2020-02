Alle aandacht verwondert Loon op Zand meer dan het coronavirus zelf

Bij het eerste appje reageert Joris Goutziers nog lacherig. Als later op de donderdagavond iedereen hem opeens weet te vinden, krijgt de eigenaar van café De Kiosk het iets benauwder. En hij begint na te denken. Nee, de met het nieuwe coronavirus besmette dorpsgenoot is met carnaval niet bij hem binnen geweest, maar hij stond wel buiten tussen de menigte naar de optocht te kijken. En van degenen die om hem heen stonden, zijn er allicht wel een aantal De Kiosk ingedoken. Al snel besluit hij niet verder te gaan piekeren. “We weten het toch niet. Laten we hopen dat het allemaal meevalt, ik maak me voorlopig niet druk.”

De Kiosk is de huiskamer van Loon op Zand. Naar goed Brabants gebruik wordt bij de koffie het worstebrood aanbevolen. Alleen al op de tap staan acht verschillende biersoorten. Dorpelingen weten tot na de pensioengerechtigde leeftijd de weg naar het café te vinden, maar ze nemen net zo makkelijk hun kroost mee. Geen toeval dus dat het hier rijendik stond tijdens de optocht, traditioneel op de maandag van carnaval.

‘Het gaat goed met hem, hij moet alleen even geïsoleerd blijven’

Tobias Rapati zag de man die Loon op Zand donderdag ongewild op de kaart zette, een ver familielid van hem, hier ook staan. “Ik stond als deejay op een wagen, hij langs de straat.” Ook al treft het virus nu een familielid, Rapati is niet erg onder de indruk. “Er zullen wel meer mensen besmet raken. Het is maar een griepvirus, ik maak me druk om andere dingen: cocaïnegebruik onder jongeren, dat je voor een paar euro iemand in Afrika voor aids kunt behoeden. Deze man, de echtgenoot van mijn vaders nicht, is een gezonde vent. Het gaat goed met hem. Hij moet alleen even geïsoleerd blijven.”

De confetti en serpentines zijn nog niet overal opgeruimd. Hier en daar hangt de rood-geel geblokte carnavalsvlag van Theebuikenland, zoals het hier met carnaval heet, als zoete herinnering aan de dolle dagen aan de gevels. Het volksfeest is voorbij, maar op vrijdagochtend gaat het er nog wel over. Pas aan het begin van de middag wordt duidelijk dat de besmette man tijdens carnaval het virus niet kán hebben overgedragen.

Dat er dan een zucht van verlichting door Loon op Zand gaat, is echter schromelijk overdreven. De 56-jarige is the day after vanzelfsprekend het gesprek van de dag, vooral omdat velen hem kennen: als gerespecteerd ondernemer, lid van de tennisvereniging, of omdat zijn vrouw en dochter lesgeven op twee basisscholen in het dorp. Zorgen maakt haast niemand zich. Er worden gewoon handen geschud en op de markt praat iedereen met iedereen. Er is eerder verwondering over de massale aandacht voor Loon op Zand.

Er zijn zo veel epidemieën; als het coronavirus komt, dan komt het

Frank de Veer loopt zelfs ronduit lachend door het dorp. De fan van klassieke auto’s staat op het punt naar Auto Retro Roeselare te gaan, een tweedaagse oldtimerbeurs in België. Dat hier liefhebbers uit half Europa op afkomen, deert hem niet. “Een collega van me komt net uit Italië. Er zijn zo veel epidemieën op de wereld. Als het coronavirus komt, dan komt het.”

De drie basisscholen in het dorp hebben voorlopig besloten maandag, de eerste dag na de vakantie, gewoon open te gaan. Marvin IJpelaar, vader van een jongen en een meisje, kan zich er wel in vinden. “Ik denk dat het goed is, we moeten niet in paniek raken. Natuurlijk zitten de kinderen daar dicht op elkaar. Maar als ze thuisblijven, gaan ze met elkaar buitenspelen en dan weet je het ook niet. Laten we nuchter blijven.”

