Alkmaar test het verbranden van rupsnesten

Wegzuigen, afbranden of bespuiten, was maandenlang de grote vraag bij het verwijderen van de gevreesde eikenprocessierupsen uit eikenbomen. Nu is de vraag wat er moet gebeuren met de vele nesten die zijn weggehaald. Ongediertebestrijders, hoveniers en gecertificeerde verwijderaars kampen met groeiende voorraden harige rupsen.

Minister Carola Schouten van landbouw en natuur accepteerde niet dat afvalbedrijven weigerden de nesten nog langer te verbranden. Zakken scheurden open en medewerkers kwamen in aanraking met de haartjes, die voor de meeste irritatie zorgen. Schouten riep de afvalbranche op om met een oplossing te komen. Dinsdag overlegde het ministerie met de Nederlandse Vereniging van Afvalbedrijven.

300.000 kilo

Na vaststelling van voorwaarden over aanlevering van het afval, zijn nu alvast twee afvalverwerkingsbedrijven aangewezen de klus te gaan klaren. Het betreft een test. Vandaag verbrandt de HVC-installatie in Alkmaar de eerste lading van 2700 nesten, die uit Amstelveen komen. De HVC-groep verwerkt afval voor 44 gemeentes. Samen met Zavin in Dordrecht gaat Alkmaar een fors eerste deel van de naar schatting 300.000 kilo aan rupsen verbranden.

Voor het personeel van HVC is een uitgebreide lijst met werkinstructies opgesteld. “Het belangrijkste is dat het afval op de juiste manier is aangeleverd”, zegt Vibeke Helder van HVC. De rupsen moeten in zogeheten big bags van kunststof. Die zijn 1 bij 1 bij 1 meter en worden in de bouw en bij verwijderen van asbest gebruikt. Ze mogen maar voor de helft gevuld zijn en moeten dubbel worden gevouwen.

Alkmaar verbrandt in de test 2,5 big bags. Het personeel staat klaar in wegwerpoverall, met veiligheidshandschoenen en -bril en een speciaal ademmasker. “Als de kraandrijver het juiste stortgat heeft bepaald, kan de vrachtwagenchauffeur daarin lozen. Vervolgens zal de kraandrijver vanachter glas de megagrote grijper die uit het plafond komt aansturen om de big bag in de oven de schuiven en af te dekken met ander afval.” Die oven gaat op 850 graden, zodat na een half tot een heel uur alleen as overblijft.

Zavin in Dordrecht verwerkt normaliter met een andere methode medisch afval. Volgens die methode zullen de boxen met rupsennesten ook worden verwerkt. Die boxen moeten worden dichtgeplakt met ducttape en daarna worden omhuld met een big bag. Als de test goed verloopt, kunnen ook andere bedrijven op deze manier aan de slag. HVC in Alkmaar verwacht dat het 50 ton zal verwerken.

Lees ook:

De jeukrupsenplaag is met goede maatregelen best beheersbaar te maken

Bij een ongewijzigde aanpak kan de plaag volgend jaar nog groter zijn. Maar dat hoeft niet te gebeuren, zeggen experts. En er zijn lessen uit het buitenland. Zo besteedt Frankfurt jaarlijks twee ton aan rupsenbestrijding.