Alcoholverslaving tijdens de studie, dat valt niemand op

Toen Elysa van der Ven (29) tijdens haar studie journalistiek aan de drank raakte, viel dat niemand op. “Iedereen drinkt veel”, zegt ze. “Een uitspraak die ik vaak hoor is: ik ben geen alcoholist, ik ben student.” Alcohol lijkt erbij te horen als je studeert, met name aan de hogeschool of universiteit. Met de start van het collegejaar staat er weer een nieuwe groep voor de uitdaging om hier zijn eigen weg in te vinden.

Eind 2020 realiseerde Van der Ven zich dat ze niet gezond bezig was, ook al dronk ze ongeveer net zo veel als veel leeftijdgenoten. “Heel veel studenten zouden aan de omschrijving van mijn drinkgedrag voldoen”, zegt ze. “Ik besloot om ermee te stoppen, voor mezelf.”

Ze zocht contact met de verslavingszorg en zat tien dagen in een afkickkliniek. Daar kwam ze op het idee om een online platform te beginnen over mentale en fysieke pijn. Onder de naam De Pijnjournalist wil ze ook over verslaving meer openheid creëren.

Studenten zijn twee keer zo vaak zware drinkers

Eén op de vijf 18- tot en met 24-jarigen drinkt zwaar, blijkt uit cijfers uit 2022 die het CBS samen met het RIVM en het Trimbos-instituut verzamelde. Zwaar drinken wil zeggen dat je in elk geval één keer per week vier (als vrouw) of zes glazen (als man) op dezelfde dag drinkt. 13 procent van deze leeftijdscategorie drinkt zelfs overmatig: voor vrouwen is dat minstens 14, voor mannen 21 glazen alcohol per week. Ter vergelijking: van de totale bevolking drinkt 8,3 procent zwaar en 6,5 overmatig. Beide verschijnselen komen onder studenten dus twee keer zo veel voor.

“Bij alcoholverslaving denken mensen aan iemand die zes flessen per dag leegdrinkt”, meent Van der Ven. Zelf dronk ze vier tot zes dagen per week, vaak ging er dan één of anderhalve fles doorheen. “Maar ik moest toch ook naar de kliniek.”

Niet elke drinkende student ontwikkelt een verslaving. Als dit wel gebeurt spelen er vaak andere factoren mee, zoals genetische aanleg en de houding tegenover alcohol zoals je die van huis uit meekrijgt, denkt Van der Ven. “De studentencultuur maakt het vooral makkelijk om alcoholproblemen niet te erkennen”, legt ze uit. Daarnaast heeft de omgeving het ook minder snel door. “Studenten zijn nog jong, de lichamelijke gevolgen houden ons niet tegen.”

Natte cultuur is voedingsbodem voor blijvend drinken

Alcoholgebruik stabiliseert met de jaren, ziet Michelle van der Horst, die zich bij het Trimbos-instituut bezighoudt met drank- en drugsgebruik onder studenten. “Studenten willen de tijd van hun leven hebben, daar ligt veel druk op. Ze denken: in die paar jaar kan ik alles doen, daarna stop ik en komt het wel weer goed.” Met risico’s op de lange termijn houden ze geen rekening, zegt Van der Horst. “Ze denken vooral aan de korte termijn, aan dat feestje nu.”

Komt het later inderdaad goed? Er is geen onderzoek gedaan naar het verband tussen drinken als student en gedrag op latere leeftijd. Wel is bekend dat hoogopgeleiden sowieso veel drinken, zowel in hun studententijd als daarna. 86 procent van hen drinkt, en slechts 36 procent doet dat volgens het advies van de Gezondheidsraad met mate – dat wil zeggen: niet meer dan één glas alcohol per dag. Bij middelbaar- en laagopgeleiden houdt respectievelijk 41,7 en 55,6 procent zich aan die richtlijn.

Als drinken eenmaal een gewoonte is geworden, kan dat lang doorwerken, weet directeur Wim van Dalen van instituut voor alcoholbeleid STAP. “De natte cultuur van de studententijd is een voedingsbodem voor blijvende omgang met drank”, zegt hij. Er wordt alcohol gedronken als iemand stress ervaart, maar ook bij feesten en andere sociale gelegenheden. “Wie na z’n studententijd niet radicaal stopt met drinken, loopt het risico afhankelijk te worden van het effect van alcohol.”

