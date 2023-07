Alex S. zou aan honderden mensen zelfdodingsmiddel X verkocht hebben

Op maandag en dinsdag begint de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak tegen Alex S. De 29-jarige Eindhovenaar wordt verdacht van het verkopen van een zelfdodingsmiddel aan honderden mensen, van wie volgens het OM zeker vijftien direct zijn overleden. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen en de medicijnwet overtreden hebben. Het OM komt met een strafeis.

Zelfdoding is in Nederland legaal. Maar wanneer iemand een ander helpt bij zelfdoding, of daartoe de middelen verstrekt, dan overtreedt diegene de wet – als de dood tenminste daadwerkelijk intreedt. Alleen een arts die zich aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet houdt, heeft deze bevoegdheid.

Middel X voor dertig euro

Op een website – sommigen zeggen dat het Marktplaats is, anderen Telegram – zou hij middel X , zoals het zelfdodingspoeder genoemd wordt, voor dertig euro aanbieden. Volgens het OM verstrekte S. het middel van begin 2018 tot zijn arrestatie in juli vorig jaar. Hoe vaak S. het precies zou hebben geleverd is niet bekend, het OM houdt het op honderden keren. Justitie vond 694 betalingen die met zijn handel te maken kunnen hebben. Alex S. zou met de verkoop ruim 55.000 euro hebben verdiend. Daarom wordt hij verdacht van witwassen.

Berichten aan klanten over de verkoop geven volgens justitie een ‘ontluisterend en kwalijk beeld’. S. zou het geen probleem vinden als klanten ook voor anderen bestelden. Hij leverde volgens het OM aan iedereen, ongeacht leeftijd of gezondheidssituatie.

Alex S. is een inzamelingsactie gestart, waarmee hij al 11.500 euro heeft opgehaald. Allereerst om steun te vragen in de tijd rondom zijn rechtszaak, zo schrijft hij. Maar is ook ‘de mogelijkheden aan het onderzoeken voor verdere juridische stappen en om een zaak aan te spannen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens’. Want, zegt hij, zelfbeschikking is een mensenrecht.

Depressieve periodes

Alex S. kampt met morbide obesitas (na een maagverkleining afgelopen jaar is hij ruim zeventig kilo afgevallen), heeft een stoornis in het autismespectrum, woont in een begeleid-wonenproject en heeft ook weleens depressieve periodes gehad. In de tijd dat hij suïcidaal was, ervoer S. ‘rust’ omdat hij middel X bezit, vertelde hij tijdens een eerdere zitting.

De verdachte heeft redelijk wat sympathisanten. Bij een eerdere zaak in februari stonden tientallen mensen buiten de rechtbank te demonstreren. Maandagochtend zal er een ‘Mars voor zelfbeschikking’ zijn. Tijdens de laatste rechtszaak waren ook twee nabestaanden aanwezig. Ze willen spreekrecht tijdens de inhoudelijke behandeling, maar dat is in deze zaak verboden.

Coöperatie Laatste Wil

Het OM zet ondertussen ook vervolging van tien betrokkenen van Coöperatie Laatste Wil door. Zij moeten zich verantwoorden voor hulp bij zelfdoding. Volgens het OM hielden de tien ‘een systeem in stand waarbij een middel voor zelfdoding werd verstrekt’. Volgens de coöperatie hebben zij enkel over het middel gepraat, en deze niet verstrekt.

Eerder spande Laatste Wil een zaak tegen de staat aan omdat het verbod op hulp bij zelfdoding ertoe leidt dat Nederlanders die niet in aanmerking komen voor euthanasie maar wel willen sterven, hun toevlucht nemen tot ‘gruwelijke en mensonterende’ methoden. Dat zou in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Laatste Wil verloor deze zaak. Staten zijn verplicht het leven van hun burgers te beschermen, zelfs als die daar zelf geen prijs op stellen.

