Alcoholverbod en verkeershinder: Stroe maakt zich op voor boerenprotest

Ook heeft de politie laten weten erop toe te zien dat boeren niet met hun trekkers over snelwegen rijden. In de Gelderse plaats Stroe is tevens een alcoholverbod ingevoerd, en vervallen examens voor MBO-studenten in verband met de manifestaties van de boeren.

De aangekondigde boerenactie tegen de stikstofmaatregelen vindt plaats in Stroe, een klein dorp in de Gelderse Vallei pal langs de A1. Volgens de boeren komen er mogelijk 20.000 deelnemers naar het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet.

Rijkswaterstaat verwacht dat de wegen in het midden en oosten van het land volledig dicht komen te zitten. Maar ook bijvoorbeeld rondom Den Haag kan er verkeershinder zijn. De ANWB voorziet forse verkeershinder op de A1, A30 en A12. “Het advies is dan ook voortdurend de actuele verkeerssituatie te volgen of woensdag als reisdag te mijden”, meldt de verkeersdienst.

Op verzoek van de politie zijn woensdag vanaf 06.00 uur de op- en afritten van afslag 17 van de A1 bij Stroe afgesloten. Dat is de aansluiting met de N310 waar veel extra verkeer wordt verwacht voor de grote manifestatie. Rijkswaterstaat zet extra weginspecteurs en wegverkeersleiders in.

Landbouwvoertuigen op snelwegen verboden

Boeren die woensdag met een tractor of ander landbouwvoertuig naar de actiedag in de Gelderse Vallei gaan, mogen niet over snelwegen of autowegen rijden. De politie gaat deze verkeersregel ook daadwerkelijk handhaven, ‘waar het nodig en mogelijk is’, laat een woordvoerder weten. De organisatoren van het protest willen zelf overigens ook niet dat hun achterban over de snelweg gaat rijden met trekkers.

Tijdens eerdere boerenprotesten, die ook om het stikstofbeleid draaiden, reden boeren met tractoren herhaaldelijk over snelwegen heen. Dat is wettelijk verboden, omdat het gevaarlijke situaties kan opleveren.

Naar het protest komen waarschijnlijk ook veel mensen met bussen en auto’s. De gemeente Barneveld verwacht dan ook grote verkeersdrukte in de omgeving.

Alcoholverbod

In Stroe en het omliggende buitengebied geldt vanaf woensdag 00.00 uur een alcoholverbod. Mensen mogen ook geen aangebroken verpakkingen met alcoholhoudende drank bij zich hebben. Burgemeester en wethouders van Barneveld, waar Stroe bij hoort, hebben dat dinsdag besloten om problemen met de openbare orde rond het boerenprotest te voorkomen.

Maatregelen in het onderwijs

De gemeente Barneveld heeft inwoners en bedrijven aangeraden woensdag thuis te blijven. Zo laat het Aeres MBO in Barneveld woensdag alle lessen en examens vervallen in verband met de boerenprotesten. Ook andere onderwijsinstellingen in de gemeente treffen maatregelen.

Het Aeres MBO ligt aan de weg van Barneveld naar Stroe. “We willen niet het risico lopen dat de ene student ons wel kan bereiken en de ander in een verkeersinfarct terechtkomt”, aldus commercieel directeur van de onderwijsinstelling Sabrina Barmentloo.

