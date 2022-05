Alblasserdam zoekt naar antwoorden na twee drama’s en vier doden. ‘Ik weet dat God alles in de hand heeft, maar hoe kan dit dan?’

De bloemenzee is indrukwekkend. Knuffels, bloemen en met de hand geschreven briefjes die troost moeten bieden liggen in grote aantallen voor de hekken van het terrein. ‘Dit had nooit mogen gebeuren’, staat er op een van de briefjes. ‘Heel Alblasserdam huilt’, op een ander. Achter de hekken, op het terrein van zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, is de stilte na de schietpartij vrijdag teruggekeerd. Medewerkers lopen er weer rond, af en toe komt een van hen bellend naar buiten. Maar de landelijke stilte, met de wereldberoemde molens van Kinderdijk op de achtergrond, vertekent. Hier was het helemaal mis, weten Alblasserdammers. Hun pijn zit diep. Ze zijn onder de indruk van wat er hier gebeurde, in hun landelijke gebied waar normaal gesproken zo weinig gebeurt.

Razendsnel per app: zo kwam het bericht over de schietpartij vrijdag bij veel van de bewoners binnen. “Zoals dat gaat tegenwoordig”, zegt Martin Balfoort (57), die maandagochtend in het kleine winkelhart van Alblasserdam loopt. “Wij wisten hier allemaal al heel snel dat het mis was.”

Bewoner Balfoort is er nog steeds stil van. ‘Zijn’ Alblasserdam werd geraakt, vrijdag. In vierentwintig uur tijd zelfs niet een, maar twee keer. Bij een scooterongeluk kwamen ’s nachts een 18-jarige en een 19-jarige vrouw om. Justitie verdenkt een 24-jarige automobilist inmiddels van doodslag. Bij de schietpartij op de zorgboerderij een paar uur later kwamen een vrouw van 16 en een vrouw van 34 om. Een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw raakten zwaargewond. De verdachte, die ook verdacht wordt van een moord in Vlissingen, werd al snel opgepakt.

Waarom gebeurde dit hier? En hoe moet de gemeenschap dit verwerken? Veel bewoners zoeken naar antwoorden in hun geloof. Eergisteren, tijdens de vele diensten in deze gelovige regio, werd er al uitvoerig stilgestaan bij wat er is gebeurd. Vanavond is er een herdenking, in meerdere kerken in de omgeving.

Gods licht

“Het lijkt vandaag een mooie dag”, zegt bewoner Balfoort maandagochtend. “Dat de zon schijnt is een teken van Gods licht. Want bij alles wat er gebeurt weet ik toch: hij is er gewoon. Maar er is in Alblasserdam ook veel verslagenheid. Op dit soort momenten denk ik weleens: wat gebeurt er allemaal? Ik weet dat er een God in de hemel is, en dat hij alles in hand heeft. Maar hoe kan dit dan?”

Het lot van de slachtoffers leeft in de gemeenschap, zeggen Alblasserdammers desgevraagd. “We leven mee, en dat doen we niet alleen vandaag. De mensen staan in een dorp als Alblasserdam naast elkaar. Zeker, hier ís veel sociale controle. In de stad wordt dat als iets negatiefs gezien, maar dat is het niet. Hier zijn inderdaad veel verschillende kerken en veel verschillende stromingen, we grappen hier weleens dat we de meeste kerken van Nederland hebben, maar dat maakt op dit soort momenten niet uit. We zijn hier allemaal mens. We leven allemaal mee.”

Beeld Arie Kievit

Op de herdenking wordt vanavond gezongen en gebeden. Bewoner Joke Blom, 45, zal er zeker bij willen zijn. Ze staat maandagochtend met twee honden aan de lijn langs het water van het haventje. Blom was onderweg terug van vakantie toen de nieuwsberichten binnen begonnen te komen. Dat hakte erin. Haar puberzoon kende een van de slachtoffers van het scooterongeluk goed. Haar overlijden heeft diepe indruk op hem gemaakt. “Zoek naar waar je je rust en je troost vindt, heb ik hem gezegd. Hij is naar school gegaan, voor zover het gaat. Ik ben blij dat hij daar niet alleen is. De leerlingen praten met elkaar, ze hebben het erover.”

Verhard

In met elkaar praten ligt de oplossing, denkt Blom. “We hebben in Alblasserdam een tijd achter de rug waarin we allemaal heel veel van elkaar hebben gevonden. De een was hier voor vaccinatie, de ander tegen. Mensen kwamen tegenover elkaar te staan, de coronatijd heeft Alblasserdam verhard. Daar ben ik van geschrokken. Het was voor ons geen goede periode. Wat er nu is gebeurd, is inktzwart. Het klinkt raar, maar dit brengt ons ook iets anders. Iets positiefs. Het gaat weer om het leven. We staan weer bij elkaar. Dit bindt ons ook.” Ze zegt het schoorvoetend. “Want ik vind dit vreselijk.”

Beeld Arie Kievit

Voor de hekken van de zorgboerderij houden sommigen halt. Alblasserdammer Klaas Vrouwerf (68), gepensioneerd, loopt ook langs, met zijn twee honden aan de lijn. Hoofdschuddend kijkt hij uit over het terrein van de zorgboerderij. “Het stond hier helemaal vol met onderzoekers van de politie”, zegt hij. “Ja, dit is een drama. Echt een drama.” Je hebt het leven niet in de hand, zegt hij dan, na even peinzen. “Het kan zomaar over zijn. Voor je er erg in hebt. De mensen die omgekomen zijn waren ook totaal onschuldig.”

Lees ook:

Verdachte Alblasserdam mailde RTL Boulevard voor schietpartij

De 38-jarige man uit Oud-Alblas, die wordt verdacht van de dodelijke schietpartij vrijdag op een zorgboerderij in Alblasserdam, heeft kort daarvoor een mail gestuurd aan RTL Boulevard.