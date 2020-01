AlFitrah-moskee moet openheid over financiën geven, oordeelt rechter

De Utrechtse AlFitrah-moskee moet de Tweede Kamercommissie die onderzoek doet naar beïnvloeding uit onvrije landen de stukken geven waar het om vraagt. Dat heeft de rechtbank in Den Haag zojuist besloten.

De AlFitrah moskee wilde geen stukken overleggen. Volgens de advocaat van de stichting AlFitrah, Anis Boumjal, heeft dat twee redenen. Enerzijds liggen veel stukken volgens hem bij de Fiod, die in 2016 een inval deed wegens verdenking van witwassen, anderzijds vindt hij dat de commissie het recht niet heeft de hele handel en wandel van de moskee uit te pluizen. De rechter oordeelt nu dat de Kamercommissie dat wel mag

De commissie ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen is gestart in juli 2019, en doet onderzoek naar de vraag in hoeverre organisaties in Nederland gefinancierd en beïnvloed worden door buitenlandse organisaties. De Tweede Kamer besloot tot een zogeheten ‘parlementaire ondervraging’, een mini-enquête, die het mogelijk maakt getuigen en deskundigen onder ede te verhoren. Die verhoren beginnen in februari.

Controverse

De AlFitrah-moskee is al langer onderwerp van controverse. De Fiod deed in 2016 een inval bij de moskee omdat er een vermoeden was dat grote sommen geld werden witgewassen. De invallen van toen hebben vooralsnog niet geleid tot strafrechtelijke vervolging.

Eerder raakte de moskee in opspraak omdat het een in België veroordeelde prediker had uitgenodigd en in september concludeerde onderzoeksinstituut Verwey-Jonker dat de lessen die kinderen in de moskee krijgen ‘sektarische trekken’ hebben. Volgens de onderzoekers, die spraken met vijftig mensen die anoniem hun verhaal deden, leren jonge kinderen dat ze afstand moeten houden van alles wat niet-islamitisch is.

Het Verwey-Jonker Instituut concludeerde dat AlFitrah niet actief aan zet tot geweld, maar dat het onderwezen gedachtegoed daar wel een voedingsbodem voor is. Volgens de onderzoekers gebeuren er binnen de moskee dingen die op of over het randje van de wet zijn. Het bestuur van de moskee maakte toen in een verklaring gehakt van het onderzoek, en noemde het ‘nietig’ en onderdeel van de ‘anti-islam haatcampagne’.

Lees ook:

Kamercommissie vraagt bij rechter om stukken AlFitrah-moskee

De Kamercommissie ongewenste beïnvloeding vraagt bij de rechter om stukken van de omstreden AlFitrah-moskee in Utrecht.

Lessen bij Utrechtse moskee hebben sektarische trekken

De lessen die de Utrechtse AlFitrah-moskee aan kinderen geeft, hebben sektarische trekken. De wereld wordt strak ingedeeld in halal (toegestaan) of haram (verboden).