Studentenverenigingen vinden zichzelf opnieuw uit

Studentenverenigingen worden vaak als boosdoener gezien als het gaat over drankmisbruik. Ten onrechte, vindt Martijn Janse. Hij is voorzitter van de stichting Lieve Mark, opgezet door studenten tijdens de coronacrisis uit zorg om de mentale gezondheid van hun studiegenoten. “Wij zagen veel eenzaamheid, frustratie en toegenomen middelengebruik", zegt Janse. Ook na die coronatijd is de stichting zich blijven bezighouden met het welzijn van studenten, onder meer met hun drankgebruik.

Verenigingen zijn zichzelf opnieuw aan het uitvinden zijn, ziet Janse. “Steeds vaker passen ze het alcoholbeleid aan en hebben ze speciale aandacht voor het mentale welbevinden van hun leden.” Zo maken ze sterkedrank duurder, bieden ze workshops en trainingen aan en heeft bijna elke vereniging zijn eigen vertrouwenspersonen.

Zoals bij studentenvereniging SSR-Wageningen. Daar is het niet meer dan normaal om op elkaar te letten, zegt bestuurslid Joost van der Lee. Hij ziet de sociale structuur van een vereniging juist als een kans om elkaars gedrag in de gaten te houden. “Als we merken dat iemand echt veel drinkt, spreken we elkaar daarop aan. De grap dat studenten geen alcoholist kunnen zijn, is niet meer van deze tijd.”

Prijsprikkels maken verschil

Uit onderzoek blijkt dat het kan helpen om het prijsverschil tussen alcoholische en non-alcoholische dranken te vergroten, weet Van der Horst van het Trimbos-instituut. Dan loont het ook om de verantwoorde keuze te maken. Waar je bij studentensociëteiten een biertje voor een euro kan kopen, moeten nul-punt-nul opties dus minstens zo goedkoop zijn.

Prijsprikkels maken sowieso verschil. Veel studentenverenigingen krijgen korting van bierbrouwerijen als hun leden een bepaalde hoeveelheid bier drinken. Die doelstelling mag in Wageningen tegenwoordig ook worden behaald met alcoholvrij bier. Maar dat kost bij SSR-Wageningen wel nog steeds iets meer dan een gewoon biertje. Fris is wel net zo goedkoop.

“Je kan veel regels en boetes opleggen, maar uiteindelijk ben ik er meer voor om de cultuur te veranderen”, zegt Van der Lee. Elk jaar tekenen de verenigingen in Wageningen het ‘convenant verantwoord gedrag’, met onder meer afspraken over alcoholgebruik. Zo moet er op de sociëteit altijd een ‘verantwoordelijke van dienst’ zijn, die nuchter is en mag ingrijpen bij wangedrag. Daarnaast moet er voorlichting gegeven worden tijdens de introductietijd en mag er nooit sprake zijn van dwang om alcohol te drinken. In studentensteden als Groningen, Leiden, Delft en Amsterdam bestaan soortgelijke afspraken.

Mensen aan het denken zetten

Op haar Instagram-account De Pijnjournalist post Van der Ven nu dagelijks voor haar 2200 volgers. Eerst deelde ze vooral persoonlijke verhalen, maar al snel kwamen mensen naar haar toe met vragen en om hun verhaal te vertellen. Zelf is ze nu tweeënhalf jaar nuchter. Door over alcoholverslaving en andere vormen van pijn te posten, wil ze meer begrip tot stand brengen. “Ik heb echt niet de illusie dat ik de wereld aan het veranderen ben, maar ik kan mensen wel aan het denken zetten.”

Soms krijgt Van der Ven berichten van studenten die bang zijn dat ze verslaafd zijn. Vaak raadt hen dan aan om professionele hulp te zoeken. Dat kan ertoe leiden dat iemand in behandeling gaat. Ze hoopt dat mensen na het lezen van haar posts in elk geval meer zelfcompassie kunnen opbrengen. “Je bent lang niet de enige, maar je moet zelf hulp toelaten.”

Lees ook:

Studeren in Groningen? Eerst op alcoholcursus

Lid worden bij een Groningse studentenvereniging gaat voortaan gepaard met een verplichte alcoholcursus. Ook moet er altijd iemand nuchter blijven tijdens een borrel op de sociëteit en mag alcohol niet goedkoper zijn dan fris.

De studentenvereniging is meer dan een zuipclub

De cultuur van de studentenvereniging mag zich voortaan plaatsen in het lijstje van pijp roken, Ouwe Sunderkaas en Plateelschilderen in Gouda: het is onderdeel geworden van de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed.